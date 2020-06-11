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«Вершина свиноводства в регионе»

Так губернатор Кировской области Игорь Васильев назвал селекционно-генетический центр на 2650 свиноматок, построенный группой компаний «Дороничи».

Марина Стяжкина Новости, Слайдер, Экономика

Новый, сверкающий белизной животноводческий комплекс, который посетил Игорь Васильев, расположился на 60 га вблизи деревни Широковцы Кирово-Чепецкого района. Этот уникальный по своим технологическим возможностям «городок» построили меньше чем за год. На площадке одновременно трудились до 400 человек из 30 подрядных организаций с соблюдением всех санитарных норм.

Визит был последней возможностью заглянуть внутрь белоснежных корпусов – недели через две сюда «приедут» хрюши из Франции и Нидерландов с исключительной генетической историей. И тогда, как улыбнулся генеральный директор агропромышленного комплекса «Дороничи» Константин Гозман, даже ему путь сюда будет закрыт, настолько серьёзно здесь относятся к соблюдению ветеринарных требований.

«Вершина свиноводства в регионе»

На комплексе применена новая вентиляционная технология, чтобы разгонять воздух до необходимого микроклимата – нужен постоянный воздухообмен. На полу – липецкая решётка, более технологичная и лёгкая в сравнении с импортной, применяемой ранее.

Как пояснил Константин Гозман, свиноводство – достаточно дорогая отрасль. Взять тот же подход к обустройству загонов для животных. Кроме решёток здесь сложная технология канализации. Современно оборудован родильный зал с отдельным помещением для каждой свиноматки. А в период осеменения и после здесь будет звучать классическая музыка. По словам животноводов, это благоприятно влияет на самочувствие животных.

«Вершина свиноводства в регионе»

Современным требованиям отвечает и кормокухня. Комбикорм будет поступать под вакуумом, что очень удобно для его разгрузки: при подъезде машины к кормовому бункеру, он выдуется за несколько секунд. Здесь есть возможность для жидкого и сухого кормления. Для каждого возраста и породы свиней (крупной белой, Ландрас, Дюрок) свой рацион. Питаться они будут восемь раз в сутки.

В свиноводческий комплекс инвестировано 1,8 млрд рублей. Ежегодно планируется перечислять около 30 млн рублей налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней.

Статус селекционно-генетического центра, как подчеркнул заместитель председателя регионального правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков, – это очень высокий уровень селекции. И, как продолжил Константин Гозман, это возможность для региона и страны в целом шагать вперёд в области генетики, не быть зависимыми от зарубежья. Генетика, по словам Константина Марковича, позволяет не только значительно улучшать вкусовые качества производимых мясных продуктов, но и способствовать экономическому развитию предприятия, его надёжности. «Мы создали центр в расчёте на то, чтобы пополнить собственное производство самыми высокими генетическими линиями и иметь возможность продавать таких животных на экспорт», – поделился гендиректор агрохолдинга. Планируется занять 15-20 процентов российского рынка продажи хряков чистых линий. К примеру, уже в этом году компания рассчитывает продать более 500 голов ремонтных свинок и хряков, а к 2022 году их число увеличится до 5000 голов в год.

«Селекционно-генетический центр, которых не так много в стране, станет вершиной свиноводства в регионе и мощным толчком для развития отрасли, полезным для всех, кто занимается свиноводством. Кроме того, это и ввод земли в оборот, и высокопроизводительные, достойно оплачиваемые рабочие места. Отдельно хочу сказать, что, несмотря на пандемию, в Кировской области не остановилось продвижение ни одного нацпроекта. В этот опасный период перед нами стоит задача не только сохранить здоровье и жизни людей, но и сохранить экономику. На это и нацелены ответственные предприниматели», – подытожил глава региона Игорь Васильев. И добавил, что трудиться в агропромышленной сфере региона, где вводятся в эксплуатацию объекты с высоким уровнем автоматизации, требующие грамотных специалистов, становится престижно.

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Марина Стяжкина

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