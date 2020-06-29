Виктор Савиных: «Мы не отдадим ни одной пяди своей земли»

Через два дня завершится всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Кировчане могут выразить свою гражданскую позицию удобным для них способом: в избирательном участке по месту прописки или по месту пребывания по открепительному талону. Участок для голосования может быть как стационарным, так и мобильным: во дворе дома, в парке. Свою гражданскую позицию высказал один из знаменитых кировчан — летчик-космонавт, ученый, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных.

— Я вчера проголосовал за Конституцию, которая требует изменений, — отметил наш земляк. — Для меня важны поправки, которые защитят целостность нашей страны. Это незыблемая ценность, которую необходимо внести в Конституцию, — отметил Виктор Савиных.

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются» — так звучит одна из поправок. Этот текст, внесенный в главный закон страны, пресечет любые призывы к отчуждению территории России.

— Мы не отдадим ни одного острова, ни одной пяди своей земли, — резюмировал летчик-космонавт. — Парад в честь 75-летия Победы, который я посетил 24 июня в Москве, в очередной раз доказал мощь нашего государства и военную силу. Мы можем и будем защищать Россию.

1 июля в 20:00 народное голосование завершится. На протяжении всего этапа процедуры главным приоритетом остается безопасность на участках. Независимо от того, где кировчане голосуют: в помещении или на улице, они обеспечены масками, перчатками, антисептиками и индивидуальными ручками. Единственное, что необходимо взять с собой — это паспорт, при этом отдавать его в руки члена избиркома не нужно. Страницу с фотографией и пропиской можно просто показать на расстоянии социальной дистанции в 1,5 метра.