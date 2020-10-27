Водитель кировской «скорой» удостоен государственной награды

Антон Кислицын отработал больше всего смен с начала пандемии.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин вручил государственные награды работникам сферы здравоохранения. Всего высоких наград удостоены 35 медицинских работников, внёсших неоценимый вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, четверо из которых награждены посмертно.

Глава правительства отметил, что труд медицинских работников требует высокой квалификации, полной самоотдачи и сильного характера.

Благодарностью Президента РФ награжден водитель Станции скорой медицинской помощи, подразделения в г. Вятские Поляны Антон Кислицын, отработавший больше всего смен с начала пандемии.

Как рассказал Антон Кислицын, он работает водителем «скорой помощи» с 2016 года. С марта этого года работа сотрудников скорой помощи кардинально изменилась.

– Точное количество отработанных часов сейчас уже трудно назвать. В месяц выходит 14-16 смен по 12 часов. Всё это время в защитном костюме, на ногах специальные бахилы, на руках перчатки, на лице респиратор и защитные очки. Летом было особенно тяжело, приходилось останавливаться на трассе по пути в Киров и обратно в Вятские Поляны, – рассказал Антон Кислицын. – Когда узнал, что получу такую высокую награду, был в шоке. Мне было очень приятно, что я, обычный рядовой работник, удостоен такой чести. Сейчас усталости нет, наоборот, к таким условиям мы привыкли, сформировался «иммунитет» к работе.

Принять участие в церемонии награждения Антон Кислицын не смог, у него выявлен коронавирус, и сейчас он находится на больничном. По словам сотрудника скорой помощи, его самочувствие хорошее, и скоро он снова вернётся на передовую борьбы с COVID-19.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции для оказания медицинской помощи жителям региона мобилизованы все ресурсы системы здравоохранения.

– Сформированная в регионе Единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации оказывает существенную помощь в период эпидемии COVID-19. Она включает в себя три вертолёта, 394 единицы санитарного транспорта и помогает оперативно отрабатывать вызовы, чётко выполнять маршрутизацию пациентов, осуществлять контроль за ситуацией, – отметил первый зампред. – Мы благодарны всем медицинским работникам за ежедневный самоотверженный труд, отзывчивость и стремление работать на самом высоком уровне, несмотря на сложные условия и высокую нагрузку.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе находится на контроле правительства Кировской области и лично губернатора Игоря Васильева.