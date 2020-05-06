В мае семьи Кировской области могут подать заявление на предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно. Выплата устанавливается с 1 января 2020 года тем семьям, где среднедушевой доход на каждого члена семьи, в том числе на детей, не превышает при обращении в текущем году 10330 рублей.

Как напоминает пресс­-центр правительства региона, ранее Президент России Владимир Путин предложил для тех, кто временно признан безработным, при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет включительно, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту их работы.

Как пояснили в региональном министерстве социального развития, право на данную ежемесячную денежную выплату определяется на дату обращения. Соответственно, если на дату обращения гражданин состоит на учёте в службе занятости в качестве безработного, то доходы от трудовой или иной деятельности за прошлый год учитываться не будут.

Выплата устанавливается в размере половины величины прожиточного минимума на детей, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. То есть в 2020 году на одного ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно размер выплаты составит 5230 рублей 50 копеек. Если в такой семье несколько детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, то пособие будет назначено на каждого ребёнка. При этом ранее назначенные гражданам региональные выплаты будут сохранены в полном объёме.

По поручению Президента России Владимира Путина выплаты семьям начнутся с июня 2020 года. Сейчас сформирован единый, максимально упрощённый подход в оформлении выплаты. Семье достаточно подать заявление в личном кабинете через единый портал государственных услуг, где форма заявления станет доступна для заполнения не позднее 20 мая. Также заявление можно подать в орган социальной защиты населения по почте, e­mail или в территориальные отделы МФЦ по предварительной записи.

Важно! При обращении до 31 декабря этого года выплата будет назначена с 1 января 2020 года, но не ранее дня достижения ребёнком возраста трёх лет. Подробные консультации по вопросам получения мер социальной поддержки можно получить в органах социальной защиты населения по месту жительства, а также позвонив на номер «горячей линии» министерства социального развития 8 (8332) 67­86­62. «Горячая линия» работает по будням с 9.00 до 18.00.