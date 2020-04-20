Вместо школы — на колхозные поля

Анна Павловна Кулакова сейчас живёт одна. Но она не одинока. 90-летний юбилей, который был год назад, женщина отпраздновала в Шурминском геронтологическом отделении. Ходит последнее время только с помощью ходунков: сломала шейку бедра и из благоустроенной квартиры в Уржуме переехала в медицинское учреждение, где за ней постоянно приглядывает персонал.

Небольшого роста, худенькая, подвижная, общительная, добрая и весёлая женщина рассказывает о своём житье-бытье:

Как в Бровцыно узнали о начале войны

Родина Анны Павловны — деревня Бровцыно Петровского сельского совета. Из детей она была самой младшей. Первый муж матери погиб в 1914 году на Германском фронте, от него осталась дочка Мария. От повторного брака родились Пётр в 1923 году и она, Анна. Семья жила небогато, поэтому с раннего детства девчушка помогала по дому и по небольшому хозяйству.

— Раннее солнечное утро, все взрослые ушли на работы в поле, а мы, ребятня, стоим и договариваемся, идти или нет на реку Буй купаться, — вспоминает Анна Павловна.- Но так и не решили. А потом видим — народ с полей возвращается в деревню, кто пешком, а кто на лошадях, и собирается у конторы колхоза. Мы тоже подошли. В центре толпы стоит незнакомый мужчина, наверное, из сельского совета, а может, и из Уржума. Он дождался, когда утихнет гомон, и громко сказал: «Товарищи, война! Немцы напали на нашу страну!» И тут же трём мужчинам вручает повестки. Женщины плакали, кричали. А потом почти каждый день провожали мужчин на фронт.

Август, близится осень, а значит, ребятам надо бы готовиться к школе. Как всегда, перед началом учебного года собираются мальчики и девочки стайками, обсуждают, что делать будут. Но сейчас другое время, военное. И разговор они ведут соответствующий — не об учёбе, а о том, как они, школьники, могут помочь Родине, что могут сделать для фронта. Одноклассник Анны Николай Заболотский предложил в школу не идти, а помочь взрослым в колхозных работах. С ним все согласились.

На колхозных полях

В колхозе «Строитель», где трудилась Анна Власова, было три бригады: первая, вторая и стахановская. Постепенно мужчин оставалось всё меньше и меньше. Их места занимали они, школьники.

Работу детишкам (а как же их ещё назвать, если Анюта только четыре класса закончила и ей 12 лет исполнилось) нашли быстро. Первое поручение — лён ручными деревянными мялками мять. Ребятня справилась хорошо. Бригадир их даже похвалил. Зимой начали делать запруду на протоке Вятки. Бутовый камень брали у деревни Пихтарник, что была под горой недалеко от Орешника. Девочки на санках тяжёлый груз по двое возили, а мальчишки впрягались в конные сани по трое. Ночевали в Пихтарнике по избам. Хозяйки варили им картовницу, больше есть нечего. Иногда матери приносили из дому по кусочку хлеба, а у некоторых и того не было.

Закончилась зима, лёд ушёл, река Буй разлилась широко, почти как Вятка. Залило все луга, младшим ученикам надо в школу, а взрослым — в магазин за покупками, вот и назначили Анну Власову перевозчиком на лодке. Работа ответственная и обществу нужная. Выдали замок и ключ, чтобы судёнышко кто-нибудь ночью не увёл. С утра до позднего вечера гребла девчушка, работая вёслами, порой из сил выбивалась, тогда взрослые пассажиры временно сменяли её.

К лету вода ушла, через речку построили переходы, и Анюту перевели на полевые работы, закрепили за ней коня Казбека. Очень строптивый был, никому не давал себя обго-нять. Дважды его водили на комиссию, хотели в армию «призвать», но всё находилась какая-нибудь причина забраковать. Позже загоняли его на колхозных полях, пал от непосильной работы. Долго тогда ревела по нему девочка.

Второго коня, которого закрепили за Анной, звали Тарзан. Был он беспокойным и тоже с норовом. Если не успеет его взнуздать, тот бежит без всякого контроля: Вот какой случай однажды произошёл. Не успела она за вожжи взяться, как Тарзан рванул с места в галоп, а нога девчушки запуталась в вожже, не успела она на телегу запрыгнуть. Так её конь и волок от конюшни до деревни. Ладно, мужик, проходивший мимо, увидел это и успел закрыть воротину, которая и остановила упрямца. Оправилась Анна от такого приключения и тут же поехала в поле загружаться снопами для молотилки. После этого девочку перевели на «пеший» труд — вязать яровые снопы за жаткой и ставить их в суслоны.

