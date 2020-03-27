Второй сезон лиги КВН «Вятка» – в прямом онлайн-эфире

Фестиваль официальной лиги КВН «Вятка» прошёл в Кирове. Из­за отмены массовых мероприятий зрители (их было около 800) смотрели игру в режиме онлайн­трансляции.

Организаторами фестиваля выступили официальная лига КВН «Вятка» и областной Дворец молодёжи при поддержке министерства спорта и молодёжной политики Кировской области.

– Команды боролись за право выступать во втором сезоне лиги «Вятка» – по итогам прошлого года она вошла в топ­3 лучших официальных лиг России. Четыре команды получили право участвовать в телевизионных лигах, команда «Город двух N» из Нижнего Новгорода попала в международную лигу. Мы верим, что этот сезон также станет успешным для кавээнщиков и подарит каждой команде и зрителям незабываемые эмоции, – отметила министр спорта и молодёжной политики Кировской об­ласти Анна Альминова.

Кстати, оценивали юмор участников кавээнщики со стажем. В числе гостей фестиваля были чемпион Высшей лиги Алексей Юрьянов из красноярской команды «Так­то» и финалист Высшей лиги Сергей Жариков из «Сборной Снежногорска» (Мурманск). Члены жюри дали командам полезные советы, а также отметили высокое качество и новизну шуток.