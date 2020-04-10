Время восстанавливать разорванные связи

Практически на всех телеканалах и особенно в интернете муссируют тему «Как пережить карантин и не развестись». Лично мне есть чем заняться в режиме «удалёнки», рада и возможности поваляться на диване с книгой. Тем более в последнее время появилось много интересных авторов, до которых раньше не получалось добраться из-за нехватки времени.

Ну а раз проблема семейных конфликтов и психологического напряжения всё же высветилась на фоне «замкнутого пространства», мы решили обсудить её с семейным психологом Ларисой Кочуровой.

Встретиться с самим собой

— Лариса Юрьевна, почему вдруг такая реакция на внезапные «каникулы»? Ведь это, на мой взгляд, возможность побыть с семьёй, пообщаться с детьми, что редко удаётся в обычное время. Наконец, заняться тем, что откладывалось в долгий ящик.

— В данном случае речь идёт о стереотипе привыкания к чему-либо. Мы в большинстве своём достаточно консервативны, привыкли к определённому образу и ритму жизни. Для таких семей резкая смена жизненного уклада — серьёзная проверка адаптационных способностей.

— И как быть?

— Во-первых, понять, что жизнь надо принимать в любых её проявлениях: без жизненного опыта нет личностного развития. Во-вторых, нужно задуматься, для чего эта ситуация нам дана. Может быть, как раз для того, чтобы встретиться с самим собой. Ведь большую часть жизни мы работаем, чтобы обеспечивать материальную независимость семьи. Мы стараемся быть для детей образцовыми родителями, чтобы передать им свои знания, умения и навыки. А вот для обеспечения собственного психологического комфорта сил зачастую не остаётся. Возможно, данная ситуация позволит посвятить время себе: освободиться от лишних переживаний, заполнив высвободившееся место позитивными эмоциями, полезными мыслями.

Кроме того, у вас появилась возможность рассмотреть, расслышать друг друга, открыть те преобразования, которые накопились за долгий период общения «по минимуму». Присмотритесь, прислушайтесь друг к другу, и вы поймёте, что человек обновился, личностно вырос, а мы этого не замечали и реагировали по старинке. Давайте представим себе, что нас неожиданно вывели на сессию, где мы сдаём экзамены для получения аттестата зрелости.

Чужой среди своих?

— Мы часто чувствуем себя одинокими в окружении, казалось бы, близких людей. Как избежать этого?

— Если человек живёт один, но он самодостаточный, он будет вполне удовлетворён тем, что имеет. Этому психотипу свойственен оптимизм, он более адаптирован к жизненным испытаниям.

Есть люди, у которых благополучная семья, о них заботятся, но они считают себя одинокими. Это «вечные дети», которые нуждаются в постоянном внимании. Ненасытный эгоцентрист подвержен эмоции обиды, разрушая себя изнутри и психологически деморализуя окружающих. Достаточно понять, что в любой, даже негативной для нас фразе закодирована чья-то индивидуальная правда, мечта.

Одиноким может ощутить себя человек, в семейных отношениях которого имеет место супружеская несовместимость: духовная, психологическая, бытовая и др. О таких людях написаны строки: «благородство одиночества и безмолвие души». Попробуйте поговорить, расспросить друг друга о детстве, о традициях в родительских семьях. Если диалог удался, и вы глубже узнали душевное содержание родного человека, то вам будет легче понять свойственные ему реакции и поступки.

Избежать «цунами»

— А как людям с обычным психотипом мирно пережить вынужденную изоляцию?

— Есть такие замечательные слова: «Из двух ссорящихся один должен быть мудрее». Понятно, что тот, кто повышает на нас голос, нам эмоционально неприятен. Но как только возникает провокация в наш адрес, человек зачастую забывает о собственной внутренней цензуре, зеркально отражая своего противника. У расстроенного человека границы эмоциональной допустимости могут быть размыты, но если ссора не является самоцелью, то желание к примирению остаётся на поверхности. Эта гуманная эмоция и является ангелом-хранителем на пути к мировому соглашению. И если один из ссорящихся мудрее, то этой семье «велено жить». Такой семейный миротворец сумеет избежать «цунами», оптимистично парируя тому, кто «гонит волну», — к примеру, согласившись с ним: «Да, я далеко не идеальный человек, и я тебя услышал». Можно просто уйти — это как раз элемент проявления желания остановить конфликт. Как у Андрея Дементьева: «Они ушли, ушли, не достучавшись, хотя другим казалось — сгоряча». В конфликтной ситуации мы сгоряча наговариваем много слов, но среди них есть основообразующее, отражающее крик души, желание к примирению. И важно вычленить его в потоке взаимных упрёков.

