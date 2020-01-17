Вятка. Александровский сад

В ХIV веке на месте нынешнего Александровского сада было финно-угорское городище. Северная граница территории парка совпадала с кремлёвским валом и деревянной стеной по южному склону оврага «Вздериха» (Раздериха).

Ближе к берегу реки был сделан специальный вывод земляных укреплений. Жители города назвали это место «Веселуха». Именно здесь первоначально проходили праздник «Свистопляска» (Свистунья) и проводы на реку Великую иконы свт. Николая Чудотворца, собиравшие толпы народа, устраивавшего веселье, или по-вятски – веселуху.

Сам же мыс, расположенный на берегу в устье оврага, жители называли «Ветроум». По первому регулярному плану города на берегу Вятки предполагалось построить четыре здания «присутственных мест», под которые расчистили от построек необходимую территорию. Но ограничились строительством только двух. Так образовалось свободное место, где и было решено разбить публичный сад.

Выбор имени

Городской публичный сад начали создавать осенью 1824 года при губернаторе А. Рыхлевском, после посещения Вятки императором Александром I. Для начала определили участок земли площадью 10906 квадратных сажен и посадили деревья – берёзу, липу, рябину и черёмуху.

Официальное же открытие состоялось спустя 10 с лишним лет – 30 августа (12 сентября) 1835 года в день тезоименитства наследника престола Александра. Указом Николая І от 24 декабря 1835 года публичный сад официально был назван в честь Александра ІІ, посещавшего некогда Вятку.

В начале 1918-го надпись «Александровский сад» исчезнет с фронтона входного портика, а жители Вятки станут неофициально именовать парк Народным садом, а с весны 1919 года – садом «Красная звезда» (как армейский клуб, который был в здании летнего кинотеатра).

16 мая 1919 года Вятский горисполком примет решение о наименовании сада в честь Якова Свердлова, но Вятский губисполком промедлит с утверждением этого решения, и в апреле 1923 года сад будет назван именем Степана Халтурина.

Кстати, официальное решение губисполкома по этому поводу не было принято, а предыдущее решение Вятского горисполкома осталось не отменённым. Лишь в 1960-м Кировский гор-

исполком узаконил существующее наименование. При этом сад был объединён с Заречным парком и назван «Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Степана Халтурина».

Ротонды, портик…

Как проходила застройка сада? Был составлен генеральный план, по которому осуществлялась разбивка аллей, тропинок и газонов. Береговые аллеи проложили по тем местам, где некогда был кремлёвский вал; беседку (ротонду) разместили на пересечении береговых аллей на самом мысу «Ветроум», вторую – на пересечении главной входной аллеи и северной береговой. Долго ротонды Александровского сада приписывали А. Витбергу. Но изучение архивных материалов выявило: их автором является губернский архитектор Тимофеев.

Завершающим звеном в ансамбле Александровского сада стали чугунная ограда и ворота, построенные в 1838–1840 годах по проекту выдающегося архитектора и художника

А. Витберга.

Летний кинематограф

18 (30) июля 1878 года Вятская городская дума разрешила Общественному собранию на арендуемом участке сада возвести павильон (вокзал) для мероприятий. Его строительство обошлось в 4000 рублей. Год спустя состоялось торжественное открытие. В 1891 году павильон перешёл в собственность города. В мае 1908-го городская дума разрешила произвести здесь надстройку второго этажа здания для летнего клуба. Тогда и появились две башенки на крыше этого сооружения, которые хорошо видны на фотографиях С. Лобовикова. Интересно, что здесь несколько лет располагался Вятский яхт-клуб. Здание сгорело в 1923-м.

