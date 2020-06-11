Выздоровевших за одни сутки – 97 человек

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 5 по 11 июня.

97 пациентов, выписанных из инфекционных госпиталей с выздоровлением от COVID-19 за сутки, – такова статистика минувшей среды. При этом общее число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе на этот же день составило 1424 человека.

Разговор об открытии летних кафе – через неделю

Рост числа жителей области, победивших инфекцию, и возможное снятие действующих ограничений обсуждались на встрече в областном правительстве, в которой участвовали представители кировского Роспотребнадзора и руководители местного ресторанного бизнеса. Встречу провёл губернатор Игорь Васильев, который напомнил: Роспотребнадзором РФ принят документ, регламентирующий показатели для поэтапного снятия ограничительных мероприятий. Главными критериями являются наличие свободных мест в инфекционных больницах и коэффициент распространения инфекции.

– Люди стали чуть дисциплинированней, – отметил Игорь Владимирович. – Если эта тенденция, которая является результатом нашей совместной работы, будет сохранена до конца недели, то на следующей мы рассмотрим вопрос открытия летних кафе при строгом соблюдении санитарных норм. По итогам проведём анализ их соблюдения и рассмотрим вопрос возобновления всей отрасли. – Необходимо помнить, что в приоритете – здоровье людей. Если не обеспечим безопасность граждан в кафе, то в них никто не пойдёт, – считает председатель правительства Кировской области Александр Чурин. – Здесь очень важно продумать правила работы и показать на своём примере, как надо вести деятельность. Нужно научиться работать и жить в новых условиях.

Как избежать роста числа заболевших

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области Елизавета Белоусова напомнила, что снятие ограничений может происходить исключительно постепенно. При текущем среднесуточном темпе прироста в 3% открытие сферы общепита грозит привести к росту заболеваемости, если предприятия не будут соблюдать правила, разработанные Роспотребнадзором, отметила глава ведомства.

Она также сообщила, что сейчас Управление Роспотребнадзора проводит мониторинг работающих предприятий на предмет соблюдения санитарных норм. Всего в ходе мониторинга проверено более 250 объектов, в том числе магазины в 13 ТЦ Кирова.

– На объектах зафиксированы нарушения по профилактике коронавирусной инфекции, – говорит Елизавета Белоусова. – Отсутствуют бактерицидные облучатели, нет графика проветривания и дезинфекции, покупатели без масок, нет антисептиков для обработки рук, на продавцах нет средств индивидуальной защиты. Все материалы по результатам мониторинга направляются в прокуратуру.

Развернуты дополнительные койки

Как сообщает пресс-центр правительства региона, в июне было развернуто ещё 144 койки на базе санатория «Солнечный». Кроме того, в Талицком противотуберкулёзном санатории открыли дополнительные 120 коек. Создано 250 резервных коек на базе больницы скорой медицинской помощи, где в настоящее время завершаются карантинные мероприятия.

– Дефицита мест в инфекционных госпиталях для пациентов с коронавирусной инфекцией нет. На работу на вновь открывшиеся койки привлечены 38 врачей и 150 человек среднего медицинского персонала. Кроме того, 328 врачей и 571 человек среднего медперсонала числятся в резерве и готовы приступить к обязанностям по мере заполнения коек, – подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Магазины возвращаются к работе

С учётом рекомендаций главного государственного санитарного врача по Кировской области и на основании протокола заседания штаба при правительстве области по предупреждению коронавирусной инфекции в регионе расширен перечень предприятий, которые получили возможность возобновить работу при условии строгого соблюдения санитарных норм. Изменение в постановление от 25 марта 2020 года «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области» подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Согласно документу магазины, объекты розничной торговли площадью до 400 кв. метров, находящиеся в торговых центрах, моллах или на рынках, смогли приступить к работе с 9 июня. При этом деятельность развлекательных центров по-прежнему ограничена.

Возобновить работу при условии соблюдения санитарного режима также смогли образовательные учреждения, которые готовят водителей транспортных средств соответствующих категорий.

Положительный эффект от жёстких ограничений

Наиболее жёсткие ограничения действуют в Вятскополянском, Уржумском, Малмыжском районах, а также в городе Вятские Поляны.

– И мы видим положительный эффект от этого, меры подействовали, – констатирует губернатор. – Впереди у нас праздничные дни и 1 июля – дата, которую президент России Владимир Путин утвердил датой проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Голосование начнется с 25 июня. Уверен, мы будем полностью готовы. Важно, чтобы оно прошло максимально безопасно как для жителей региона, так и для работников избирательных комиссий.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в отношении всех заболевших в регионе проводится полный объём лечебных мероприятий, в том числе с переливанием плазмы крови доноров.

Полиция против вируса

Начальник УМВД России по Кировской области Константин Селянин, также участвовавший в заседании оперативного штаба, сообщил, что в регионе продолжается проведение мероприятий по профилактике распространения коронавируса. В частности, ежедневно к работе дополнительно привлекаются не менее 120 сотрудников УМВД и Росгвардии. Осуществляется охрана инфекционных госпиталей, а также контроль за исполнением постановления правительства на объектах торговли и сферы услуг. Отметим, бизнес-сообщество подключилось к мониторингу соблюдения своими коллегами санитарно-эпидемиологических требований.

– Простейшие правила: масочный режим, ношение перчаток – нарушаются. Обращаюсь к предпринимателям, владельцам бизнеса и покупателям – обратите внимание на соблюдение элементарных мер защиты себя и своих родственников. Исключительно от нас с вами зависит выход из всех ограничительных мероприятий, – напоминает глава региона.

Поддержка в условиях пандемии

Важной задачей для региональной власти на сегодняшний день остаётся, помимо сохранения здоровья всех жителей региона, работа по поддержанию экономики Кировской области.

– В снятии ограничений с предприятий и организаций заинтересованы и правительство Кировской области, и бизнес, – отметил в ходе заседания оперативного штаба губернатор. – Однако без строгого соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических мероприятий это невозможно. Было принято решение об усилении контроля со стороны надзорных органов в отношении юридических лиц.

При этом продолжается реализация плана первоочередных и дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В рамках плана на федеральном уровне утверждено сразу несколько мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса.

Так, в качестве одной из мер поддержки предпринимателям предоставляется субсидия на выплату заработной платы сотрудникам. Для её получения необходимо направить заявление в УФНС по Кировской области. Как отмечает налоговый орган, на эту меру поддержки в сумме 423 млн рублей претендуют в Кировской области порядка 14000 субъектов МСП. Пока зарегистрировано 12290 заявлений на общую сумму 428 млн рублей, выплачено субсидий 388 млн рублей.

Финансовая помощь предпринимателям осуществляется и со стороны банков, которые выдают беспроцентные кредиты на выплату заработной платы. Эта программа в Кировской области действует в банках: ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, «Открытие». По информации банков, одобрено 295 заявок на общую сумму 707,5 млн рублей, уже выдано 673,7 млн рублей по 276 заявкам.

По ранее взятым кредитам субъекты МСП могут получить «кредитные каникулы» на срок до шести месяцев. Реструктуризацию по кредитам получили 494 субъекта МСП на общую сумму 1,82 млрд рублей.