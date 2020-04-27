Ветераны журналистики – о войне и о мире

В «докарантинные» дни в гости к кировским ветеранам журналистики пришёл полковник Росгвардии в отставке Юрий Панкратов. Высокий, подтянутый, с боевыми орденами...

Разговор пошёл о событиях двадцатилетней давности, легендарном подвиге парашютистов 6­й парашютно­-десантной роты, которые ценой своих жизней остановили боевиков в Аргунском ущелье.

Они – 88 юношей – не дрогнули перед двухтысячной бандой Хаттаба. Когда закончились боеприпасы, отбивались штыками. За 8 часов уничтожили 66 боевиков. 22 десантника стали Героями России. В их числе – наш земляк Роман Ердяков.

Юрий Николаевич сам участвовал в боевых действиях во время Карабахского конфликта в Чечне, Азербайджане. Он хорошо изучил психологию местного населения, возглавлял операцию по освобождению заложников.

Подробно пояснил, что такое зиндан. Оказывается, это яма 4х4 метра, с бамбуковой решёткой сверху. В зинданах содержат пленников. Обращаются очень жестоко. Чтобы не сбежали, разрезают пятку и вшивают туда конский волос. На ногу невозможно ступить, не то что бежать…

Воспоминания Юрия Панкратова произвели на ветеранов журналистики большое впечатление. Ему задавали вопросы почётный гражданин Кировской области писатель Владимир Ситников, ветераны журналистики Александр Воронов, Зинаида Фёдоровых, Валентина Румянцева.

Председатель областной журналистской организации Елена Урматская поблагодарила почётного гостя за рассказ и вручила ему памятную медаль «75 лет Великой Победы».

На встрече говорили и о мирных темах. О своём творчестве рассказала Тамара Копанева, мама-­бабушка-­прабабушка, талантливая журналистка, писательница да и просто замечательный человек.

– Дети – лучшее, что у нас есть. Мне довелось работать с ними в гуманитарной гимназии. За годы, что нахожусь на пенсии, я написала семь книг для детей. Одна из первых – «Сказки старого города».

Последняя – «Вятское далёко». Получила 11 наград. Сейчас в издательстве – ещё один мой труд. Со временем расскажу и о нём, – поделилась Тамара Александровна.

Все участники встречи вспомнили стихи о женщинах. И шутливые, и серьёзные. Любят ветераны поэзию. А в конце по традиции все вместе спели известный гимн военного журналиста, любимый нашим поколением: «От Мос­квы до Бреста нет такого места…»

Елена КОЛЧАНОВА,

председатель бюро ветеранской журналистской организации

Фото Елены Глазыриной