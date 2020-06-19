Ветераны предлагают присвоить областному центру звание «Город трудовой доблести»

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 12 по 18 июня.

Летняя оздоровительная кампания начнётся в регионе 3 июля. Об этом стало известно по итогам заседания, состоявшегося в правительстве региона. С начала второго летнего месяца начать свою работу планирует 21 лагерь, сообщила министр спорта и молодёжной политики Анна Альминова.

Особенности детского летнего отдыха-2020

– 14 организаций подали документы для получения заключения Управления Роспотребнадзора по Кировской области, два из них («Митино» и «Юность» санатория «Перекоп») уже получили положительное заключение, – рассказала министр. – Ещё семь лагерей устраняют замечания. Далее все организации подадут заявления в Центр гигиены и эпидемиологии для проведения экспертизы. На основании этих заявлений до 30 июня Роспотребнадзор проверит все организации.

Как уже сообщала «КП», в связи с эпидемиологической обстановкой у нынешнего летнего отдыха детей будут свои особенности. Главный санитарный врач области Елизавета Белоусова напомнила: загородные лагеря будут работать в закрытом режиме – без проведения родительских дней и с запретом выезда за территорию детей и сотрудников.

В первую смену 2020 года планируется оздоровить 2100 детей. Число сотрудников организаций летнего отдыха при этом будет ограничено цифрой в 800 человек. До прибытия в лагерь как у взрослых, так и у юных кировчан в обязательном порядке возьмут анализы на COVID-19. Средства на проведение исследований выделяются из областного бюджета.

Пленарное заседание ОЗС: впервые в заочном формате

Эпидемиологическая обстановка внесла коррективы и в работу ОЗС Кировской области. Его июньское пленарное заседание впервые пройдёт в заочном формате. Решение об этом было принято советом Законодательного собрания.

При этом в ОЗС подчёркивают, что данная мера – вынужденная. Поводом для её принятия стали заявление, поступившие от ряда народных избранников, а также рекомендации регионального Роспотребнадзора.

«Принятое решение продиктовано неопределённой ситуацией с распространением коронавируса, — подчеркнули в аппарате ОЗС. – Проведение заседания в очном формате означало бы, что на него приедут депутаты из районов, в которых выявлены крупные очаги заболевания».

Отметим, что на «дистанционное» рассмотрение депутатов будут вынесены вопросы, которые нельзя откладывать в связи с правовыми особенностями их рассмотрения. Все остальные темы рассмотрят уже на июльской сессии. Она планируется к проведению в очном режиме.

Вятские студенты против COVID-2019

Тем временем работа по предотвращению распространения вируса продолжается. К ней подключились и более 430 вятских студентов. По информации пресс-центра правительства области, в июне в инфекционных госпиталях начали трудиться ещё 10 старшекурсников медицинского вуза.

Все ребята из Кировского ГМУ входят в группы кадрового резерва для оказания медицинской помощи пациентам. Студенты прошли специальное обучение, которое включает знания по диагностике и лечению коронавируса, а также инструктаж по правилам личной безопасности.

По словам ректора Кировского ГМУ Льва Железнова, обучающиеся вуза активно пополняют группы резерва для трудоустройства в инфекционных госпиталях региона. Студенты записываются по личной инициативе, понимая важность своего участия в борьбе с инфекцией, а также ценность этого опыта в собственном становлении в профессии.

Регион может получить дополнительное финансирование

Лето – время ремонта дорог. Сейчас в Кировской области активно ведутся работы в рамках нацпроекта БКАД. В этом году объёмы оказались значительно выше, чем в прошлом. Всего на 2020-й запланировано привести в порядок 137 км трасс, объём финансирования составляет 2,5 млрд рублей. В перечень ремонтируемых объектов вошли улицы, ведущие к социально значимым объектам, мемориальным зонам, а также наиболее разрушенные участки дорог.

В целом ремонт дорог в областном центре идёт в хорошем темпе: из 62 объектов сданы и приняты 18, сейчас дорожники приводят в порядок ещё 26 улиц.

– Это практически 70% от всего объёма БКАД 2020 года. Мы рассчитываем закрыть всю центральную часть города, а затем уйти на пригородные территории: Дороничи, Лянгасово, Костино. Там ремонтом дорог не занимались не один десяток лет, – сообщил замначальника департамента городского хозяйства областного центра Дмитрий Печёнкин.

Кстати, благодаря своевременному завершению выполнения дорожных работ регион может получить дополнительное финансирование.

– Мы готовы увеличивать объёмы работ. Ещё в апреле со стороны министерства транспорта в федеральный центр была направлена соответствующая заявка. Надеемся, что федерация нас поддержит, хочется привести в нормативное состояние не 60%, а все 100%. С этой целью на объекты у нас разрабатываются проекты, которые в данный момент проходят экспертизу, – рассказал министр транспорта Кировской области Николай Соколов.

Первый «Мобильный кванториум»

В рамках ещё одного федерального проекта – «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» – Кировская область получила первый «Мобильный кванториум». Передвижная станция отправится в районы области уже этой осенью.

Мобильный технопарк создан на базе перевозной автомобильной станции. Его задача – охватить всех школьников нашей области программами дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности.

Автомобиль оснащён современным оборудованием: шлемы, очки и контроллеры виртуальной реальности, квадракоптеры, микроконтроллеры, 3D-принтеры, лазерный гравёр, фрезерный станок…

С 1 сентября мобильный технопарк поедет в Вятскополянский, Малмыжский, Кильмезский, Кумёнский, Сунский, Унинский, Богородский, Зуевский, Фалёнский, Кирово-Чепецкий, Нолинский, Немский, Уржумский, Лебяжский районы. Он посетит каждую агломерацию несколько раз в течение учебного года в соответствии с графиком перемещения. В первую половину дня будет проходить урок «Технологии», во вторую – занятия по программам «Кванториум» для учеников 6-11 классов. Свыше 1000 школьников станут кванторианцами и начнут осваивать учебную программу по выбранному направлению.

«Мы готовы поддержать вашу инициативу»

Губернатор Кировской области Игорь Васильев встретился с представителями ветеранских организаций, обратившихся к главе региона с просьбой поддержать их инициативу: присвоить городу Кирову звание «Город трудовой доблести».

Новое почётное звание было учреждено 1 марта 2020 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Оно присваивается городам, жители которых проявили трудовой героизм в годы Великой Отечественной, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.

Наш областной центр, уверены ветераны, достоин звания. И губернатор согласился с активными земляками.

– Мы готовы поддержать вашу инициативу о присвоении городу Кирову звания «Город трудовой доблести», – отметил Игорь Владимирович. – Областной центр уже носит региональное звание «Город трудовой славы». Считаю, что город достоин признания и на федеральном уровне. Будем стараться провести эту работу как максимум к 650-летнему юбилею города, а может, и раньше.

Глава региона подчеркнул, что к этой работе подключатся и правительство области, и партия «Единая Россия». Сейчас важно услышать мнение горожан, трудовых коллективов, ветеранов и подкрепить заявку в федеральный оргкомитет «Победа» подписями горожан, отметил Игорь Васильев. Он предложил дать старт сбору подписей в торжественной обстановке, 24 июня, в день проведения Парада Победы в Москве.

Фото Александра ПАПЫРИНА