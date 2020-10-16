Виноград растёт и на уржумской земле

Фёдор Павлович Решетников уже несколько лет на пенсии. Это позволяет ему больше времени уделять своему немалому подсобному хозяйству. Говоря современным языком, одна из фишек в хозяйстве ветерана – выращивание винограда. В этом деле он весьма преуспел, поэтому от любительского перешёл почти к профессиональному производству этой продукции.

Удивительно, но уржумская земля хорошо приняла лозу южного растения, причём не одного, а нескольких сортов. Мечта Решетникова – объединить всех садоводов района, занятых выращиванием на своих приусадебных участках винограда, чтобы обмениваться не только опытом, но и саженцами. С этим предложением он обратился к садоводам и огородникам, приехавшим в конце сентября в районный центр на подведение итогов конкурса «Ветеранское подворье – 2020». На сцену виноградарь-любитель поднялся не просто так. За третье место в номинации «Урожайные грядки» ему был вручён диплом и ценный подарок.

Владимир ШЕИН,

член бюро Уржумской районной организации ветеранов.

На фото автора: Ф.П. Решетников рекламирует продукцию своего сада-огорода.