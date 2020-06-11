«Вершина свиноводства в регионе»

Новый, сверкающий белизной животноводческий комплекс, который посетил Игорь Васильев, расположился на 60 га вблизи деревни Широковцы Кирово-Чепецкого района. Этот уникальный по своим технологическим возможностям «городок» построили меньше чем за год. На площадке одновременно трудились до 400 человек из 30 подрядных организаций с соблюдением всех санитарных норм.

Визит был последней возможностью заглянуть внутрь белоснежных корпусов – недели через две сюда «приедут» хрюши из Франции и Нидерландов с исключительной генетической историей. И тогда, как улыбнулся генеральный директор агропромышленного комплекса «Дороничи» Константин Гозман, даже ему путь сюда будет закрыт, настолько серьёзно здесь относятся к соблюдению ветеринарных требований.

На комплексе применена новая вентиляционная технология, чтобы разгонять воздух до необходимого микроклимата – нужен постоянный воздухообмен. На полу – липецкая решётка, более технологичная и лёгкая в сравнении с импортной, применяемой ранее.

Как пояснил Константин Гозман, свиноводство – достаточно дорогая отрасль. Взять тот же подход к обустройству загонов для животных. Кроме решёток здесь сложная технология канализации. Современно оборудован родильный зал с отдельным помещением для каждой свиноматки. А в период осеменения и после здесь будет звучать классическая музыка. По словам животноводов, это благоприятно влияет на самочувствие животных.

Современным требованиям отвечает и кормокухня. Комбикорм будет поступать под вакуумом, что очень удобно для его разгрузки: при подъезде машины к кормовому бункеру, он выдуется за несколько секунд. Здесь есть возможность для жидкого и сухого кормления. Для каждого возраста и породы свиней (крупной белой, Ландрас, Дюрок) свой рацион. Питаться они будут восемь раз в сутки.

В свиноводческий комплекс инвестировано 1,8 млрд рублей. Ежегодно планируется перечислять около 30 млн рублей налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней.

Статус селекционно-генетического центра, как подчеркнул заместитель председателя регионального правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков, – это очень высокий уровень селекции. И, как продолжил Константин Гозман, это возможность для региона и страны в целом шагать вперёд в области генетики, не быть зависимыми от зарубежья. Генетика, по словам Константина Марковича, позволяет не только значительно улучшать вкусовые качества производимых мясных продуктов, но и способствовать экономическому развитию предприятия, его надёжности. «Мы создали центр в расчёте на то, чтобы пополнить собственное производство самыми высокими генетическими линиями и иметь возможность продавать таких животных на экспорт», – поделился гендиректор агрохолдинга. Планируется занять 15-20 процентов российского рынка продажи хряков чистых линий. К примеру, уже в этом году компания рассчитывает продать более 500 голов ремонтных свинок и хряков, а к 2022 году их число увеличится до 5000 голов в год.