«Вятская книга года – 2019». Итоги…

Более двух месяцев на сайте научной библиотеки имени Герцена в онлайн-формате проходила XXII областная выставка-конкурс «Вятская книга года», на которой были представлены более 800 изданий, вышедших на территории области в минувшем году и поступивших в Герценку в качестве обязательного экземпляра. Здесь же экспонировались книги и альбомы членов клуба рукописной книги, произведения вятских авторов, опубликованные за пределами региона…

«Книгой года», по мнению жюри конкурса, стало издание «Жизнь вятских священников» Натальи Баженовой. Диплом лауреата в номинации «Краеведение» присуждён Римме Лаптевой и Татьяне Малышевой за книгу «Душа моя при тебе… Братья Васнецовы»; в номинации «Литературно-художественное издание» – лучшим признан роман «Брусника созревает к осени» старейшего кировского писателя Владимира Ситникова, а в номинации «Детская книга» отмечена повесть «Митины открытия» Елены Наумовой.

Назовем ещё несколько победителей. За издание «Книга судеб. [Обожанiе Гоголя]» в номинации «Первая книга» отмечен А. Молодцов; в номинации «Дизайн книги» награждены В. Сизов и Т. Коршунова (за книгу «Дворянская игрушка»); в номинации «Научное издание» лучшим признана монография Ю. Саурова «Методика обучения физике. Вопросы науковедения. Письма о познавательной деятельности…»

Ну а по результатам онлайн-голосования специальным дипломом «Читательские симпатии» отмечены Е. Кустова и М. Русинова, авторы-составители книги «Крестьянская домовая роспись. Возвращение…».

Марина Борчина,

заведующая отделом краеведческой литературы

библиотеки имени А. Герцена