Вятская культура: несколько недель в формате online

Премьера нового спектакля театра на Спасской впервые состоялась на интернет-канале YouTube, а в Вятском художественном музее им. В.М. и А.М. Васнецовых открылась первая в истории культурного учреждения выставка без посетителей. Помимо этих примеров, можно вспомнить немало и других историй о том, как «культура временно переместилась в online»…

В условиях самоизоляции театрам и музеям многое действительно пришлось делать впервые и вновь. В том числе — отмечать праздник 9 Мая в прежде незнакомом «дистанционном» режиме.

— Сохранение памяти о великой войне — одна из важных задач искусства, — говорит министр культуры региона Татьяна Мазур. — Так, победа над фашизмом стала основополагающей для работ выставки Вятского художественного музея «Об этом помнит вся Россия» (12+), которые представлены в четырёх разделах экспозиции. В каждом из них звучит диалог художников разных поколений: не отрицая опыт предшественников, новые мастера вносят свой вклад в долгую летопись войны. Особенно важно это в Год памяти и славы, объявленный президентом Владимиром Путиным в честь 75-летия Победы.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых

Помимо онлайн-открытия выставки, посвящённой 75-летию Победы, музей приготовил и другие сюрпризы для посетителей. Например, главный хранитель музея Евгения Сазанова в видео-ролике поделилась историей уникальных экспонатов из фондов — старинных вятских набоечных досок и образцов набивных тканей.

— В последний раз выставка таких экспонатов была организована музеем в начале 1990-х, — рассказали в музее. — В нашей коллекции более семидесяти таких досок. Все они поступили к нам в 1925 и 1926 годах из краеведческого музея города Советска и кустарного музея ГСНХ для демонстрации известного народного промысла вятских кустарей-красильщиков — украшения домотканых тканей набивными узорами. Данная доска, или «манера» использовалась ими для декорирования скатертей «столешников».

Увы, со временем доски стали портиться — произошло расслаивание дерева, появились ржавчина на металлических деталях и сильная загрязнённость. Восстановление досок в научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря прошло успешно.

Детский космический центр

В то время, когда музей временно закрыт для посетителей, к виртуальной работе подключились дети его сотрудников. Они подготовили видеоролик «Киров — город трудовой славы». В нём ребята рассказали о трудовом подвиге кировчан, которые своим единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине приблизили Победу.

Сами сотрудники музея авиации и космонавтики имени К.Э. Циолковского также подготовили ряд специальных мероприятий. Одно из них — проект «Киров — фронту» (0+). В серии онлайн-публикаций рассказывается о самолётах ЯК-1, ЯК-3, Пе-2, Ил-4, Ил-2, детали и оборудование для которых производились на наших кировских заводах «АВИТЕК» (в годы войны завод № 32) и «Лепсе» (завод № 266). Запустили в музее и видеомарафон с чтением стихов и прозы кировских поэтов и писателей о Кировской области во время Великой Отечественной войны «Вместе — победим!». В течение мая присоединиться к марафону может каждый. Для этого нужно записать видео и прислать в сообщения группы «ВКонтакте».

Театр на Спасской

В день 75-летия Великой Победы театр на Спасской представил первую в своей истории онлайн-премьеру: 9 мая в 19.30 на канале театра на YouTube зрители смогли увидеть видеоверсию документального спектакля «Помним, чтобы жить» (12+) режиссёра Александра Трясцина.

Работа над новой постановкой шла несколько месяцев. В основу спектакля легли воспоминания родителей, бабушек и дедушек актёров.

— Этим спектаклем мы говорим спасибо всем тем, кто приближал Победу. Всем тем, кто пережил те страшные времена. Всем, благодаря кому сегодня над нашими головами спокойно расстилается мирное майское небо. Мы помним! — подчеркнули в театре.

Вятский палеонтологический музей

В день 75-летия Победы сотрудники музея в прямом онлайн-эфире рассказали об учёных — палеонтологах и геологах, принимавших участие в Великой Отечественной.

Также музей анонсировал будущую выставку «Палеонтологические утраты войны» (12+), которую здесь надеются показать не «виртуальным», а реальным зрителям уже в ближайшем будущем.

Кстати, кроме подготовки программ, посвящённых Дню Победы, сотрудники продолжали просвещать земляков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» — раскрывать палеонтологические секреты и отвечать на вопросы.

— Во время экскурсий нас часто спрашивают, как палеонтологи восстанавливают окраску ископаемых животных, например динозавров? Откуда мы можем это знать? Конечно, благодаря работе учёных! Эту область исследований назвали «палеоколористика», — рассказали исследователи. — Совсем недавно палеонтологи научились под сканирующим микроскопом различать в отпечатках перьев динозавров и примитивных птиц кристаллы эумеланина (дает чёрный цвет) и феомеланина (красный и коричневый). Благодаря этим работам стало достоверно известно, что археоптерикс был чёрно-белым, а конфуциусорнис — чёрным, коричневым и белым. Правда, эта методика не позволяет выявлять присутствие каротиноидов, дающих жёлтый и синий оттенки:

Клуб весёлых и находчивых

1/8 игр второго сезона официальной лиги КВН «Вятка» (6+) состоится в онлайн-формате. Игры пройдут 29-30 мая. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Кировской области.

Как отметили в ведомстве, даже в период самоизоляции кавээнщики находят возможность показать своё мастерство.

— Лига «Вятка» уже имеет успешный опыт проведения игр в онлайн-формате. Так, в марте в режиме прямой трансляции прошёл фестиваль, открывший второй сезон лиги. Участие в этой игре приняли команды из Кирова, Санкт-Петербурга, Пермского края, Вологды и Нижнего Новгорода. А дома у экранов их поддерживали более 800 зрителей, — рассказала министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

Участникам 1/8 в дистанционном формате предстоит пройти все традиционные этапы игры: от репетиций и редактуры до выступления перед жюри и зрителями.

— Мы приглашаем к участию все команды: и тех, кто участвовал в фестивале, и тех, кто по тем или иным причинам не смог. Это прекрасная возможность попасть в наш сезон и, возможно, дойти до финала, — рассказал продюсер лиги КВН «Вятка» Никита Трунов.

Как напоминает пресс-центр правительства региона, по итогам прошлого года лига «Вятка» вошла в топ-3 лучших официальных лиг России. Четыре команды получили право участвовать в телевизионных лигах, а команда «Город двух N» из Нижнего Новгорода вошла в Международную лигу. Кроме того, постоянный член жюри лиги «Вятка», советник губернатора Кировской области по молодёжной политике, чемпион Высшей лиги Дмитрий Бушуев стал продюсером всех официальных лиг КВН в России.

Как сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики, кроме игр лиги «Вятка», в 2020 году кировчан ждут ещё два крупных события, связанных с КВН: «Лига Приволжья» и кинофестиваль «Золотой телёнок».

Кстати

Кировчан пригласили присоединиться к марафону «Ночь музеев» в режиме online. Акция проходит ежегодно 18 мая по всей стране. Музеи и другие учреждения культуры работают в этот день до позднего вечера, а посетители получают возможность осматривать экспозиции по единому, зачастую бесплатному, билету.

В связи с тем, что на данный момент проведение массовых мероприятий приостановлено, в соцсети «ВКонтакте» стартовал онлайн-марафон «Ночь музеев». Его участникам предлагается делиться воспоминаниями и впечатлениями о «Ночи музеев» прошлых лет.