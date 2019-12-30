Вместо ксерокса Сергей Киров использовал гектограф

Именно на гектографе – копировальном приборе для размножения оттисков с рукописного или машинописного текста будущий политический деятель Советской России, а тогда ещё молодой подпольщик Сергей Костриков печатал листовки.

Об этом вам расскажут в мемориальном музее С.М. Кирова в Уржуме, где сохранился двухэтажный деревянный дом, в котором жил Сергей Костриков. Сегодня это – памятник истории федерального значения.

Вероника Шихова, г. Слободской:

– Что в Уржуме есть, так это радующая сердце атмосфера простоты и уюта небольшого городка, а ещё запах истории, которая поглотила в себе и богатых купцов, и ярого революционера, и знаменитого поэта, и сама в этом спокойном месте как будто замедляет свой ход.

Главное место в Уржуме, связанное с Сергеем Мироновичем, это, конечно, дом, где он родился и провёл детство. Бревенчатый домик небольшой, но очень добротный, ведь ему не менее 150 лет! Строил дом дедушка Кирова. А в советское время в расчёте на большой поток экскурсантов рядом был сооружён музейно-выставочный центр, который соединили с домиком переходом.

Кроме домика со скромной обстановкой (на самом деле эти вещи не подлинные, но того же времени и примерно такие же, какие были у Костриковых) в музее можно изучить документы, связанные с убийством Кирова.

В Уржум хочется вернуться, потому что здесь немало и других достопримечательностей. И можно устроить себе мини-тур по следам знаменитых советских деятелей: Уржум (Киров) – Нолинск (Молотов) – Вятские Поляны (Шпагин).

Фото: Вероника Шихова