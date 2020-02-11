Вятка. Сто лет в объективе

В областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки. Некоторым из них больше ста лет.

В экспозиции представлены более 120 редких снимков из фондов музея. Среди них – работы признанных мастеров прошлого и настоящего: Леонида Шишкина, Сергея Лобовикова, Сергея Склярова, Тамары Рыловой, Александра Пантюхина и любительские снимки неизвестных авторов – кадры, которые приобретают ценность с течением времени.

– «Сто лет в объективе» – это выставка-­путешествие. Сначала «ворота», через которые можно въехать в Киров: речной порт, железная дорога, вокзал, автовокзал. Затем прогулка по улицам – Спасской, Ленина, Карла Маркса. Завершает экскурсию Александровский сад – любимое место отдыха горожан на протяжении многих лет, – говорит автор выставки экскурсовод Юрий Кислицын.

В двух залах – живая история, «пойманная» на фотоплёнку. Некоторые уголки города легко узнать и через полвека, а около других снимков приходится стоять подолгу, всматриваясь, угадывая – а где это? Ведь многих зданий уже нет, и облик улиц изменился до неузнаваемости.

…Вот пруд у диорамы – ещё без диорамы, это начало 1970­х. И драмтеатр на главной площади города ещё деревянный – каменное здание будет построено позже, в 1930­е. Трамвайная линия на улице Октябрьской (сегодня – Октябрьский проспект) – в 1941­-м начавшуюся было стройку «заморозили», а потом пути и вовсе разобрали. Зима 1950­х – улица Ленина, единичные автомобили, а снега на дороге нет – всё убрано. И улица Герцена тех же лет – по одну сторону старые деревянные дома, по другую – современные.

А это жемчужина коллекции – снимок конца 1940­х, Театральная площадь, в огромной луже плавают белоснежные утки. И следующее фото – уже 1953 года: перед Домом Советов положен асфальт, ровный как зеркало. Лужи больше нет, уткам приходится пролетать мимо.

…А вот кадры уже нашего века – эти моменты узнает и младшее поколение. Например, день, когда начали сносить здание кинотеатра «Алые паруса».

Выставка «Сто лет в объективе» будет работать до 9 марта. А к 75-летию Победы кировчан ожидает уже другая интересная экспозиция – война глазами детей.