Ветерану кировского завода вручена медаль «За доблестный труд»

30 июля медаль Союза машиностроителей России «За доблестный труд» 1-й степени и памятный подарок вручили участнику трудового фронта — ветерану завода «ЛЕПСЕ» Льву Константиновичу Сударикову, заслуженному машиностроителю, ветерану труда, почётному председателю совета ветеранов, лауреату высшей заводской награды — премии имени А.С. Большева, навечно зачисленному в штат предприятия.

Награду от имени Союза вручил председатель совета молодёжи АО «ЛЕПСЕ» Егор Лютов. Он подчеркнул, что на заводе помнят и ценят вклад, который внёс Лев Константинович в развитие предприятия и машиностроения Кировской области в целом.

Лев Константинович поблагодарил Союз машиностроителей России и председателя Кировского регионального отделения СМР, генерального директора АО «ЛЕПСЕ» Геннадия Мамаева за оказанную честь.

Почётному ветерану в январе 2021 года исполнится 95 лет, в трудовой книжке Льва Константиновича всего одна запись — завод «ЛЕПСЕ», трудовой стаж — 72 года. Начинал он в 1942 году простым токарем. 25 лет возглавлял цех штамповки и 22 года руководил самой большой в области ветеранской организацией.