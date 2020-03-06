Виктор Петрович Савиных: «Космонавт – это навсегда»

С момента первого полёта Виктора Савиных в космос прошло почти 30 лет. Но интересные подробности, связанные с тем днём, появляются до сих пор…

– В марте 1981-го я должен был лететь вместе с Владимиром Ковалёнком. Мои родители об этом не знали, – рассказал во время одной из недавних «Космических суббот» в городе Кирове Виктор Петрович. – В Звёздном городке проходила традиционная предполётная пресс-конференция. И один из журналистов, надо же такому случиться, оказался… вятским, правда, живущим в Ростове. Когда он услышал, что его земляк собирается на орбиту, тут же купил билет на поезд до Кирова и приехал к моим родителям, чтобы вместе с ними узнать о старте, а потом написать об этом материал.

Однако старт… отложили. А журналист, ничего не рассказавший родителям про запланированный полёт, был вынужден задержаться. Он уже и пообщался со всеми, и собрал материал, и вроде бы должен был уезжать, но ждал чего-то… Родители удивлялись этому: чего гостю так долго нужно?.. А на следующий день после его отъезда в столицу по радио сообщили о том, что мы стартовали.

Военное детство

Виктор Петрович родился за год до Великой Отечественной войны. Одно из самых первых детских воспоминаний – пожар в доме в деревне Берёзкины: вокруг всё в огне, а маленького Витю выносят на улицу.

Несмотря на тяжёлые военные годы, мать будущего космонавта вместе с братьями в течение двух лет строила новый дом. Сказать, что было трудно – ничего не сказать (отец был на фронте), но к маю 1945-го строительство удалось завершить.

Савиных рассказывает, что хорошо помнит, как в честь Победы на вокзале недалеко от дома громко загудел поезд. И как в 1953 году, когда умер Сталин, поезд вновь загудел – на этот раз уже в память об ушедшем вожде. В этот же день умер и любимый дед Виктора Петровича – Кузьма Платонович, которого земляки уважали и любили.

Трудовая книжка

Работать в поле Виктор начал в шестилетнем возрасте. Потом помогал родителям, торгуя молоком на рынке в городе Кирове.

Первая запись в трудовой книжке Виктора Петровича – дворник Московского государственного университета геодезии и картографии. Последняя – президент этого же вуза.

– А в середине книжки: космонавт-испытатель, – замечает Савиных.

На этот же момент, кстати, обратил внимание Дмитрий Медведев (в период работы Президентом РФ), вручая уроженцу Кировской области орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. – А у меня очень похожая трудовая книжка: она тоже начинается с дворника и заканчивается президентом, – заметил тогда Дмитрий Анатольевич.

Гагарин в космосе

О полёте Гагарина в космос Виктор Савиных узнал во время службы в армии в Свердловске. По словам Виктора Петровича, это был вполне обычный день – до тех пор, пока дневальный не прокричал «Рота, подъём!» и всех не построили в коридоре.

– Стоим. А над нами чёрная радиотарелка висит. И оттуда – голос Левитана: «Через несколько минут будет передано важное сообщение ТАСС», – вспоминает Савиных. – И через некоторое время снова голос Левитана: «Сегодня мощной ракетой-носителем на орбиту искусственного спутника Земли выведен космический корабль, пилотируемый Гагариным…». «Ура! Отменить тревогу! Все на митинг!» У меня тогда, конечно, даже в думах не было, что я полечу когда-то в космос. Нет. Понимал, что летать будут лётчики…»

Космическая тишина

Савиных стал 50-м космонавтом СССР и космонавтом-100 в мире.

Одна из легенд вокруг первого полёта Виктора Савиных, распространённая за пределами нашего региона, была такой: якобы во время полёта родную деревню космонавта для благозвучности переименовали из Березичей в Берёзкины.

– Она и была Берёзкины, – говорит Виктор Савиных. – Хотя люди между собой и называли её Березичи. У нас во всей округе похожие по звучанию названия: Оричи, Грибичи, Несваричи, Терёшичи… Но официально в документах деревня и раньше была Берёзкины. – В космосе я был трижды. Ощущения от первого полёта – эйфория, – вспоминал лётчик-космонавт. – Самый сложный полёт, конечно, второй (когда спасали «Салют-7»). Потому что было непонятно, где наша станция, что с ней случилось и как к ней подойти. Мы даже не думали, что там внутри будет. Наша задача была – только состыковаться для начала. Дальше, когда мы вошли в станцию, поняли, что там холодно, темно и, самое главное, очень тихо. Меня это поразило. Потому что в первый полёт ощущалось множество децибел. А здесь просто тишина…

Художественное кино

Уникальной спасательной операции земляк кировчан посвятил книгу. А пару лет назад вышел фильм «Салют-7», рассказывающий о подвиге Виктора Савиных и Владимира Джанибекова.

Конечно, к Виктору Петровичу сразу после премьеры выстроилась очередь из журналистов, желающих взять интервью.

– Как же было хорошо, пока этого фильма не было! – пошутил Виктор Петрович в интервью «КП» вскоре после выхода «Салют-7» на экраны.

При этом земляк отмечал, что создатели кино добавили слишком много художественной составляющей, а потому не соглашался с некоторыми эпизодами.

– Хочется, чтобы к космонавтике бережнее относились, – говорит Виктор Савиных. – И не было такого, чтобы кувалдой стенку разбивали и чинили таким образом солнечный датчик. Вот в этом месте в фильме немножко «Армагеддон» получился. Зато компьютерная графика сделана безупречно. – У нас не было задачи стопроцентного сходства с героями и реальными событиями, – говорил потом актёр Павел Деревянко, сыгравший Виктора Петровича. – Супруга Савиных, например, рассказала, что их дочери на момент полёта было 12 лет уже, а в фильме она только становится мамой. Но… так интересней.

Кстати, знакомство лётчика-космонавта и актёра случилось уже после премьеры.

Наука

Из отряда космонавтов Виктор Савиных ушёл больше 30 лет назад. Но и сейчас замечает, что «космонавт – это навсегда».

– Часто бываю в Звёздном городке до сих пор, – говорит Виктор Петрович. – Провожаю ребят в полёты. Иногда встречаю, когда есть возможность. Кроме того, у нас есть программы, в которых я участвую по каким-то научным экспериментам в космосе. Да и Московский университет геодезии и картографии ведёт исследования Земли из космоса. У нас есть факультет, который занимается этим направлением.

Кстати…

Виктор Савиных награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Таким образом, Виктор Петрович стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Ранее ему были вручены награды второй, третьей и четвёртой степеней.

Справка

В отряд космонавтов Виктор Савиных был зачислен 8 декабря 1978 года. Участвовал в трёх космических полетах на орбитальных станциях «Салют-6» (1981), «Салют-7» (1985) и «Мир» (1988). Суммарный налет составляет 252 суток, 17 часов, 37 минут и 50 секунд.

Факт

Во время одной из встреч в Кирове Виктор Савиных признался, что ничуть не боится цифры «13»: земляк спокойно отправился на орбиту на корабле «Союз Т-13», ведь он много лет живёт в квартире с таким же номером.

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