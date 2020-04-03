Воспитание в стиле «эко»

Приставка «эко» находится сейчас на пике популярности. Мы стремимся покупать экопродукты, носить одежду из экоматериалов, появились даже учебники по эковоспитанию детей.

Зачем это нужно и как воспитывать ребёнка в стиле эко, рассказывает психолог Юлия Самойлова.

Что такое эковоспитание?

И нужно ли оно вообще? Ведь многим кажется, что любовь к окружающему миру, умение бережно к нему относиться уже заложены в человеке изначально и ничего предпринимать не надо.

На самом деле всё не так однозначно. Малыш, которого родители в дошкольном и раннем школьном возрасте не научили любить природу, вырастая, часто не только не обращает внимания на окружающий мир, но и не умеет взаимодействовать с людьми. Многие подумают, что это громко сказано, но давайте разберёмся, что даёт нам эковоспитание помимо бережного отношения к природе.

Два важных принципа эковоспитания: наблюдение за окружающим миром и забота о нём.

Наблюдение как один из методов преподавания известно давно. Ребёнок учится замечать мелочи, понимать закон причины и следствия. Детям, у которых развито наблюдение, в школе легче осваивать химию, физику, биологию.

Важно умение наблюдать и в социальной сфере. Когда этот навык сформирован, человек замечает и настроение ближнего: рад тот или, наоборот, расстроен чем-то. Ребёнок не замыкается на своих личных интересах — он учится видеть потребности окружающего мира в целом, в том числе и потребности других людей.

Забота об окружающем мире намного шире, чем забота о домашних растениях или животных. Сейчас не редкость, когда в семье растёт один ребёнок. Стоит ли говорить, что он привыкает к заботе только о себе любимом, а сам заботиться не умеет. Да и родители не заостряют внимание на том, чтобы малыш брал на себя ответственность за какое-то живое существо. Как следствие, такие дети, вырастая, сталкиваются со сложностями: могут, к примеру, воспринимать своего малыша как обузу, поскольку не привыкли заботиться о ком-либо. Сложности возникают и в отношениях с партнёром.

Поэтому эковоспитание ребёнка — залог того, что в будущем он сможет успешно выстраивать отношения с окружающими людьми.

Другой момент эковоспитания касается более гармоничного развития ребёнка, его талантов. Доказано: дети, имеющие домашнее животное, лучше осваивают школьную программу. Наблюдение за красотой природы, умение видеть красоту в мелочах может впоследствии «вылиться» в стихи, музыку, картины, научит ребёнка радоваться самым простым вещам: солнечному небу, цветам. А значит, поможет вырасти счастливым человеком. Для этого нужно совсем немного — всего лишь не допускать типичных ошибок, и тогда эковоспитание будет естественным образом встроено в жизнь вашего ребёнка.

Воспитываем без ошибок

Ошибка первая: спешка

Как часто мы, взрослые, торопим своих детей, которые обладают врождённым талантом видеть в природе необычное и красивое: то за бабочкой или жучком наблюдают, то полёт снежинок их завораживает, то камешки собирают. Не надо мешать этому процессу. Наоборот, поддерживайте малыша, рассказывайте обо всём, к чему он проявляет интерес. Сделайте вместе с ним гербарий или фотоальбом. Если в городе есть дендрарий или зоопарк, посещайте их.

Важно объяснить ребёнку, что он может причинить боль жучку или бабочке, если будет сжимать их в руках. Учите бережно относиться ко всему живому.

Ошибка вторая: негативное отношение к работе на земле

Часто не только молодые родители, но и бабушки-дедушки передают ребёнку негативное отношение к работе на земле: мол, это тяжёлый и неблагодарный труд. А ведь работа с землёй способна успокаивать и дарить равновесие не хуже самого опытного психотерапевта. И это позволяет самым естественным образом любить землю и относиться к ней бережно. Не уничтожайте интуитивное желание малыша соприкоснуться с землёй. Начните с малого — подарите ему домашнее растение. Учите ребёнка вовремя его поливать. Можно вместе посадить домашний огород, например, вырастить лук, укроп, петрушку. Ребёнок будет радоваться, видя, что семья использует выращенную им зелень в пищу. Посадите вместе с ребёнком его личное деревце или кустик. Благоустройте придомовую территорию, к примеру, высадите цветочную клумбу.

Ошибка третья: отказ завести домашнего питомца

Как правило, родители аргументируют это тем, что за животным требуется уход, от питомца будет грязь и тому подобное.

Но поверьте, всё это окупится сторицей, едва в доме появится пусть не собака, но хотя бы морская свинка, попугайчик или рыбки. Мы уже говорили, что это учит ребёнка умению заботиться о других. Постоянный контакт с животным — самый мощный антидепрессант. Питомцы положительно влияют на здоровье человека. Если по какой-то причине завести домашнее животное нельзя, то и в этом случае есть выход. Вместе с ребёнком соорудив кормушку, можно подкармливать птиц на улице, а заодно познакомить малыша с разными видами пернатых.

В некоторых зоопарках есть своего рода мини-зоопарки, где дети могут с рук покормить тех же кроликов, козочек. Если у вас есть возможность посетить такое место, используйте её.

Ошибка четвёртая: небрежное отношение к природе

Увы, многие, отправляясь на природу, забывают прибрать за собой, оставляют пластиковые бутылки, упаковки от продуктов. А они, не разлагаясь, наносят колоссальный вред природе. И, не замечая того, мы передаём такой стиль поведения детям.

Эковоспитание ребёнка, как и любое другое, эффективнее всего на личном примере. Поэтому внимательно следите за собой, продумайте, что конкретно вы делаете и какие полезные привычки, которые защищают окружающий мир, хотите передать своему ребёнку. То, что мы можем сделать, кажется мелочью. Но это ежедневный вклад в «здоровье» нашей природы и воспитание личности.