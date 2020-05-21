«Выходила на берег «Катюша»

Так назывался мой материал, посвящённый фронтовику М.Н. Сусорову, участнику парада Победы 2005 года. А через 10 лет Михаил Николаевич подарил мне свою книгу «Катюши» на защите Отечества». В ней без прикрас и преувеличений на основе своих дневниковых записей тех лет автор представил читателям фронтовые воспоминания. По яркости и реалистичности повествования они мало уступают прославленным «В окопах Сталинграда». Потому что, по сути, это тоже документальная страница летописи Великой Отечественной. В книге — быт и думы рядового бойца, тяжёлая работа, горечь от потерь товарищей и поражений первых двух лет войны.

Михаил Сусоров посвящает свою книгу рядовым труженикам минувшей войны. Таким же он считает и самого себя — военного фельдшера. С первого дня войны Сусоров служил в 4-м гвардейском ордена Ленина Краснознамённом Севастопольском полку легендарных «катюш».

Подкупает абсолютная достоверность описываемых событий. Книга с удовольствием читается и перечитывается. К тому же у неё добротное оформление и качественные фотографии.

Как воин, помимо своих фельдшерских обязанностей, М.Н. Сусоров отличился в боях под Сталинградом — спас установку «катюша» со снарядами. Дело в том, что после залпа установка должна тут же менять дислокацию, так как может пострадать от обстрела противника. Немцы буквально охотились за этими установками. Поскольку водитель был ранен, кабина оказалась пуста. Находившийся поблизости фельдшер сам сел на водительское сиденье и спустил машину с огневых позиций в лощину, поросшую кукурузой в рост человека.

Были и другие подобные эпизоды. Сусоров — участник Московской и Сталинградской битв, освобождал Донбасс и Крым. День Победы встретил в Праге. К концу войны Михаил Николаевич был н

Чехословацкой республики «За храбрость» — за спасение шестилетней девочки из горящего дома.

Только в 1947 году Михаил Сусоров был демобилизован и поступил в Горьковский мединститут. После его окончания получил направление в Кировскую область. Работал вместе с женой — врачом-педиатром Ниной Константиновной — сначала в Просницкой больнице, затем в Кирове.

Весом их вклад в здравоохранение области. Достаточно сказать, что

М.Н. Сусоров был первым заместителем заведующего облздравотделом и заведующим Кировского горздравотдела. Здравоохранению области он отдал 22 года. Потом ещё два десятилетия трудился в департаменте социального развития. Он врач-организатор здравоохранения высшей категории.

В 1970-1980-е Михаил Николаевич часто встречался с однополчанами, вместе они посещали места былых боёв. Всё это укрепляло чувство фронтового товарищества, давало яркий эмоциональный заряд.

В связи с распадом страны в 1991 году встречи однополчан прекратились. Но переписка активно продолжалась до последнего времени, как и выступления перед молодёжью, чтобы новые поколения знали правду о войне. Много выступал в школах, колледжах, институтах. Михаил Николаевич встречался и с ветеранами журналистики.

Елена Колчанова

Фото из книги М.Н. Сусорова «Катюши» на защите Отечества»