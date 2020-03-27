Владимир Гребенев: «Приходите на ковёр!»

В Санкт-Петербурге завершился 27-й чемпионат России по самбо среди мастеров-ветеранов, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Участвовать в соревнованиях или нет, вопроса не было, – говорит кировский самбист Владимир Гребенев. – Пришёл официальный вызов на этот чемпионат. И то, что он проходил в Санкт-Петербурге, для меня тоже имело значение. Мой дед Широких Степан Михайлович погиб в боях под Ленинградом в декабре 1942 года».

На борцовский ковёр вышли более 200 сильнейших спортсменов из 35 регионов России. Награды разыграли в семи возрастных категориях. Владимир Гребенев выступал в весовой категории 68 кг, возрастной категории 60–64 года.

– На таких чемпионатах России я боролся уже трижды, каждый раз поднимался на пьедестал. Соперники были в основном одни и те же. И в этот раз первое и второе места заняли двукратный и пятикратный чемпионы мира. Мне однажды тоже удалось выиграть чемпионат мира. Но для подготовки к этому чемпионату не было достаточно времени, в результате – бронзовая медаль, – поделился кировчанин.

Сами соревнования прошли на высоком уровне, начиная от организации и проведения турнира до тёплого приёма болельщиков, признаётся Владимир. Его, как и на протяжении всей спортивной карьеры, поддерживали друзья.

– Для меня всегда примером был мой товарищ Михаил Михайлович Баранов, двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Вооружённых сил СССР, чемпион Спартакиады народов СССР. Когда мне было 14, он привёл меня в секцию борьбы самбо в «Динамо», – рассказал спортсмен.

Потом были знакомство и работа с тренерами в секции, в армии, в кировском «политехе», на заводе «Авитек». На протяжении многих лет Владимир тренировался под руководством Геннадия Сазанова, который вкладывал свои знания и опыт, частичку своей души в каждого из ребят.

– Сегодня в Кировской области работает целая плеяда замечательных тренеров, которые преданы самбо и работают с полной самоотдачей и энтузиазмом. У каждого есть свои перспективные спортсмены, о которых мы ещё услышим на соревнованиях российского и международного уровней, – уверен Владимир Гребенев.

Он продолжает тренироваться в зале ВятГУ и своим сверстникам, ветеранам самбо рекомендует прийти на ковёр, если есть желание и здоровье.

– Самбо – это ведь не просто борьба, а образ жизни! – уверен спортсмен. – И он перспективен! В десятках городов России уже внедрён проект «Самбо в школы». Наш президент уделяет много внимания этому виду спорта, сам является мастером спорта по самбо. Более того, есть большая вероятность, что самбо будет включено в программу Олимпийских игр.

Как ранее отмечал губернатор Кировской области Игорь Васильев, самбо является русским национальным достоянием. Кировская область гордится достижениями спортсменов, которые прославляли и прославляют своими результатами регион и Россию.