Материнское сердце — вещун

Брат Анны Пётр, как и другие мужчины деревни Бровцыно, был призван в армию. Осенью 1941 года отправился на сборный пункт, а оттуда в войсковую часть. Воевал на Кавказе, был ранен, в январе 1943 года пришёл после госпиталя домой долечиваться. Из Кирова двое суток добирался, пришёл в посёлок Медведок уже ночью. Но не смог дождаться дня, по льду Вятки, еле различая вешки, пришагал к родной деревне. Наутро постучался в дверь. Мария спозаранку на работу, на ферму ушла, Петра Анна с матерью встретили, обнялись, расцеловались, за стол усадили.

А накануне этого дня мать Евгения Андреевна, крестясь на икону Спасителя, говорила: «Ну вот, слава Богу, до Рождества дожили, сынушку бы ещё дождаться! Хоть бы в отпуск его отпустили!» Как в воду глядела. А может, правду говорят, что материнское сердце — вещун, оно-то и подсказало женщине, когда сыночек уже близко был.

Перебитая правая рука висела на перевязи, но постепенно научился Пётр обходиться левой. Анна Павловна, утирая слезу, вспоминает, как родные жалели её брата, старались не нагружать работой. Но тот сам искал, что бы сделать по дому, чем помочь семье, не хотел быть обузой. Как немножко оправился, пошёл в колхоз, на работу проситься. Как мог помогал колхозникам, старался, да и семью материально поддерживал. Конечно, с одной рукой управляться было сложно, но он исхитрялся даже сено метать, упирая вилы в плечо.

Мать переживает за сынушку, причитает: «Петя, погоди хоть руку-то развивать, вот война кончится, так уж тогда…» А он ей в ответ: «Мам, да как так можно, что ты говоришь! Надо помогать тем, кто на фронте, надо защищать Родину!»

Погиб на Ленинградском фронте

По своей инициативе Пётр занимался с молодёжью, учил военной науке тех парней, кого скоро должны были призвать в армию. Много рассказывал о боях, давал советы уже бывалого воина. К осени и сам ушёл на фронт, признали, что уже поправился. Ладно, хоть сколько-то дома побыл.

Письма от Петра приходили нечасто. В последнем, отправленном с Ленинградского фронта, писал, мол, завтра предстоит идти в бой. Обращаясь к матери, просил прощения за всё, умолял не горевать, если что-то случится. А потом пришло письмо от однополчанина, в котором тот рассказывал, как погиб Пётр. Вслед за ним почтальон принёс официальное извещение о гибели сына…

Сержант, командир отделения 288-й стрелковой дивизии Пётр Павлович Власов погиб в бою 23 марта 1944 года. Захоронен в деревне Лукомо Дновского района Псковской области. Так значится в «Книге Памяти», изданной к 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На заслуженный отдых ушла только в 2000-м

В августе 1944 года в колхозе прошло общее собрание, на котором решили детишек к труду больше не привлекать, а отправить доучиваться. Анна Павловна вспоминает, как мама пришла домой и спрашивает дочку: «Нюра, пойдёшь ли в школу?» Та, конечно, обрадовалась, ведь три года ребёнком работала на взрослых работах, устала. «Пойду!» — отвечает, а у самой от радости глазёнки светятся, и слёзы как-то сами побежали.

Ходила Анна Власова в школу села Петровского, где была семилетка. Закончила её, а потом уже самостоятельная трудовая жизнь началась.

В Малмыже, где училась, Анна вышла замуж за моряка Юрия Заварзина. Свекровь обратно в деревню не отпустила. Но пожили с мужем недолго, утонул он, купаясь в реке. Осталась она одна с сыном на руках. Работала буфетчицей в общепите. Послали учиться в Котельнич по торговой специальности. Окончив техникум, попросила направление в Уржум. Здесь вновь вышла замуж, родила сына.

Старший сын Владимир окончил Челябинское танковое училище. Где только ни служил: и в Советском Союзе по разным военным гарнизонам, и в Польше… Он уже давно пенсионер, уволился из армии по болезни. Есть у Анны Павловны и внуки, и даже правнуки.

Работала Анна Павловна после выхода на заслуженный отдых ещё долго, только в 2000 году окончательно оставила трудовую деятельность.

Владимир ШЕИН,

Уржумский район