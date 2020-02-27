Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции доступность медицинской помощи для граждан, которую должны обеспечивать в рамках своей компетенции местные органы власти. В мероприятии приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели.

Глава государства прокомментировал выступление президента Национальной медицинской палаты, главы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

– Вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина, – доступность медицинской помощи. По-моему, этого тоже у нас никогда не было, так что спасибо, – сказал Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений об изменениях в Основном законе.

Путин назвал «совершенно уместным» упоминание в Конституции обязанностей низшего звена власти в этой сфере и выразил надежду, что исчезнет «определённый разрыв в сфере публичной власти» между местным самоуправлением и государственным уровнем, «когда вопросы образования и того же первичного звена здравоохранения оставались как бы непонятно за кем».

– Поэтому «сшивание» государственного уровня в данной сфере и муниципального уровня власти будет уместно, – сказал президент. Леонид Рошаль в своём выступлении отметил, что одобренные в рамках рабочей группы поправки, в частности, выстраивают вертикаль управления здравоохранением в стране. – Мы очень надеемся, что принятие наших поправок, наряду с увеличением финансирования здравоохранения, решением кадровой проблемы, углублением материально-технической базы и революцией в первичном звене, которая сейчас происходит, позволит совсем в недалеком будущем российскому народу реально почувствовать улучшение здравоохранения, – сказал Леонид Рошаль.

Вопросу доступности медицинской помощи жителям Кировской области уделяется существенное внимание.

За последние два года были открыты 12 фельдшерских здравпунктов и 7 фельдшерско-акушерских пунктов. Все они оснащены современным оборудованием и мебелью в соответствии со стандартами и подключены к единой комплексной медицинской информационной системе. Работа в данном направлении будет продолжена и в дальнейшем. В 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» запланировано приобретение 7 модульных фельдшерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий в 9 районах области.

– Где бы люди ни жили в Кировской области – в большом городе или деревне, они должны быть уверены, что за их здоровьем следят, и для этого мы будем открывать новые ФАПы, привлекать волонтеров-медиков, создавать Центры здоровья. Это наша основная задача, – отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, большая работа в регионе проводится по организации мобильной медицинской помощи жителям малых населенных пунктов.

– В 2019 году центральные районные больницы, а также медучреждения города Кирова получили 15 передвижных мобильных комплексов для проведения флюорографии, маммографии, оказания стоматологической помощи и профилактической работы. Все они активно используются в работе медучреждений, – подчеркнул первый зампред. – Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» в центральные районные больницы и в Кировский клинико-диагностический центр переданы 34 автомобиля для доставки пациентов старше 65 лет в медицинские учреждения для диспансеризации и обследований. С начала года машины, полученные по федеральному проекту «Старшее поколение», совершили свыше 750 выездов, благодаря чему медицинскую помощь смогли получить более 4300 пожилых жителей области.

Одна из приоритетных задач министерства здравоохранения Кировской области – обеспечение медицинских учреждений региона квалифицированными кадрами. Как сообщил глава регионального ведомства Андрей Черняев, на сегодняшний день по договору о целевом обучении в Кировском ГМУ на разных курсах обучаются более 700 будущих врачей, свыше 140 выпускников проходят подготовку по программам ординатуры. Все они в ближайшие годы придут работать в медицинские организации региона.

Вместе с тем в рамках программы развития первичной медико-санитарной помощи ведется активная работа по укреплению материально-технической базы медучреждений региона. В поликлиники закупается современное оборудование, создаются комфортные условия для работы специалистов и посещения пациентов, внедряются бережливые технологии.

Пресс-центр правительства Кировской области