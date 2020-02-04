Время требует амбициозных задач. В том числе и в образовании

В Кирове прошло заседание рабочей группы по подготовке к президиуму Госсовета РФ по науке и образованию. Мероприятие подобного уровня состоялось в регионе впервые.

Будущее страны – через качественное образование. Такая оценка грамотно построенного процесса обучения, заданная ещё в послании Президента, красной нитью прошла через всё заседание рабочей группы по подготовке совместного расширенного заседания президиума Госсовета РФ и Совета при Президенте по науке и образованию по вопросу «О повышении роли субъектов РФ в подготовке кадров для экономики и социальной сферы».

Новые технологии на старых территориях

Мероприятие такого статуса с участием Игоря Левитина, помощника президента России, и других высоких гостей прошло в Кирове впервые. И, как отметил Игорь Евгеньевич после посещения ряда учебных заведений, где он знакомился с организацией учебного процесса, место заключительного этапа подготовки к президиуму оказалось очень удачным.

– В своём послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что меры, принимаемые в последнее десятилетие по поддержке семей, дали положительные результаты, – подчерк-

нул, открывая заседание, глава региона Игорь Васильев. – Всем школьникам вне зависимости от места проживания должны быть обеспечены комфорт и качество образования. Достичь этой цели необходимо не только путём строительства новых зданий, но и эффективно используя образовательную инфраструктуру, возможности современных технологий.

Игорь Васильев отметил, что регионы уже работают в том направлении. В Кировской области максимально используются дистанционные технологии обучения, внедряются одобренные и детьми, и их родителями проекты, как, например, «Школа полного дня», где решаются задачи социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников. И, что важно, к организации школьной жизни широко привлекаются родители.

– Мы должны всё сделать для того, чтобы вчерашние школьники уверенно вошли во взрослую жизнь, гарантировать им трудоустройство по выбранной специальности, возможность повышать свою квалификацию, – подчеркнул губернатор.

Инициативы в порядке приоритетности

Игорь Левитин проинформировал, что подготовка к президиуму Госсовета находится на завершающем этапе. Доклад практически готов, с этим успешно справилась рабочая группа Госсовета по направлению «Образование и наука» под руководством Андрея Травникова и рабочая подгруппа, возглавляемая Игорем Васильевым. Но при этом, как отметил помощник президента, все инициативы и предложения, что прозвучат на заседании, будут учтены при проведении расширенного заседания президиума, которое состоится в феврале.

Это подтвердил и Андрей Травников, заметив, что большая часть поступивших предложений и инициатив касается активизации процесса регионализации системы образования, заинтересованности в этом самих регионов, на что обратил внимание президент в своём послании.

– Мы постарались включить в итоговый доклад как можно больше инициатив, хотя некоторые из них требуют дополнительного обсуждения. Но мы исходили из установки – не упустить наиболее ценные. Вместе с тем, определены приоритетные направления, которые в первую очередь будут обсуждаться в феврале, – пояснил руководитель рабочей группы.

В числе основных Андрей Травников назвал повышение роли регионов в развитии и реализации нацпроекта «Наука». Он пояснил, что в разных уголках страны наработаны свои инструменты, но рабочая группа предлагает более чётко определить место регионов в реализации отдельных федеральных программ и деятельности научных организаций. В частности, право субъекта на формирование госзаданий, если это на пользу социально-экономическому развитию региона.

В приоритетах и проработка озвученной президентом потребности новых мест в школах и при необходимости корректировка нацпроекта «Образование». Было подчёркнуто, что наряду со строительством новых школ нужно более гибко подходить к использованию уже существующей инфраструктуры.

Что касается среднего профессионального образования, акцент сделан на более оперативном реагировании на запросы рынка профессий. Предлагается упростить систему процедуры разработки стандартов и образовательных программ по новым специальностям.

Как подчеркнул Андрей Травников, в ходе подготовки к расширенному заседанию вышли ещё на одну проблему: отсутствие общих подходов к оценке квалификации выпускников учреждений среднего профессионального звена. К слову, в этом могли убедиться высокие гости на примере Вятского электромашиностроительного техникума, пообщавшись на месте и с директором, и с мастерами производственного обучения.

Сельская школа сохранит и село, и Россию

В своём докладе губернатор Игорь Васильев остановился на такой важной теме, как управление ресурсами системы образования, подчеркнув необходимость доступности качественного образования для сельских школьников, чтобы они могли выдержать конкуренцию с городскими детьми при поступлении в вузы и техникумы.

По данным Росстата, доля сельских школ в России составляет почти 57 процентов. Многие из них не соответствуют техническим требованиям, расположены в старых типовых зданиях. Значительные площади не используются из-за нехватки учеников, и расходы на их содержание ложатся значительным бременем на бюджеты. Чем меньше численность, тем больше расходов. Иной раз в такой школе на одного ученика приходится до 150 кв. метров общей площади.

Высокая стоимость содержания и низкое качество образования ставят сельские школы под угрозу закрытия.

