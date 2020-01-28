Взять кредит до 10 млн рублей под 9,95% годовых

Министерство экономического развития России расширило программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели имеют право рефинансировать займы по льготной ставке 8,5% годовых. Кроме того, программа дополнилась новым видом кредита – «на развитие предпринимательской деятельности». Помимо субъектов малого и среднего предпринимательства заёмщиками могут также стать самозанятые граждане.

По льготной ставке

С прошлого года в России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуют программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, работающего в приоритетных отраслях, – так называемую Программу «8,5».

Чтобы расширить доступ к кредитам по льготной ставке, добавили ряд условий. Так, с 2020 года предприниматели имеют право рефинансировать по льготной ставке 8,5% годовых займы, взятые по рыночным ставкам. При этом кредиты обязательно должны быть направлены на инвестиционную деятельность.

Кроме того, ввели новый вид кредита «на развитие предпринимательской деятельности», по которому предприниматель может получить кредит в размере до 10 млн рублей на срок до 5 лет по льготной ставке, не превышающей 9,95% годовых. При этом в отношении подобных кредитов предусмотрены упрощённые требования к администрированию, в частности, нет ограничений по видам деятельности заёмщиков, а также по наличию задолженности по налогам.

Как отмечается на сайте Минэкономразвития России, согласно нововведениям в число заёмщиков по программе включаются физические лица, применяющие специальный налоговый режим налога на профессиональный доход, то есть самозанятые.

Будет рост

– Перечень уполномоченных банков достаточно обширный. В Кировской области в реализации Программы «8,5» участвуют ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», АО «МСП Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «НБД-Банк», ПАО «Совкомбанк». Важно, что они имеют опыт кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, – сообщила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева.

Как рассказали в министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, по итогам 2019 года в регионе размер субсидии, предоставленной уполномоченным банкам в Кировской области в рамках Программы «8,5», составил более 1,5 млрд рублей. В 2020 году ожидается рост количества участников программы и объёма субсидии.

Как подчеркнули в ведомстве, информирование предпринимателей о Программе «8,5» осуществляется в ходе семинаров, тренингов и других мероприятий. Так, в центре «Мой бизнес» можно получить консультацию о её кредитных продуктах.

Точка зрения

Егор ПОСПЕЛОВ,

исполнительный директор «Опоры

России» по Кировской области:

– Безусловно, эти программы работают и помогают предпринимателям. Важно и дальше расширять их и охватывать больше направлений и разных типов поддержки субъектов МСП, в том числе молодёжного бизнеса и микробизнеса, чтобы дать возможность начать развиваться тем, у кого значительным сдерживающим фактором было финансирование. Ещё одной актуальной задачей является уменьшение количества «бумаг». Мы живём в цифровой век, и необходимы постоянная автоматизация и улучшение сервиса, ведь почти всю информацию теперь можно брать из разных источников и не тратить так много времени на это, а сконцентрироваться на своём деле.

К сведению

Программа льготного кредитования субъектов МСП реализуется с 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Заёмщику предоставляется возможность получить кредит по льготной ставке не более 8,5 процента годовых.

Уполномоченный банк вправе предоставить заёмщику, осуществляющему деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, льготный кредит на пополнение оборотных средств в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до 3 лет, от 500 тыс. рублей до

2 млрд рублей на срок до 10 лет – на инвестиционные цели.

Для участия в реализации программы были отобраны 90 банков, включая российские, а также региональные опорные банки, федеральные банки без государственного участия, банки с базовой лицензией.