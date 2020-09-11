Врач-психиатр Маргарита Огаркова: судьба, семья и путь в медицину

Отца с войны маленькая Рита дождалась. Константин Николаевич вернулся домой к жене и дочке в Советск не в победном 1945-м, а позже. Пришлось ещё два года на Дальнем Востоке прослужить. Вскоре у Маргариты появилась младшая сестра. Завели корову. Жили не голодно.

Отец был грамотный, почерк – каллиграфический. Но иного дела, кроме того, которым занимались в его семье, не искал. Потомственный пимокат, он долго работал на валяной фабрике. Мама Антонина Ивановна трудилась на перчаточной фабрике и кружева плела.

Кроме родителей, много времени Рите уделяла тётя, Зоя Ивановна Козлова. Она была медицинской сестрой. Девочка считала её второй мамой, была очень близка с ней. А бабушка Маргариты Анна Александровна Гужавина буквально вела её по жизни, во всём помогала. Сама – народный художник по кукарскому кружеву, основатель школы кружевниц, но внучку к этому ремеслу не приучала, видела: не её это. Гордилась тем, что Рита пошла в медицину. Помогала водиться и с первой, и второй её дочкой.

Красивая получилась пара

Училась Рита отлично. В аттестате об окончании средней школы № 1 среди пятёрок только две четвёрки. Из школьных предметов больше всего любила химию. Была увлечена спортом. По лыжам – перворазрядница. Нравился ей и баскетбол.

После школы пошла на маслозавод. Сейчас шутит, что «хорошо изучила производство масла». Сразу в медицинский институт почему-то не решилась идти. С отличием окончила Советское медучилище и отправилась на работу в Шабалино. Получила бесценный опыт, трудясь фельдшером на ФАПе и на «скорой».

В Шабалино познакомилась со своим будущим мужем Анатолием Огарковым. Красивая получилась пара. Анатолий Дмитриевич – артист от природы, пародист, блестяще играл в театральных постановках, работал в сфере культуры. Когда Маргарита и Анатолий стали семьёй, жили в Перми. Рита училась в мединституте, Анатолий трудился на заводе, ещё и электриком подрабатывал.

На втором курсе института Маргарита родила старшую дочь Елену, на шестом – Марину. Справиться с бытом помогал институтский детский сад для преподавателей и студентов. Жила молодая семья в общежитии. В 1971 году Пермский мединститут был окончен с отличием, и с 1 августа Маргарита Константиновна приступила к работе в Советской психиатрической больнице.

Всегда на шаг впереди

Маргарита Константиновна – целая эпоха в истории этого лечебного учреждения. Здесь она трудится 49 лет. Её имя хорошо известно не только жителям Советского района, но и далеко за его пределами.

Начинала врачом-ординатором. Четверть века была заместителем главного врача по лечебной части. Когда в Грехове открылось отделение неврозов, трудилась там врачом-психотерапевтом. Успешно лечила людей, зависимых от алкоголя, никотина, наркотиков.

В 2005 году возглавила отделение судебно-психиатрической экспертизы. «Судебка» для психиатра – высшая иерархия. В профессии это «потолок», выше некуда. Именно от тебя зависит жизнь человека, совершившего преступление. Или ты больного отправишь в тюрьму, или здоровый окажется в психиатрической больнице и избежит наказания.

А больных за свою трудовую жизнь она насмотрелась самых разных. К каждому старалась найти подход. Замечает, что те, кто отсидел в тюрьме лет по тридцать, как правило, ведут себя на приёме спокойно, тактично. Они уважительно относятся к врачам. Молодёжь, получившая небольшой срок, держится вызывающе.

Конечно, в практике врача-психиатра были ситуации, когда реально приходилось бояться за свою жизнь. Но показать это было нельзя. Проявленная слабость подталкивает таких людей к неадекватным действиям. Однажды больной шизофренией человек направился к Маргарите Константиновне со словами: «Сейчас я тебе выколю глаза!» Отойти ей было некуда, позвать на помощь возможности не было. И она, моментально прокрутив в голове все возможные варианты, встала в свою обычную позу («руки в боки») и спокойно смотрела на больного. Он остановился в полутора метрах от неё со словами: «Не испугалась. Хорошо. Ничего я тебе не сделаю». И не сделал.

Врачом-психиатром может работать только человек со стержнем, стрессоустойчивый, а главное, очень умный, образованный.

Маргарита Константиновна учится всю жизнь. Начиная с Еревана. В 1975 году именно туда она отправилась в институт усовершенствования врачей. Для психиатров тогда это была настоящая «мекка».

Она всегда – за всё новое и передовое! Специализации, новые методы лечения. При её непосредственном участии стали применять метод интенсивной терапии, при некоторых психических заболеваниях – комплексно-медикаментозное лечение, психотерапию, лечебную физкультуру и трудовую терапию.

Говорит, что наша больница всегда была на шаг впереди других учреждений области по внедрению новых методов лечения. И в этом заслуга руководителей – Александра Степановича Гладышева, а потом Тамары Евгеньевны Шумиловой. Очень помогал заведующий областным отделом здравоохранения Геннадий Федорович Шулятьев. Маргарита Константиновна всегда чувствовала поддержку коллектива, коллег – врачей Виктора Николаевича Никишева, Нины Константиновны Кушковой, Ирины Александровны Буториной.

Трудясь с полной отдачей, Маргарита Огаркова успевала ещё и общественной работой заниматься.

Дома – надёжный тыл

Дочери, выбирая профессию, решили быть, как мама. Елена – в Перми. Сначала трудилась врачом-гинекологом. Сейчас врач-дерматокосметолог. Марина живёт в Кирове, врач-психиатр.

«Психиатрия» буквально переводится как «лечение души». Мозг – наш регулятор. И в этой профессии, как замечает Маргарита Константиновна, требуются твёрдость хирурга, чуткость терапевта, доброта педиатра, а главное, любовь к страждущим. А то, что внучки решили не идти в медицину, ещё раз доказывает, насколько сложен этот путь.

Отдушиной для Маргариты Константиновны всегда были путешествия. Пока здоровье позволяло, они с мужем повидали мир. Она релаксирует, выращивая цветы, он увлечён рыбалкой.

Когда у врача дома надёжный тыл и бытовые заботы делятся пополам, он в полной мере может реализоваться в профессии.

Маргарита Константиновна – яркий пример того, как можно сочетать успешную карьеру и семью. Желаю этой замечательной женщине, чтобы здоровье не подводило, позволяло и дальше помогать людям преодолевать болезни, возвращаться к полноценной жизни. С юбилеем Вас, уважаемая Маргарита Константиновна!

Ирина ШИЛКИНА, Советский р-н