Ещё момент: фактор последнего слова, которое очень значимо. Резкая реплика должна иметь гуманное завершение и требует продолжения — разъяснения, которое нейтрализует назревающий конфликт. Кто-то из ссорящихся должен подобрать слова-амортизаторы. Например, если уж сорвалось с языка: «Иди на все четыре стороны», срочно отправьте вслед ему продолжение: «Но я тебя буду ждать, хорошо?» Неважно, что прозвучит в ответ, главное — ваше напутствие.

Ослабить конфликт поможет фактор неожиданности, когда в самый накал страстей вы вдруг обращаете всё в юмор. Причём такую реакцию можно назвать эмоциональной интеллигентностью, потому что человек хотя эмоционально и «съехал с катушек», внутри остался благодушным. Это такое милое препятствие в фазе усугубления отношений, внутренний «стоп».

Можно перевести конфликт на деловые рельсы: «Иди отдохни, а я в это время приготовлю чай».

Расстроенный человек мощно перегружает свою психику, иногда до надрывного состояния. Помогите себе, прислушайтесь к своим желаниям. И ваш внутренний голос подскажет: хочу обняться. Почему бы нет? И этому поможет картинка из прошлого, которая должна быть всегда при нас, её не надо прятать на архивных полках нашей памяти. Это видение того, как вы встретились и полюбили друг друга. Это своего рода спасательный круг, который поможет осознать, что любовь не всегда безмятежна. Конфликты позволяют нам познать друг друга, оценить качество отношений в непростой ситуации. И если любовь — это эмоции, то уважение — это оценочное суждение, оценивание человека по делам, поступкам. И когда любовь с уважением объединяются, такое состояние переходит в дружбу. А это дорогого стоит. Подойти и обнять — это как раз и есть встреча с самим собой, умение не уподобиться тому, кто «сидит на левом плече».

Если партнёр по конфликту реагирует на такой способ примирения негативно, конечно, хочется заплакать от обиды. Но попробуйте простить его, он просто сейчас не готов мириться. И это будет как раз проявлением эффекта последнего слова: мы поссорились, но мне хорошо, что ты есть, и поэтому я тебя обняла, обнимала и буду обнимать.

К слову, сам процесс обнимания — процесс серьёзный, так как происходит энергообмен. Обнимая «вышедшего из берегов» партнёра (мужа, жену), вы делитесь с ним своей позитивной энергией. Семья держится на взаимовыручке, взаимопонимании, созависимости, сострадании. Если вы обладаете даром понимания (вместо осуждения), значит, вы способны принять, простить и пожалеть. Это и есть вершина личностного роста. Это ваш жизненный опыт, и вы им пользуетесь во благо.

Совет равных

— Лариса Юрьевна, но дома есть ещё и дети, требующие внимания.

— Здесь важен принцип «Не детей надо воспитывать, а себя. Дети же пусть учатся у нас». Им пока уготована роль наблюдателей. Что увидели, что услышали, ощутили, то и станет фундаментом для будущего жизненного опыта. Надёжная основа обеспечит личностное развитие ребенка. Известно, что все свои комплексы мы несём из детства: недолюбленный, непринятый, незащищённый: Так что это ещё один повод для взрослых задуматься о стиле поведения в семье, выдержке и умении договариваться.

Сейчас институт семьи находится в довольно шатком состоянии, а ведь раньше в семьях были семейные советы — что-то вроде «чайных бесед». За большим столом на равных велись самые важные разговоры, когда ребёнку безоценочно можно было рассказать о самом личном.

Но подчеркну: если в семье не могут договориться друг с другом, надо обращаться к специалисту. Благо сегодня уже проявляется уровень культуры обращения к психологу. И если есть такое желание, значит, семье назначено жить.

Время вынужденной изоляции как раз и даётся нам для общения, восстановления разорванных связей.