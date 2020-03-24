Война. Село Волково. Обсервационный пункт…

Вспышки эпидемии чумы, холеры, тифа и других заразных болезней периодически охватывали жителей нашей планеты. Поэтому во все времена люди понимали, что эпидемию легче предотвратить, чем подавить.

Как старались не допустить распространения инфекционных болезней в годы Великой Отечественной войны, рассказывают документы Центрального государственного архива Кировской области.

С началом войны были организованы в Советском Союзе обсервационные пункты. Это противо-эпидемические учреждения здравоохранения, которые предназначены для временной изоляции и обсервации следующего по железнодорожным, водным и воздушным путям сообщения воинского контингента при их эпидемическом неблагополучии. Обсервационные пункты выполняли функцию противоэпидемического барьера по предупреждению заноса и распространения инфекционных заболеваний в войсках и среди населения.

В Кировской области обсервационный пункт №13 решили разместить в селе Волково Слободского района, расположенном недалеко от железной дороги Киров – Слободской, чтобы было удобно доставлять людей. Автомобильного моста через реку Вятку тогда ещё не было.

Сам обсервационный пункт состоял из:

• управления;

• приёмно-диагностического отделения с изолятором;

• бактериологической лаборатории;

• дезинфекционного отделения;

• столовой;

• склада;

• хозяйственного отделения.

В обсервационном пункте работало 59 человек обслуживающего персонала, и все они жили в селе Волково. Состав персонала был, как в госпитале: начальник пункта, заместитель по политчасти, главный врач, врачи, медсёстры, лаборанты, дезинфекторы, няни и т. д. Начальником пункта работал военврач III ранга Жилин.

Оборудование обсервационного пункта началось в ноябре 1941 года. Для размещения предполагаемых больных решили использовать шесть зданий. В Свято-Троицкой церкви оборудовали нары на 786 мест, в школе № 1 – на 120 мест, в школе № 2 – на 166 мест, в школе № 3 – на 120 мест, в школе № 4 – на 96 мест и в клубе – на 140 мест. Всего оборудовали помещения на 1428 мест. В храме была сложена печь, в специально пробитое отверстие выведена дымовая труба. В церковном коридоре был размещён пищеблок.

В 1942 году пункт был готов для приёма военнослужащих. Однако, как показывают архивные документы, в течение года на излечении в пункте были только гражданские люди, все – ленинградцы. Количество больных постоянно менялось: кого-то выписывали, кто-то поступал вновь. В конце года было от 43 до 76 человек.

Фактически пункт работал с большой недогрузкой. В связи с этим Кировский облздравотдел принял решение открыть при обсервационном пункте в селе Волково санаторное отделение на 300 мест для дистрофиков. К концу 1942 года ситуация с дистрофией в городе Кирове стала серьёзной проблемой. За девять месяцев только в Кировскую областную больницу с диагнозом дистрофия поступили 659 человек, из них 405 мужчин и 254 женщины. В основном это были рабочие оборонных заводов. Ситуация ухудшалась с каждым месяцем, а мест в больницах города не хватало. Поэтому использование обсервационного пункта для лечения дистрофиков было оправданным. Уже в декабре 1942 года в Волково было направлено около 280 больных. В течение всего 1943 года в отчётах обсервационного пункта № 13 в графе «Контингент больных» писалось: «рабочие оборонных заводов».

Продуктами, судя по отчётам, пункт снабжался хорошо. Кроме плановых поставок, была и своя еда. В 1942 году при обсервационном пункте появилось подсобное хозяйство, где выращивали картофель, капусту, свёклу, репу, огурцы, помидоры и овёс для фуража. Всё – силами медперсонала. Кроме того, сами заготовляли дрова. Если учесть, что на зимний период требовалось 4500 кубометров дров, то работы хватало на всех.

В связи с тем, что все пациенты были кировскими, т. е. местными, с 1 июня 1943 года изменилась система снабжения. Больные приезжали с продуктовыми карточками, которые и отоваривались в обсервационном пункте. Количество больных увеличилось, в отдельные месяцы их было до 380 человек.

Руководство пункта, видимо, было не очень довольно перепрофилированием. 5 августа 1943 года заместитель начальника пункта по политчасти политрук С. Королёв писал в облвоенкомат: «Обсервационный пункт № 13 областные организации используют как санаторий для рабочих оборонных заводов Кировской области, но он крайне не приспособлен для таких целей».

Функцию санатория обсервационный пункт выполнял до конца войны. По своему прямому назначению он использовался только зимой 1944 года, когда на обсервацию в Волково привезли снятых с эшелона жителей Орловской области, мобилизованных на работу на уральские заводы. В пути следования они имели контакт с больными брюшным тифом, поэтому на всякий случай их привезли на обсервационный пункт.

Как и во всех других организациях, на пункте действовали партийная и комсомольская группы, проводили собрания, политинформации. В селе была организована библиотека-передвижка Кировской областной библиотеки имени А.И. Герцена. Для больных проводили читки, беседы. Коллектив обсервационного пункта активно участвовал и в сборе тёплых вещей для фронта, и в сборе денег на постройку самолётов, и в подписке на Государственный заём, проводил субботники и воскресники.

В каждом отчёте обсервационного пункта № 13 есть графа «Умерло за месяц». В ней разные цифры: 4, 10, 18 и т. д. Это умершие ленинградцы, которых смерть догнала в Кировской области, и рабочие оборонных заводов, умершие от истощения и перенапряжения. Все они похоронены на кладбище села Волково.

Сегодня это единственная память об обсервационном пункте № 13.

Владимир ЖАРАВИН

Снимок Татьяны Дедовой