– По нашему мнению, сельская школа должна сохраниться, несмотря на высокий уровень затрат на её содержание. Нужны новые эффективные механизмы функционирования, поддержки и развития сельских школ. Необходимо совершенствовать законодательство в отношении малокомплектных школ, на законодательном уровне дать определение этой школы, внести определённые критерии их деятельности, – отметил Игорь Васильев. И сделал акцент на том, что сельская школа является определяющим фактором сохранения российского села, развития регионов и страны в целом. На её базе должны объединяться интересы образования, культуры, спорта, здравоохранения, сельского хозяйства. Таким образом, как подчеркнул губернатор, сельская школа может стать единым фундаментом для сборки разных нацпроектов и эффективного управления ресурсами.

Здоровьесберегающая школа – новый посыл и новые требования

– Школа в малом населённом пункте должна стать центром социально-спортивно-культурной жизни, чтобы всё население имело возможность пользоваться её ресурсами: открытыми площадками, спортивно-оздоровительными комплексами с бассейном, актовым залом. Пришло время разработать новые типовые модели сельских школ из современных строительных материалов. Нужно учитывать невысокую наполняемость классов в таких школах и эффективно использовать всё пространство. И сегодня проект такой школы, выполненной из натуральных древесных материалов, мы вам представили, – сказал глава региона.

Но, как отметил Игорь Васильев, есть законодательные препятствия для строительства таких школ, что сдерживает развитие технологий и ведёт к увеличению стоимости строительства.

От периферии к центру

По такой модели идёт процесс регионализации системы образования в Кировской области. А проще – путём создания в муниципалитетах сети опорных школ с филиалами в сельских поселениях. Это позволяет оптимально использовать все ресурсы системы образования и защитить малокомплектные школы от угрозы закрытия их органами местного самоуправления. И такой подход, по мнению замминистра просвещения РФ Виктора Басюка, заслуживает высокой оценки.

В своём докладе заместитель министра отметил, что на сегодня в основном управление сетью образовательных организаций идёт по трём уровням – федеральному, региональному и муниципальному, что снижает маневренность в решении стратегических задач. И вопрос эффективности управления выходит на первый план. Необходимо, как подчеркнул Виктор Стефанович, обеспечить единство образовательного пространства, поэтому много говорили о важности регионализации системы образования, что в большей степени зависит от инициативы губернаторов.

– Что касается подготовки кадров в регионах, нужно заметить, что она начинается со школьной скамьи. Сегодня очень важно эффективно использовать всю образовательную инфраструктуру и возможности современных технологий в интересах детей. С 2017 года в двадцати пилотных регионах началась регионализация образования. В каждом сформировались уникальные модели. В Кировской области, на наш взгляд, наработан наиболее эффективный опыт благодаря грамотно выверенному подходу к достижению целей, – отметил Виктор Басюк.

Обсуждалась роль классных руководителей в воспитании гармоничной личности, престиж профессии учителя. Говорили и о необходимости обеспечить всех школьников начальных классов бесплатным горячим питанием, на что обратил внимание президент в своём послании. Для этого придётся корректировать инфраструктуру, на что потребуются дополнительные средства, в том числе и федеральные.

Получать профессию, не уезжая из дому

Значительное внимание было уделено и вопросам среднего профессионального образования. Говорилось о необходимости дать возможность молодёжи получать желаемую профессию, не уезжая в чужие края. Это пока сложно, потому что на сегодня 60 процентов выпускников выбирают именно рабочие профессии, а мест поблизости от дома в техникумах и училищах не хватает. К слову, сегодня в системе СПО обучается более 3 млн студентов. И в федеральном проекте «Молодые профессионалы» предусмотрено 54,5 млрд рублей из федерального бюджета, которые пойдут в том числе и на обновление материально-технической базы.

Планируется создание многофункциональных колледжей и перепрофилирование уже действующих с учётом специфики территории. Важным вопросом является и налаживание связей профобразования с реальным сектором экономики.

Директор Вятского электромашиностроительного техникума Маргарита Казакова донесла до членов рабочей группы основные проблемы, которые стоят сегодня перед профтехобразованием. Это прежде всего отсутствие единой системы оценки качества подготовки выпускников; привлечение к разработке образовательных программ работодателей – не все на это идут, в итоге программа не лицензируется; трудоустройство выпускников – нужна их отсрочка от армии, чтобы ребята закрепились на предприятии; дорогие учебники.

Все свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы по регулированию сферы профобразования Маргарита Юрьевна передала членам рабочей группы.

Подводя итог заседанию, руководитель рабочей группы Андрей Травников отметил, что подобные выездные совещания очень полезны, так как в ходе них решаются многие важные вопросы, а предложения получают своё подтверждение.

Игорь Васильев поблагодарил всех за открытый разговор и подчеркнул, что время требует постановки амбициозных задач, в том числе и в области образования.

В завершение мероприятия гости ещё раз поделились своими впечатлениями от посещения объектов образования. Так, советник президента Александра Левицкая подчеркнула, что Центр дистанционного образования детей – интересный проект, в котором удалось совместить обучение особых детей и повышение качества профессионалов, работающих с сельскими школьниками.