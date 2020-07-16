Врачи Кирово-Чепецкой ЦРБ извлекли из ноги пациента 80-сантиметровую арматуру

По информации регионального минздрава, житель Кирово-Чепецкого района возвращался домой с пруда, и его автомобиль днищем напоролся на арматуру, лежавшую на проезжей части. Железный прут пробил машину и прошёл сквозь ногу водителя. Освободить пострадавшего без специнструмента не удалось.
Сотрудники МЧС применили гидравлический аварийно-спасательный комплекс «Простор»: перекусили прут, освободив ногу водителя вместе с частью арматуры, после чего перенесли пострадавшего в карету «скорой помощи».
Как сообщил врач-травматолог Кирово-Чепецкой ЦРБ Александр Красов, мужчину сразу же госпитализировали в хирургическое отделение.
– На моей 15-летней практике подобный случай произошёл впервые. Пострадавшему очень повезло. Можно сказать, в рубашке родился – повреждения артерий, костей и нервов не произошло. К тому же он высокий и имеет длинные конечности, – отметил врач.
Под общим наркозом мужчине провели операцию, извлекли арматуру из ноги, наложили швы. Оперативное вмешательство длилось менее 30 минут и прошло успешно. Заведующий хирургическим отделением Денис Зыкин рассказал, что сейчас пациент идёт на поправку (динамика положительная), получает антибактериальную терапию, на второй день после операции начал ходить.
– Этот случай по-своему уникальный… Дежурная бригада сработала оперативно, удалили инородное тело без всяких последствий. Надеемся, что восстановительный период будет протекать без нагноения раны, которая была инфицирована инородным телом – грязной арматурой в земле и ржавчине. Но профилактика была проведена своевременно, осложнений быть не должно. Курс лечения составит 7-10 дней. В течение двух недель наступит полная трудоспособность, и пациент сможет вернуться к обычной жизни, – рассказал Денис Зыкин.
Как отмечает пресс-центр правительства региона, Сергей Кремлев работает слесарем на ферме. Он благодарен врачам за оперативно оказанную ему помощь.
– У нас работают настоящие профессионалы своего дела. Сейчас наше учреждение активно развивается в плане оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи, – комментирует главный врач Кирово-Чепецкой ЦРБ Сергей Зонов. – Планируем в перспективе выполнение, помимо обычных травматологических, ещё и артроскопических операций, которые проводятся на суставах при помощи маленьких проколов. Для этого наши доктора уже обучены технике артроскопии в ведущих центрах России. Будет закуплено соответствующее оборудование. Травматологическая служба к этому готова.