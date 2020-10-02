Вятка — в лидерах ПФО по реализации нацпроектов

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 25 сентября по 1 октября.

Важная информация появилась в минувший вторник: регион принимает дополнительные меры по профилактике коронавирусной инфекции. Все ранее действовавшие ограничения продлены в Кировской области до 22 октября текущего года. Кроме того, со среды, 30 сентября, установлены дополнительные ограничения.

Лучше остаться дома

Гражданам от 65-ти и старше, а также всем, имеющим заболевания, рекомендовано не покидать свои места проживания. Исключения (конечно, с соблюдением масочного режима) составляют случаи, когда необходимо обратиться за медицинской помощью, сходить в ближайший магазин, выгулять собаку, вынести мусор или заняться спортом.

Работающим кировчанам старше 65 лет рекомендовано либо перейти на дистанционный режим работы, либо взять ежегодный оплачиваемый отпуск, либо оформить лист нетрудоспособности на 14 дней.

В правительстве региона отметили, что режим самоизоляции может не применяться к сотрудникам медицинских организаций и к руководителям и сотрудникам организаций и государственных органов при условии, что их местонахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования этих организаций.

Что касается работодателей, то им в дополнение к строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических требований рекомендовано принять решение о численности работников, подлежащих переводу на дистанционную работу.

Территориальные органы федеральных органов власти, в свою очередь, должны усилить контроль за соблюдением на подведомственной территории требований социальной дистанции, термометрии и защиты органов дыхания.

Госпиталь по реабилитации тех, кто перенёс COVID-19

Помимо введения ограничений, в регионе совершенствуется медицинская помощь гражданам в условиях пандемии. Так, в Кирове начинает работу госпиталь по реабилитации пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию.

Восстановительное лечение организовано для выздоравливающих из старшей возрастной группы, а также лиц из группы риска.

Это стало возможным благодаря перепрофилированию Центра реабилитации «На Казанской», где на трёх этажах развёрнуто 130 коек. В учреждении созданы все необходимые условия. Работают семь врачей (неврологи, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи) и 19 медицинских сестёр. В зависимости от состояния пациента и тяжести перенесённой инфекции специалистами будет разработан план общей и лёгочной реабилитации, имеется возможность привлечения специалистов по лечебному питанию.

Как напомнил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в период пандемии граждане пожилого возраста и лица, входящие в группу риска, нуждаются в особом внимании. Кстати, для этой категории граждан продолжает работать и штаб волонтёров, готовых помочь в решении бытовых вопросов.

На Президиуме Госсовета говорили о нацпроектах

На фоне сообщений, связанных с коронавирусом, — хорошая новость: пандемия не помешала Кировской области стать лидером ПФО по реализации ряда национальных проектов.

О том, что уже сделано и что ещё предстоит, говорили на заседании президиума Госсовета, которое в режиме видеоконференции провёл Президент России Владимир Путин. От Кировской области в заседании участвовал глава региона Игорь Васильев.

Как отмечает пресс-центр правительства Кировской области, Игорь Владимирович направил в адрес президиума Госсовета свои предложения по корректировке некоторых механизмов реализации нацпроектов. Инициатива сформирована по итогам работы, которая, надо сказать, демонстрирует хорошие результаты. По темпам реализации всех нацпроектов (кассовое исполнение) Кировская область — на лидирующей позиции по Приволжью. Данный показатель в регионе составляет 60,8%, по ПФО — 47,7%, а по России — 49,6%.

Хорошие показатели у области в реализации нацпроектов «Демография» (Кировская область — 63,6%, ПФО — 55,3%, РФ — 55,8%), «Здравоохранение» (Кировская область — 76,1%, ПФО — 34,8%, РФ — 40,2%), «Образование» (Кировская область — 71,2%, ПФО — 46,7%, РФ — 44,7%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги (Кировская область — 59,5%, ПФО — 56,7%, РФ — 54,6%).

Стоит отметить, что для региона высокие темпы выполнения работ — несомненный плюс и возможность получить дополнительное финансирование. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Кировской области в дорожное строительство удалось привлечь дополнительные средства, выделенные из резервного фонда РФ. В результате в нормативное состояние будет приведено 186,8 км автодорог, что на 44 км больше, чем планировалось изначально.

Беларусь — один из крупнейших торговых партнёров

Ещё одно значимое мероприятие, в котором на этой неделе принял участие губернатор Игорь Васильев, это VII форум регионов Беларуси и России. Мероприятие прошло в Москве: в Совете Федерации в режиме видеоконференции состоялось заседание на тему исторического наследия Великой Победы как основы развития социально-экономических и духовных связей народов двух стран.

В работе секции с российской стороны приняли участие представители федеральных органов государственной власти, двадцать глав субъектов России.

— Участие в форуме для меня и моих коллег стало доброй традицией, — прокомментировал Игорь Васильев. — В прошлом году мероприятие прошло в очном формате, в этом году — в формате, который диктует пандемия. Основная идея форума — сохранение нашей истории, памяти о Великой Победе, заботы о ветеранах и самое главное — взгляд в будущее: это подписание соглашений между регионами, это обмен студентами, творческими коллективами. У нас в регионе Беларусь является одним из крупнейших торгово-экономических партнёров.

Как отметил губернатор, между Кировской областью и Рес-публикой Беларусь действует четыре соглашения о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Внешнеторговый товарооборот в первом квартале 2020 года сложился в объёме 10,46 млн долларов США, что составляет 3,65% от общего товарооборота региона, в том числе экспорт — 8,35 млн долларов США, импорт — 2,12 млн долларов США.

Продолжается и сотрудничество в сфере культуры. Например, библиотека имени Герцена активно работает с библиотечными фондами Республики Беларусь, а в Кировском театре кукол при участии белорусских коллег в этом году был представлен новый, необычный для Вятки спектакль «Гоголь СПб».

«Живописная Россия» в Кирове

И ещё — на тему культуры и сотрудничества. В областном центре в ближайшие дни начинает работу пятая передвижная выставка «Живописная Россия» (0+). Её открытие состоится в Вятском художественном музее им. В.М. и А.М. Васнецовых (г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 71).

Экспозиция интересна тем, что состоит из 150 произведений членов Российской академии художеств, народных и заслуженных художников РФ, молодых художников, представляющих самые разные регионы России.

П

осле показа в Кирове «Живописная Россия» будет экспонироваться ещё в двух городах: в Выставочном зале Московского Союза художников и в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств.

Проект «Живописная Россия» организует Творческий союз художников России с 2016 года. Он нацелен на популяризацию основных течений станковой живописи второй трети ХХ — начала ХХI веков и демонстрацию широкого спектра тенденций современной отечественной живописи, основой которой является классическое искусство.

При этом академические формы искусства способны сосуществовать как с традиционными культурными ценностями, так и c новаторскими поисками и экспериментами.