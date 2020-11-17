Ветераны г. Кирова поблагодарили Рахима Азимова за помощь и заботу

Сегодня в рамках всероссийской акции #МыВместе волонтеры «Единой России» передали в дом ветеранов города Кирова 240 кофейно-чайных наборов и 10 000 медицинских масок. Напомним, средства в размере 1,5 млн рублей на проведение благотворительной акции были выделены депутатом Госдумы Рахимом Азимовым.
– В доме ветеранов на улице Азина проживает более 180 пожилых людей. Это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, передовики производства, – рассказала Галина Николаевна Дроздова, председатель совета дома ветеранов. – Для нас эта помощь стала неожиданной. Настоящий сюрприз, очень приятно! Часть раздадим здесь нашим постояльцам, часть волонтеры сегодня передадут в такой же дом ветеранов в аэропорту. Огромное спасибо волонтерам «Единой России», Рахиму Азизбоевичу Азимову за постоянное внимание к пожилым людям и заботу о них. Помощь нужная и своевременная. В период пандемии такая поддержка очень необходима!
Матвей Машковцев, активист волонтерского центра «Единой России», рассказал, что в набор для ветеранов вошли чай, кофе, конфеты, печенье, мед, мясные и рыбные консервы.
– В дом ветеранов, – рассказывает волонтер, – мы приезжаем часто. Ветераны всегда нас ждут, со многими мы знакомы, со многими созваниваемся, помогаем. Сейчас в период самоизоляции мы решили сформировать продуктовые наборы для наших ветеранов. Рады, что эту идею поддержал Азимов. На выделенные депутатом средства нами также закуплены 100 тысяч медицинских масок, которые наши волонтеры уже раздают жителям в районах области. Кроме того, в ближайшие дни в рамках всероссийской акции #СпасибоВрачам мы передадим кофейно-чайные наборы медицинским работникам региона.