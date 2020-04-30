Весенний сев, плато по вирусу и важность сохранения ограничительных мер

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 24 по 30 апреля.

В Кировской области прогнозируется выход на плато по коронавирусу при условии соблюдения ограничительных мероприятий. Об этом сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова.

В ходе состоявшегося в правительстве региона очередного заседания штаба по предупреждению коронавирусной инфекции руководитель ведомства отметила, что ограничительные мероприятия, действующие в Кировской области, позволяют удерживать заболеваемость без резкого подъёма в виде вспышки.

– Такой стабильный уровень прогнозируется при сохраняющихся мероприятиях и системном контроле за их проведением, – подчеркнула Елизавета Белоусова. – Необходимо усиление работы с населением по мерам самоизоляции, потому что мы пришли к выводу, что заразиться коронавирусом сейчас можно где угодно.

Очаги инфекции связаны с «завозом»

Сохранение текущей динамики во многом будет зависеть от того, как жители региона проведут предстоящие майские праздники. Важно по-прежнему оставаться дома, избегать больших компаний, соблюдать дистанцию в магазинах и других общественных местах, тщательно мыть руки.

Губернатор Игорь Васильев на заседании штаба сообщил, что «анализ принимаемых в регионе ограничительных мер показывает: большинство граждан разумно относятся к рекомендациям главного санитарного врача и министерства здравоохранения».

– Мы видели, что практически впервые в истории церкви люди сознательно приняли решение не ходить в храмы на Пасху, богослужения прошли без прихожан, – сказал глава региона. – Очаги возникновения инфекции у нас связаны с «завозом». Там, где есть соблюдение мер безопасности и ведётся работа глав районов с приезжими из других регионов, ситуация находится под контролем.

Выздоровевших – уже 46

На этой неделе первые случаи заболевания коронавирусом были выявлены в Кильмезском и Верхошижемском районах. При этом общее число заболевших в регионе перешагнуло отметку в 500 человек.

Во вторник в инфекционном госпитале города Кирова скончалась жительница Яранского района. 62-летняя женщина находилась в группе риска из-за сопутствующих хронических заболеваний.

– Пациентка была госпитализирована 23 апреля. Уже на следующие сутки её состояние стало ухудшаться, и она была переведена на искусственную вентиляцию лёгких. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Я приношу искренние соболезнования родным и близким, – отметил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Кроме того, по информации министерства, на этой неделе из инфекционного госпиталя с выздоровлением было выписано сразу несколько пациентов. Общее число выздоровевших сейчас составляет 46 человек.

Кому из владельцев ТЦ могут снизить ставку налога на имущество

Важной темой недели оставалась помощь сферам бизнеса, пострадавшим от действующих ограничительных мер, связанных с пандемией. Губернатор Игорь Васильев провёл встречу с собственниками кировских торговых центров для обсуждения мер поддержки для арендодателей и арендаторов. Участниками разговора стали президент Союза «Вятская торгово-промышленная палата» Андрей Усенко, представители министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области и 10 собственников ТЦ.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, Вятская ТПП предварительно провела работу с собственниками торговых центров, рекомендовав им снизить свою арендную плату. В настоящее время владельцы ТЦ уже заключают дополнительные соглашения к договорам с арендаторами, предусматривающие отсрочку и снижение арендной платы за 2020 год. С целью поддержания арендодателей областное правительство планирует предусмотреть для них снижение налога на имущество.

– Ситуация с коронавирусом повлияла и на работу торговых центров. В качестве дополнительной меры поддержки владельцам торговых центров, которые предоставили арендаторам отсрочку по уплате аренды, мы предусмотрели снижение налога на имущество пропорционально времени, в течение которого торговые центры были закрыты, – сказал Игорь Васильев. – Сейчас профильными министерствами ведётся работа по подготовке соответствующей законодательной инициативы, которая будет рассмотрена в мае депутатами Законодательного собрания Кировской области.

Во время встречи собственники торговых центров публично подписали декларацию, которая устанавливает обязанность арендодателя заключить дополнительное соглашение к договору, предусматривающее отсрочку по уплате аренды и право арендаторов потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования имущества. Кстати, к подписанию декларации также присоединились и другие торговые центры, которые не смогли присутствовать на встрече.

Почему весенняя охота не может быть открыта

Ещё одна встреча губернатора прошла с представителями охотсообщества региона. Губернатор пояснил активистам, почему весенний сезон охоты сегодня не может быть открыт, и рассказал про меры экономической поддержки в период ограничений. Так, региональному министерству экономического развития и поддержки предпринимательства дано поручение проработать вопрос распространения мер поддержки малого и среднего предпринимательства и на отрасль охотничьего хозяйства.

Напомним, с 20 апреля в Кировской области запрещена весенняя охота. Решение о запрете сезона весенней охоты было принято на основании рекомендации министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина, а также с учётом позиций Рос-природнадзора и Управления Роспотребнадзора по Кировской области. Мера должна ограничить распространение инфекции в регионе. В том числе за счёт возможного приезда в Кировскую область охотников из соседних субъектов с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Кировской области Елизавета Белоусова подчеркнула, что очень важно избежать подобных рисков, и напомнила о том, что действенных средств профилактики распространения инфекционных заболеваний всего два: разобщение и вакцинация.

– Так как вакцина от коронавируса пока не разработана, остаётся только разобщение. Именно этим объясняются все карантинные мероприятия, режим повышенной готовности и самоизоляция, – пояснила главный санитарный врач Кировской области.

Полевые работы в регионе корректирует погода

К счастью, ситуация с распространением инфекции не сказалась на начале полевых работ. Тёплая погода марта и быстрый сход снега в районах южной агроклиматической зоны позволили взяться за дело раньше обычного. По словам заместителя председателя правительства региона, министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Котлячкова, работы стартовали на две недели раньше обычных сроков. Правда, во второй декаде апреля их пришлось приостановить из-за дождей и снега.

Как сообщают в министерстве, на сегодня озимые зерновые культуры подкормлены на площади 12,3 тысяч га, что составляет 17% от площади их сева осенью прошлого года. Боронование озимых культур проведено на площади 3 тысячи га. Боронование многолетних трав выполнено на 6% от плана, а весенняя подкормка минеральными удобрениями – на площади 7 тысяч га. Влагу закрыли на территории в 18,5 тысяч га зяби.

– Наиболее активно работы идут в Вятскополянском и Малмыжском районах области. Предприятия четырёх районов приступили к севу яровых зерновых культур, освоено 348 га в Вятскополянском, Малмыжском, Кильмезском и Фалёнском районах. В начале мая мы ожидаем массовые полевые работы по всему региону, – отметил зампред.

По словам Алексея Котлячкова, интенсивность весенних полевых работ намного выше, чем в предыдущие годы, за исключением самого сева – на эти же даты в прошлом году было посеяно 540 га яровых зерновых культур.

Фото Александра ПАПЫРИНА