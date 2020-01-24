Владимиру Шишкину – 80

80 лет исполняется сегодня Владимиру Шишкину, журналисту «Кировской правды», работавшему в редакции с 1967 года, а в 1991-1992 годах возглавлявшему «КП».

Владимир Иванович – уроженец города Амурска Благовещенской области. В Киров он приехал сразу после окончания журфака Ленинградского госуниверситета. Работал поначалу младшим литературным сотрудником, затем заведующим отделом информации.

«Тогда новостной отдел напоминал растревоженный улей. Сюда постоянно заглядывали внештатные авторы, фотографы, дежурные по номеру. Однажды мы решили подсчитать, сколько раз за день распахнётся дверь нашего кабинета. Оказалось, 60», – вспоминал в недавнем интервью «Кировской правде» Владимир Шишкин.

За годы работы в газете журналисту довелось присутствовать на уникальных хирургических операциях, участвовать в археологических раскопках и даже лично извлечь из земли кое-какие деревянные вещицы.

– Я «пешком» поднимался на 192-метровую кировскую телебашню. Тушил лесные пожары. Сдавал кровь. Летал на воздушном шаре. Подготавливал взрыв на Советском известняковом карьере. Спасал зайцев в наводнение. Бывал на многих закрытых, ранее секретных предприятиях и в научных учреждениях, – вспоминает Владимир Иванович.

Ему довелось общаться со многими известными людьми: космонавтом Алексеем Леоновым, художником Юрием Васнецовым, будущим президентом России Борисом Ельциным… Обо всём этом Шишкин рассказывал в своих материалах, а затем и в книгах, которых уже 15. Впрочем, любимым детищем журналиста, пожалуй, была полоса «КП» «Красный сундучок». Она начала выходить на страницах газеты в 1977 году и сразу завоевала любовь читателей: газеты с «Сундучком» расходились в киосках уже к обеду.

Сергей МИРОНОВ