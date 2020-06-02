Взаимодействие с читателями — по-новому

Торжественное открытие Общероссийского дня библиотек с участием региональных министров культуры прошло в режиме видеоконференцсвязи на портале Культура.РФ.

Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур в прямом эфире рассказала о влиянии национального проекта «Культура» на библиотеки региона, о дальнейших планах развития учреждений в Кировской области и об итогах модернизации Московской библиотеки Афанасьевской центральной районной библиотеки. Она стала первой презентованной в России модельной библиотекой в рамках профильного нацпроекта в 2020 году. Важность события отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, обратившись с приветствием в адрес регионального ведомства. Глава отрасли пожелала кировчанам новых успехов в деле развития библиотечного дела в области.

— С Московской библиотеки Афанасьевской центральной районной библиотеки Кировской области началась череда открытий модернизированных библиотек 2020 года. Всего в России в этом году появится 110 таких учреждений. В связи с эпидемиологической ситуацией в России открытие Московской библиотеки прошло в онлайн-режиме, — рассказала Татьяна Мазур.

Одно из приоритетных направлений работы учреждения — краеведческая деятельность. Несколько лет здесь работает клуб «Юный краевед» для учеников средних классов, где школьники занимаются сбором краеведческого материала. Кроме того, библиотека находится в здании Центра коми-пермяцкой культуры деревни Московская Кировской области. Сотрудники учреждений реализуют проекты и проводят мероприятия.

Все эти особенности привели к идее преобразования библиотеки в центр коми-пермяцкой культуры. Перемены позволили расширить фонд документов и информационных ресурсов, сохранить культуру и национальную самобытность коми-пермяцкого народа, продолжить создание базы данных по этнической культуре народов Вятки.

Ремонт в Московской библиотеке сделали до объявления режима самоизоляции и ограничительных мер, дизайн разработала проектная группа «Вятка. Дизайн». Идея учреждения получила отражение в дизайне интерьера библиотеки: красный, синий и белый цвета являются традиционными для коми-пермяцкой культуры. Орнамент на стенах и мебели также отсылает к коренному населению Республики Коми и Пермского края.

Одной из зон библиотеки стал музей коми-пермяцкой культуры, в котором расположена не только краеведческая литература, но и старинные предметы народного быта коми-пермяков и изделия декоративно-прикладного творчества. Также в Московской библиотеке будут проходить выставки, фольклорные посиделки, мастер-классы и другие мероприятия.

В обновлённой библиотеке работа по сохранению и развитию коми-пермяцкой культуры будет проводиться на качественно ином уровне. Теперь библиотекари смогут использовать новые технические средства и возможности интернет-ресурсов. После модернизации в Московской библиотеке расширились возможности в предоставлении библиотечных услуг. Теперь можно пользоваться информационными базами, Национальной электронной библиотекой, участвовать в онлайн-конкурсах и других проектах.

— Новые информационные технологии сделают Московскую библиотеку более привлекательной для молодого поколения, выведут библиотечно-информационную деятельность на иной, более продуктивный уровень, — отметила министр. — Благодаря современному оборудованию библиотека предоставит возможности для реализации новых проектов, в том числе социальных и гражданских инициатив. Кроме того, библиотека сможет оцифровывать редкие документы, а также расширит возможности работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В обновлённой библиотеке продолжат работу клубы и кружки для детей, в том числе семейные. Однако способы взаимодействия с юными читателями станут более современными.

С Московской библиотеки в Кировской области начинается череда открытий модельных библиотек 2020 года по всей России, резюмировала Татьяна Мазур. Как только в нашем регионе станет возможным проведение массовых мероприятий, её откроют торжественно. Оценить новый формат смогут и жители Афанасьевского района, и журналисты.