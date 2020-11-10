Вывод учёных-экспертов: проект комплекса «Марадыковский» соответствует экологическим требованиям

Завершена общественная экологическая экспертиза оценки воздействия на окружающую среду предприятия по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов в Мирном.

Учёные-эксперты представили своё заключение о безопасности производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II класса «Марадыковский», который планируется построить на базе бывшего объекта по уничтожению химоружия.

Экспертизу провела Кировская областная добровольческая общественная организация «Чисто Вятка», которая привлекла для этой работы экспертную группу. В числе экспертов были учёные областных вузов и промышленных предприятий региона. Всего в комиссии работали 13 человек.

Учёные изучили проектную документацию, инженерные изыскания и материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проверили эти документы на соответствие действующему законодательству и подготовили заключение о воздействии предприятия на окружающую среду и здоровье населения.

– Члены экспертной комиссии провели огромную работу. В итоге были подготовлены замечания и вопросы, которые направлены Федеральному экологическому оператору. На вопросы мы оперативно получили подробные ответы, – говорит руководитель организации «Чисто Вятка» Григорий Поскребышев.

«Марадыковский» – одно из предприятий новой системы

По официальным данным, в России ежегодно образуется порядка 400 тыс. тонн отходов I и II классов, из которых на утилизацию попадает лишь 1,5%. Остальные объёмы бесконтрольно сваливаются в лес, реки, на полигоны ТБО.

Отходы I и II классов в основном остаются от промышленных производств. При правильной переработке они могут стать ценнейшим сырьём. Например, отработанный аккумулятор содержит огромное количество полезных компонентов: электролит, металл, свинец. Металл отмывается и возвращается в хозяйственный оборот, электролит можно повторно использовать. И та часть, с которой никак нельзя что-то сделать, переводится в безопасное состояние и как обычное ТКО (IV и V класса опасности).

Для того чтобы сделать оборот отходов I и II классов прозрачным и контролируемым, Президент РФ Владимир Путин поручил создать федеральную систему по обращению с такими отходами. Оператором по обращению с ними назначено ФГУП «ФЭО» (Федеральный экологический оператор).

Именно ему предстоит решить три ключевые задачи: создать государственную информационную систему по обращению с отходами I и II классов; сформировать федеральную схему по обращению с этими отходами; создать необходимую инфраструктуру по их эффективной переработке.

Под инфраструктурой подразумевается создание производственно-технических комплексов или экотехнопарков, то есть современных заводов, на которых из отходов «вынут» все полезные компоненты и направят на повторное использование.

Экотехнопарки решено создавать на базе объектов по уничтожению химического оружия, включая объект «Марадыковский» в посёлке Мирный Кировской области.

Что будут перерабатывать в Мирном

Всего планируют перерабатывать около 350 видов отходов. Первая группа – отходы металлургических, машиностроительных и обрабатывающих производств, включающие в том числе водные растворы с солями, шлаками, тяжёлыми металлами. Вторая группа – бытовые отходы. Сюда входят ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть. К третьей группе относятся смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы, которые образуются при переработке двух первых групп.

Для каждой группы отходов предусмотрено своё техническое решение.

Некоторые из решений разработали специалисты ведущего химического вуза страны– Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Также предложено использовать ряд уже разработанных технологий, которые применяются во всём мире.

Например, для утилизации и обезвреживания ртутьсодержащих отходов предлагается применять шведскую технологию. Из ртутьсодержащих отходов будут выделять ртуть и получать другие ресурсы: стекло, сталь, алюминий, грунт, водонерастворимые соли. К этой технологии предъявляются особые требования по системе газоочистки: она должна обеспечивать очистку газовых выбросов в атмосферу до минимальных концентраций.

Также планируется использование и модернизация существующих на объекте по уничтожению химического оружия систем безопасности и экологического контроля.

Многоуровневая проверка

Но, прежде чем что-то строить, проект перепрофилирования проходит многоуровневую систему проверок: оценку воздействия на окружающую среду, публичные слушания, государственную экспертизу. А в Кировской области было решено провести ещё и общественную экологическую экспертизу.

– Общественная экологическая экспертиза – ещё одно «сито», через которое пропускают проект, чтобы выловить возможные недочёты. Заключения общественников учитываются при проведении государственной экологической экспертизы, – поясняет министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

Положительное заключение государственной экологической экспертизы является одним из обязательных условий реализации проекта. В случае отрицательного заключения государственной экологической экспертизы заказчик вправе представить материалы на повторную госэкспертизу при условии их доработки с учётом замечаний.

Как проходила общественная экспертиза

Члены экспертной комиссии изучили проектную документацию по перепрофилированию объекта «Марадыковский». Каждый оценивал документы по своему профилю: влияние комплекса на атмосферный воздух, недра, подземные и поверхностные воды, почву, флору и фауну; организацию производственного экологического контроля и мониторинга; предложенные технологии переработки отходов; возможности социально-экономического развития территории (в том числе проведение общественных слушаний); возможные аварийные ситуации.

Каждый из членов экспертной группы подготовил своё заключение, а после все они были обобщены и скомпонованы.

– Большинство замечаний были чисто техническими, на них ФЭО оперативно дал комментарии и разъяснения и эти замечания были сняты. Оставшиеся замечания вошли в общее заключение общественной экологической экспертизы. Итоги этой работы направлены в предприятие «Федеральный экологический оператор» и Росприроднадзор, – поясняет председатель экспертной комиссии Виталий Пересторонин.

