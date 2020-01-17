Взятые на себя обязательства регион выполняет

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 10 по 16 января

Главным событием недели стало выступление Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию РФ. Одним из его главных моментов были предложенные главой государства демографические инициативы. Они направлены на повышение рождаемости в стране и поддержку семей с детьми.

Каким будет материнский капитал

– Будущее страны зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни, – подчеркнул глава государства.

В частности, Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года, а право на его получение предоставлять уже при рождении первого ребёнка.

– Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребёнка, – заявил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин предложил увеличить материнский капитал на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства семья получит при рождении второго ребёнка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей, и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.

До конца 2020 года построят ещё 10 объектов

Среди вопросов, затронутых в послании президента России, была и тема поддержки семей с детьми в части доступности дошкольного образования. Задача значительного увеличения количества мест в детских садах (и особенно в ясельных группах) поставлена главой государства перед всеми регионами страны.

Кировская область – в числе тех субъектов, которые планово выполняют взятые обязательства. Вопрос находится на особом контроле губернатора Игоря Васильева.

– В рамках нацпроекта «Демография» в регионе в 2018–2020 годы будет построено 20 детских садов. Кроме того, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2019 году в Кирове в жилищном комплексе «Метроград» уже построен детский сад на 220 мест, – сообщил пресс-центру правительства глава региона.

Как отметил курирующий строительство социальных объектов первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, перед регионом стояла задача выполнить обязательства по строительству 20 детских садов. Шесть садов в городе Кирове были открыты весной 2019 года, строительство ещё пяти завершено в декабре.

– Средства федерального бюджета также выделены на строительство яслей в районах области. Там до конца 2020 года будет построено 10 объектов. Завершено строительство 4 яслей, и ведутся работы на 6 объектах. И мы уверены, что сможем завершить их строительство в срок, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов.

Современный УЗИ­аппарат для Кикнурской ЦРБ

О хороших новостях сообщает и региональный минздрав. Так, для Кикнурской ЦРБ приобретён новый современный аппарат УЗИ. Теперь жителям района стали доступны новые виды исследования.

Как рассказала главный врач Кикнурской больницы Надежда Васильева, современный аппарат с высокой разрешающей способностью очень удобен в работе. Он обладает всеми возможностями для проведения высокоточной ультразвуковой диагностики.

УЗИ-аппарат поступил за счёт средств нормированного страхового запаса фонда ОМС. В настоящее время работающая в ЦРБ врач УЗИ-диагностики Елена Романова осваивает новые методики на этом оборудовании. В конце 2019 года она прошла курсы повышения квалификации «Ультразвуковая ангиология по международным стандартам» и сейчас отрабатывает практические навыки на новом аппарате.

Как прокомментировал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, обновление медицинского оборудования является обязательным моментом работы медучреждений области, что позволяет совершенствовать оказание медицинской помощи. Работа в этом направлении будет продолжена.

Вятским хоккеистам «подыграла» погода

Порадовали позитивными новостями и вятские спортсмены. Кировские ледолазы Мария Толоконина и Максим Томилов стали победителями II этапа Кубка мира. Кроме того, вятские спортсмены привезли домой 8 медалей чемпионата и первенства Приволжья по лёгкой атлетике.

Хоккеисты кировской «Родины» тем временем провели свой первый матч 2020 года на домашнем льду. Команда сыграла с новосибирским «Сибсельмашем», который сегодня по классу игры часто сравнивают с вятской ледовой дружиной.

Неудивительно, что желание победить (раз шансы равны) у наших спорстменов было особенно сильным, рассказали в пресс-службе ХК.

Кстати, помимо равных шансов, на руку «Родине» сыграла и погода: во время встречи над стадионом повалил снег. Многие болельщики нередко считают такую погоду «родинской», ведь снегопады уже частенько помогали кировчанам вырывать у соперников заветные очки.

Сработала примета и на сей раз. Итог встречи – 3:0. Это вторая победа команды в чемпионате и первая «всухую». «Всего за матч «Родина» имела уйму моментов, чтобы забить, но где-то не везло, где-то здорово играл вратарь соперников», – отмечает пресс-служба команды. Кстати, авторами голов стали Сергей Перминов (на 51-й и на 87-й минутах матча), а также Олег Пивоваров (84-я минута).

Следующую встречу кировчане проведут уже завтра. В Кирове «Родина» примет кемеровский «Кузбасс».

Контроль за уборкой улиц – в онлайн­режиме

Ещё одной из тем недели стали очередные погодные сюрпризы. К четвергу дневные температуры в Кировской области ушли в плюс, на улицах побежали ручьи, а на крышах выросли сосульки.

Борьбе со снегом на дорогах было посвящено совещание, которое провёл председатель правительства региона Александр Чурин. Особое внимание участников (представителей регионального министерства транспорта, администрации города Кирова и УГИБДД по Кировской области) Александр Анатольевич обратил на проблему с припаркованными автомобилями, мешающими работе снегоуборочной техники.

– Автовладельцы, оставляющие машины на «зимнее хранение» вдоль городских улиц, препятствуют работе дорожных служб. В связи с этим качественно очистить улицы от снега не представляется возможным. Необходимо своевременно предупреждать кировчан о запланированных снегоуборочных работах, большинство из которых проводится в ночное время. Это повысит качество уборки городских улиц, – отметил Александр Чурин.

Глава администрации города Кирова Илья Шульгин рассказал, что очистку дорог в областном центре в последние дни ведут семь подрядчиков и субподрядчиков, причём контроль за их работой осуществляется в онлайн-режиме. Только за одни сутки, предшествовавшие совещанию, с улиц областного центра, по данным мэрии, было вывезено 6753 кубометра снега.

Заместитель начальника управления – начальник отдела надзора УГИБДД УМВД России по Кировской области Геннадий Панькив предложил перераспределить силы – сделать упор на очистку улиц в выходные дни, ведь в эти дни в областном центре автотранспорта становится меньше. Александр Чурин одобрил предложение, добавив, что также необходимо усиление информирования кировчан о предстоящих работах по уборке снега.