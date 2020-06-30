Глава региона встретился с вятскими выпускниками в библиотеке имени А.И. Герцена. Участниками торжественного мероприятия стали 10 медалистов общеобразовательных организаций области, которые в числе прочих успехов в учёбе стали финалистами Всероссийской олимпиады школьников. С завершением учёбы в школе их также поздравили министр образования Ольга Рысева и глава города Кирова Елена Ковалёва.

Гордость региона

– Вы – гордость Кировской области. Я искренне поздравляю вас с окончанием школы. Все годы с вами рядом были педагоги, которые учили и воспитывали вас, давали вам необходимые знания для того, чтобы вы могли получить заслуженную награду за ваш труд – золотую медаль, – обратился к выпускникам Игорь Васильев. – Впереди у вас новый этап жизни – выбор профессии и поступление в вузы. Желаю вам никогда не разочароваться в своём выборе и достойно преодолевать все жизненные трудности. Чтобы знания, полученные в школе, стали основой вашей дальнейшей жизни.

Выпускникам вручили памятные подарки и благодарственные письма губернатора Кировской области. Такие же подарки будут отправлены всем медалистам этого года во все районы Кировской области.

Глава города Кирова Елена Ковалёва поздравила выпускников с окончанием школы и пожелала так же достойно сдать единый государственный экзамен, как успешно прошли 11 лет учёбы.

Министр образования Ольга Рысева отметила, что непростой период завершения учебного года показал всю ценность живого общения с педагогами и получения знаний, а также поблагодарила родителей выпускников за то, что они прошли этот школьный путь вместе.

Врач и учитель – профессии, нужные во все времена

Выпускники смогли задать вопросы главе региона. Поинтересовались, помнит ли он учителя, который смог привить любовь к предмету и пригодилась ли математика, которую Игорь Васильев изучал в институте, в его дальнейшей жизни.

– Вам многому предстоит научиться, вы завершили лишь первый этап своего обучения. Математика, безусловно, пригодится в любой сфере, потому что помогает систематизировать информацию и взвешенно принимать решения. И хорошо, если любимый предмет может стать делом жизни, – ответил Игорь Васильев. – Но какой бы предмет и институт вы ни выбрали, всегда помните, что вас ждут на вашей малой родине. Кировской области нужны талантливые ребята. Одно из перспективных направлений развития экономики региона – биотехнологический кластер. У вас есть большой шанс после окончания вуза вернуться в Киров и состояться как специалист в развитии этого направления.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, один из тех, кто готов связать свою дальнейшую жизнь именно с математикой, – Дмитрий Волянский, выпускник Кировского физико-математического лицея. Он планирует поступать в Высшую школу экономики. То, что хочет серьёзно учиться и станет золотым медалистом, Дмитрий понял, когда пришёл учиться в физико-математический лицей. Девятый класс окончил на одни пятерки и в старших классах сделал многое для получения медали. В прошлом году стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.

Ещё одна участница встречи – Ирина Зыкова, выпускница лицея города Советска. В лицей пришла в 7 классе. Сначала с учёбой было нелегко, но благодаря учителям смогла добиться высокого результата и стала золотой медалисткой. Она рассказала главе региона, что планирует стать педагогом.

– Родители очень гордятся моим достижением, потому что никто из семьи не был медалистом. И когда я получила медаль, мама была очень рада, – поделилась Ирина Зыкова. – Буду подавать документы в ВятГУ на факультет филологии и преподавания русского языка и литературы. Надеюсь, что пройду на бюджетное место и стану педагогом, хочу работать в кировской школе или лицее. Моя мечта – стать директором.

Игорь Васильев поддержал стремления выпускницы, отметив, что самые востребованные профессии во все времена – это врач и учитель. Своё желание поступить в местные вузы высказали и другие медалисты. Всем им глава региона пожелал успешно сдать ЕГЭ и набрать необходимое количество баллов, чтобы поступить в выбранные учреждения.

Фото Александра ПАПЫРИНА