Замечания экспертов

Итоговое заключение экспертов – документ на 60 страницах, на которых замечания и предложения по проекту.

– Общественная экспертиза носит рекомендательный характер, но это замечательно, что у экспертов есть возможность высказать замечания и пожелания. Мы ставили себе задачу найти «узкие места», выловить какие-то недочеты. И каждый честно эту работу проделал. Далее наши замечания будут учтены госэкспертизой при принятии решения по проекту, – говорит член экспертной комиссии Александр Денисенко. – Я по своей части, промышленной безопасности, могу с уверенностью заявить, что нарушений в проекте нет. Напротив, в проекте заложена санитарная зона большего размера, чем того предписывают нормы и правила – 1 километр, хотя могли бы санитарную зону ограничить лишь территорией предприятия. Уверен, что на предприятии при соблюдении технологии проблем с точки зрения безопасности не будет.

Экспертная комиссия дала свои предложения по технологиям и оборудованию, проектным решениям водопользования и охраны водных ресурсов, проектным решениям при обращении с отходами, охране атмосферного воздуха, воздействию на почвы, организации и осуществлению производственного экологического контроля и мониторинга.

К примеру, помимо наблюдения за химическими показателями в природных средах (атмосферном воздухе, почве, поверхностных и грунтовых водах), было предложено вести биомониторинг состояния растительности и наиболее чувствительных к воздействию организмов – почвенной микробиоты, гидробиоты, низших растительных организмов и отдельных частей высших растений (хвои, листвы).

Также было рекомендовано предусмотреть, хотя бы на начальной стадии (до 5 лет), ведение государственного экологического мониторинга по отдельной программе федеральным органом, осуществляющим надзор в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

В отношении технологий и оборудования был предложен ряд рекомендаций по каждой технологической линии. У экспертной комиссии вызвали сомнения некоторые моменты материалов ОВОС. Например, выводы об отсутствии возможности затопления и подтопления промплощадки, поскольку потенциальная опасность затопления и подтопления имеется, на что указывают проведённые ранее работы по обустройству дамбы и поднятия уровня территории. В проекте также отсутствуют сведения о наблюдениях (мониторинге) за состоянием дамбы и развитием ситуации в период весеннего половодья и летне-осенних паводков.

Важным замечанием стало отсутствие в материалах ОВОС данных о порядке приёма отходов на утилизацию, входного контроля и действиях персонала в случае неудовлетворительных результатов входного контроля. Кроме того, в материалах нет сведений о движении поступающих отходов и условиях их хранения. Непонятно, где в случае несоответствия компонентного состава ввозимых отходов заявленным паспортам, они будут размещаться, каков порядок контроля и отправки отходов назад недобросовестному поставщику.

Отсутствует схема транспортирования отходов I и II классов по Кировской области на территорию предприятия. Кто осуществляет транспортирование отходов, кто несёт ответственность при аварийных ситуациях, какие силы и средства будут задействованы в этих случаях.

– Считаю, что общественная экспертиза прошла успешно и показала хороший результат. Не надо думать, что раз эксперты написали 60 страниц замечаний и предложений, значит, проект был плохой. Такой результат лишь показывает, что мы отработали на совесть, очень скрупулёзно. Мы хотим, чтобы итоговый проект был безопасным, и сделали всё, чтобы его доработать, – поясняет Виталий Пересторонин.

К какому выводу пришли общественники

По результатам анализа представленных материалов экспертная комиссия общественной экологической экспертизы пришла к выводу, что проект «Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов «Марадыковский» является актуальным и в целом решает вопросы экологической безопасности утилизации таких отходов в рамках национального проекта «Экология».

Намеченная деятельность с учётом представленных доработок проектной документации по замечаниям и предложениям экспертной комиссии в целом соответствует экологическим требованиям, установленным российским законодательством в области охраны окружающей среды.

Состав экспертной комиссии

Виталий Павлович Пересторонин – эксперт по экологии Общественной палаты Кировской области, член-корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы;

Александра Александровна Гнетковская – ведущий специалист по экологической безопасности АО «КМП»;

Александр Петрович Денисенко – эксперт по вопросам промышленной безопасности, член Общественной палаты Кировской области;

Ольга Сергеевна Куклина – эксперт по вопросам обращения с отходами, эколог;

Алексей Иванович Лебедев – эксперт по вопросам физико-химической переработки отходов и демеркуризации ртутьсодержащих отходов, заместитель генерального директора АО «Куприт»;

Алексей Александрович Лещенко – эксперт по вопросам производственного экологического контроля и мониторинга, заместитель директора по экологии ООО «Галополимер»;

Виктор Иванович Машкин – доктор биологических наук, профессор ВятГСХА;

Татьяна Анатольевна Мусихина– кандидат наук, доцент, завкафедрой экологии и природопользования Института химии и экологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»;

Екатерина Владимировна Рябова – старший преподаватель кафедры экологии и природопользования Института химии и экологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»;

Ольга Владиславовна Стрелкова – главный специалист ООО «Экологический центр Гражданпроект»;

Валентина Александровна Титова – начальник экологической лаборатории Института химии и экологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», член Общественной палаты Кировской области;

Юрий Анисимович Трегер – доктор химических наук, профессор, академик Российской инженерной академии.