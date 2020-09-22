Власть и профсоюзы: работа на общую цель

Федерация независимых профсоюзов России объединяет 122 членские организации, в том числе 40 общероссийских профсоюзов и 82 территориальных объединения.

«Сохраняя и приумножая традиции»

Кроме ежедневной работы по охране труда, повышению заработной платы, правовой защите членов профсоюзов, организация решает и другие важные вопросы. Среди них — индексация пенсий работающим пенсионерам, законопроект о дистанционной и удалённой работе.

Наряду с этим ФНПР уже второй год реализует программу «За справедливую экономику», в основе которой — корректировка действующей модели социально-экономического развития. Её цель — увеличение заработной платы, обеспечение занятости населения, гарантия безопасных условий труда.

В минувшую субботу в Москве состоялись заседание Генерального совета организации и встреча с ветеранами профсоюзного движения, в которой приняли участие министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, а также губернатор Кировской области — член профсоюза госучреждений Игорь Васильев.

— Уважаемые работники и ветераны профсоюзного движения, поздравляю вас с 30-летием образования Федерации независимых профсоюзов России, — обратился к присутствовавшим губернатор Кировской области. — Сохраняя и приумножая многолетние традиции рабочего и профсоюзного движения России, вы активно отстаиваете законные права и интересы жителей нашей страны. И сегодня, по праву занимая ключевую позицию в гражданском обществе, вы являетесь крупнейшей общественной организацией. Профсоюзы имеют большой вес в жизни трудовых коллективов во многом благодаря вашей активной позиции, профессиональной компетентности, упорству в достижении целей. Вы надёжные защитники трудящихся и ответственные партнёры органов государственной власти, которые могут влиять на принятие важных решений, выступать с инициативами к работодателям, к представителям органов власти.

Защита трудящихся — в рамках трёхстороннего соглашения

Создание достойных условий для работающего человека — приоритет государственной политики в сфере трудовых отношений. По словам зампреда правительства Кировской области Романа Береснева, в регионе уделяется особое внимание развитию и поддержке профсоюзного движения. В этом направлении власть с профсоюзами работает на общую цель — улучшение условий труда, обеспечение безопасности на производстве, повышение материального благосостояния трудящихся. В регионе действует трёхстороннее соглашение, в рамках которого правительство области, работодатели и профсоюзы совместно принимают меры по защите прав и гарантий трудящихся.

— Мы регулярно встречаемся с представителями отраслевых профсоюзов, обсуждаем актуальные вопросы и предложения активистов, проводим работу по реализации этих предложений. И сегодня в сложившейся непростой ситуации профсоюзные организации не остаются в стороне и помогают органам власти проводить работу по сохранению стабильности в социально-трудовой сфере, — отметил на встрече в Москве Игорь Васильев. — Уверен, что и в дальнейшем мы сможем продолжить работу на благо жителей области, обеспечить выполнение поставленных задач, в том числе по реализации национальных проектов. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, единства профсоюзных рядов и новых успехов!

За тесное сотрудничество с организацией глава ФНПР Михаил Шмаков вручил Игорю Васильеву юбилейную медаль «30 лет ФНПР».