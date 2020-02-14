«Всем – твёрдая пятёрка: и правительству региона, и строителям»

Утверждение, что в такой детсад хотели бы водить своих малышей все кировские родители, не будет преувеличением. Просторные коридоры, солнечные комнаты, бассейн, новая яркая мебель и самые современные игрушки – первое, на что обращаешь внимание в дошкольном учреждении на улице Крупской, 5а. Хотя удивляться при посещении садика, построенного по национальному проекту «Демография» и сданному в декабре-2019, можно и дальше…

На днях детский сад посетил губернатор Игорь Васильев. Вместе с главой региона новое здание осмотрели первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов, министр образования региона Ольга Рысева, глава города Кирова Елена Ковалёва, а также вятские общественники и молодые мамы.

Для гостей была организована экскурсия по зданию, которая завершилась приятным сюрпризом – небольшим концертом: юные воспитанники подготовили для взрослых музыкальный номер. Также гости осмотрели медицинский блок, бассейн и другие помещения садика.

Рассчитан на 270 детей

Стройка второго корпуса кировского детсада № 181 прошла в кратчайшие сроки: началась в конце минувшего лета, а уже в декабре здесь проходило торжественное открытие. С января на Крупской, 5а работают адаптационные группы для первых воспитанников.

Садик укомплектован необходимыми специалистами: воспитателями, инструкторами по плаванию и физической культуре, музыкальным руководителем, логопедом и психологом.

В новом здании расположились 12 групп, половину из которых посещают малыши до трёх лет. Всего детсад рассчитан на 270 ребят.

Как напомнил глава региона, появление такого объекта стало возможно благодаря национальному проекту.

– Кировская область входит в число лидеров по освоению средств и вводу в эксплуатацию дошкольных и школьных учреждений, поэтому в Министерстве просвещения РФ нам идут навстречу в вопросах строительства, – отметил губернатор Игорь Васильев. – Этот детский сад является ярким тому подтверждением. Отдельное спасибо строителям, которые в короткий срок возвели и ввели его в эксплуатацию.

Всё – самое новое

По словам участвовавшего в посещении садика уполномоченного по правам ребёнка в Кировской области Владимира Шабардина, новый детский сад – пожалуй, действительно самый современный в регионе на сегодняшний день.

– Родителям, которые привели сюда своих детей, можно по-хорошему позавидовать. Здесь всё самое новое, – сообщил Владимир Валерьевич «КП». – Всё по последнему слову: и бассейн, и стульчики с регулировкой высоты, и окна с микровентиляцией, и оборудование… Здесь не просто красивое здание с яркими стенами, а дошкольное учреждение, уже полностью укомплектованное всем необходимым оборудованием. Игровые площадки сертифицированы, что тоже немаловажно. Это заводское производство, без какой-либо «самодеятельности».

«Инновационные» игрушки

– Всем – твёрдая пятёрка: и правительству региона, и строителям, – говорят молодые мамы, которые уже водят сюда своих мальчишек и девчонок.

Помимо просторных комнат для занятий и сна в садике есть музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда. Пищеблок оборудован самым современным оборудованием. Есть системы видеонаблюдения и оповещения, автоматическая пожарная сигнализация, а также управления эвакуацией.

Отдельная тема – «инновационные» игрушки: в игровой комнате установлена «песочница» с цветным песком, а также уголок для рисования с «волшебными» досками: нарисованные здесь рисунки через несколько минут без посторонней помощи исчезают с экрана.

– Часто дети рисуют и расстраиваются, что рисунок не получается, – рассказали гостями сотрудники садика. – А здесь переживать и плакать не надо: неудавшийся рисунок пропадёт сам собой.

Прямая речь

Дмитрий КУРДЮМОВ, первый заместитель председателя правительства Кировской области:

– В Кирове за последний год мы открыли 14 детских садов. Благодаря национальному проекту «Демография» построено 10 дошкольных учреждений плюс один детский сад – в рамках проекта «Жильё и городская среда». Начал работу первый отраслевой детский сад, а также два детских сада, которые открыты на первых этажах жилых домов. Всего создано более 4000 новых мест для детей.

Цифра номера

219 млн рублей – столько составила сумма работ по строительству и оснащению детского сада.

Говорят родители