В июле 1909 года газета «Вятская речь» писала о плачевном состоянии сада: «Содержится он отвратительно: на аллеях грязь, потому что они не чистятся и не посыпаются песком. Не принимаются меры к отводу дождевых вод. Везде в саду красуются вместо декоративных растений крапива и репей. Новых посадок не делается. Многие качели сломаны, сломана и часть изгороди и поэтому по территории сада ходит скот…»

На заседании городской думы 1 июня 1879 года рассматривался вопрос о состоянии строений в саду. Было решено береговую ротонду укрепить, а вторую ротонду (четырёхгранную) снести. Хорошо, что это решение было выполнено только частично. В 1899 году Вятская городская дума выделила деньги на ремонт ротонд и устройства открытой эстрады для оркестра.

На заседании городской думы в мае 1908 года было разрешено Торговому дому «Братья Усмановы» арендовать сроком на 5 лет участок земли в Александровском саду для постройки летнего павильона, где будет демонстрироваться кинематограф. Этим же летом летний кинотеатр был построен и получил название «Прогресс». Он простоял до 1961-го, когда из-за ветхости был разобран.

От театра до комнаты смеха

Ещё в 1919 году архитектор И. Чарушин спроектировал для народного сада здание летнего театра. Но дело сдвинулось с мёртвой точки лишь в апреле 1934-го. В этот день президиум Вятского городского Совета принимает постановление «О плане благоустройства города», где есть пункт о строительстве летнего театра. Здание театра возвели всего за 75 дней. Зал вмещал 1200 человек и обладал хорошей акустикой.

В 1939 году перед зданием летнего театра устанавливают памятник С.М. Кирову. В том же году был построен павильон для «Комнаты смеха» и бильярдный зал. В «Комнате смеха» было помещено 8 искривлённых зеркал, по проекту И. Чарушина сооружены и два фонтана. Дальнейшему развитию парка помешала война.

Изменения начинаются с 1947 года. Именно тогда построен павильон для читального зала. В следующем, 1948 году, – веранда для летнего ресторана.

В 1952-м в парке появились эстрада-ракушка и танцевальная площадка, которая располагалась на месте бывшего вывода. На открытой эстраде по субботам и воскресеньям проводились лекции, концерты самодеятельности, различные массовые мероприятия. Именно там проходили первые танцевальные вечера, где выступал ансамбль Соломона Сахара.

В 1958-м в саду появилась новая большая площадка для танцев. Она была огорожена высоким забором. Острословы сразу же окрестили её «огородом». Находилась танцплощадка слева от конца главной аллеи и ротонды. Если мои родители ходили «в Халтуру» на танцы с «Сахаром» (имеется в виду С.Б. Сахар), то наше поколение танцевало уже «в огороде» под ВИА. За порядком во время танцев в конце 1960-х строго наблюдали члены комсомольского оперативного отряда под командованием Евгения Деришева.

Цветник с портретом Сталина

Особо стоит остановиться на деятельности главного садовника парка А. Юферева. Благодаря его заботе в 1940-е – 1950-е годы сад утопал в цветах. Стараниями Анатолия Павловича в парке появилась необычная клумба-календарь. Каждое утро на ней меняли число, день недели. А в августе 1952 года была построена ваза-цветник с портретом Иосифа Сталина. Вес вазы составлял 10 т, высота 9 м, ширина 3,75 м. В 1957 году был создан цветочный портрет В.И. Ленина, а затем и С.М. Кирова.

Несколько слов – об аттракционах, которые появились в парке в 1950 – 1970 годы. Сначала был смонтирован аттракцион «Виражи самолета». В 1960 году – цепочная карусель. На «полёт» на эти два аттракциона допускались только взрослые. А для малышей были оборудованы детские карусели с лошадками, верблюдами и осликами. Вместе с родителями разрешалось кататься и на качелях-лодочках.

В 1961 году на месте летнего кинотеатра было построено «Чёртово колесо», так тогда называли колесо обозрения. В семидесятые годы оно было заменено на колесо ещё большего размера.

В конце 1980-х через Раздерихинский овраг был построен пешеходный мост, соединивший сад с набережной Грина.

30 октября 2009 года в парке был открыт памятник воинам-журналистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А в сентябре 2012-го на месте первого колеса обозрения был установлен памятник Петру и Февронии Муромским.

Анатолий ХОХЛОВ