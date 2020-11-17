Ветераны г. Кирова поблагодарили Рахима Азимова за помощь и заботу

Сегодня в рамках всероссийской акции #МыВместе волонтеры «Единой России» передали в дом ветеранов города Кирова 240 кофейно-чайных наборов и 10 000 медицинских масок. Напомним, средства в размере 1,5 млн рублей на проведение благотворительной акции были выделены депутатом Госдумы Рахимом Азимовым.

– В доме ветеранов на улице Азина проживает более 180 пожилых людей. Это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, передовики производства, – рассказала Галина Николаевна Дроздова, председатель совета дома ветеранов. – Для нас эта помощь стала неожиданной. Настоящий сюрприз, очень приятно! Часть раздадим здесь нашим постояльцам, часть волонтеры сегодня передадут в такой же дом ветеранов в аэропорту. Огромное спасибо волонтерам «Единой России», Рахиму Азизбоевичу Азимову за постоянное внимание к пожилым людям и заботу о них. Помощь нужная и своевременная. В период пандемии такая поддержка очень необходима!

Матвей Машковцев, активист волонтерского центра «Единой России», рассказал, что в набор для ветеранов вошли чай, кофе, конфеты, печенье, мед, мясные и рыбные консервы.