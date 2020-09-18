Вятская областная филармония открыла 63-й концертный сезон

О творческих планах на осень, о двух юбилеях и о музыке рядом с нами рассказали сотрудники главного музыкального учреждения региона на пресс-конференции.

Полгода тишины

Новый сезон начался с благотворительного концерта, посвящённого вятским медикам, тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. Послушать известные советские и зарубежные мелодии в большом зале филармонии собрались около 350 работников здравоохранения — врачи, медсёстры, санитары, сотрудники Скорой помощи. В этот же день прошли первые концерты в малом и органном залах. Билеты были раскуплены – аншлаг…

— Начало этого сезона для нас особенное, — говорит Елена Преснецова, музыковед Вятской филармонии. — Это невероятное чувство вдохновения и радость от предстоящей встречи с нашими слушателями.

— Мы очень соскучились по зрителям. Очень приятно, что сегодня мы наконец-то можем увидеть их глаза, почувствовать биение их сердец, — вторит ей Александр Чубаров, главный дирижёр Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина. — Наше последнее выступление было полгода назад, 14 марта. Мы показали детский спектакль о том, как дед репку тянул. Репку вытянули, но, к сожалению, пришлось сделать перерыв.

Шесть долгих месяцев сотрудники филармонии, как и другие работники сферы искусства, находились на самоизоляции. Но без дела сидеть не пришлось, ведь творческих обязательств карантин не отменял.

— Репетиции не прекращались, артисты работали дома, и надо сказать, что это оказалось не так-то просто — записывать свои оркестровые партии и сводить их в единый номер, — говорит Александр Чубаров.

На славу потрудился весь коллектив. На страницах интернет-ресурсов филармонии артисты играли, пели, исполняли «Песни Великой Победы» (этот проект изначально задумывался в Сети) и даже провели фестиваль «Летние ассамблеи» — 11 концертов в режиме прямой трансляции. Однако никакое онлайн-разнообразие не смогло заменить слушателям живую музыку, а исполнителям — «очного» зрителя.

Хор Пятницкого — впервые на вятской сцене

Планы на ближайшее будущее грандиозные. Как рассказал директор филармонии Александр Гаврилин, мероприятия, не состоявшиеся весной по причине пандемии, перенесены на осень. И после вынужденного перерыва кировчан ждёт целая плеяда ярких музыкальных событий. В Кирове впервые выступят знаменитый русский народный хор имени Пятницкого и государственный ансамбль народного танца Ингушетии. А в конце ноября наш город посетит ансамбль песни и пляски имени Александрова в полном составе — более 125 музыкантов с мировым именем. В последний раз этот легендарный коллектив был на вятской земле в 1989 году, и символично, что именно в юбилейный год Победы филармонии удалось заполучить его на свою сцену.

Вернутся к слушателям и концерты местных исполнителей. В ближайшие два месяца кировчане снова услышат музыку Чайковского в исполнении Вятского камерного оркестра и концерт-импровизацию — музыкальную феерию, посвящённую одному из самых страстных и эмоциональных танцев: танго. Также артисты начали подготовку к новогодним мероприятиям — в декабре и январе традиционно пройдут 10 праздничных концертов с участием симфонического оркестра.

О перспективах более отдалённых разговор пока не столь конкретный. Хотя традиционный фестиваль «Земляки. Возвращение на Вятку», который проходит раз в два года, на 2021-й уже запланирован. Ожидается и «Вятская весна».

— Ждём вас на наши концерты и надеемся, что все они попадут в точку. Планов ещё много, не будем про всё рассказывать, — говорит Александр Чубаров. Хотя о нём самом сказать следует совершенно точно: в этом году маэстро — 50 лет. Концерт, приуроченный к круглой дате, состоится через неделю и станет одним из главных событий нового сезона. В нём примут участие самая востребованная солистка — исполнительница народных песен Татьяна Семушина, баритон-самородок и наш земляк Сергей Зыков, который сейчас живёт в Санкт-Петербурге, а также «лучшие баянисты мира», обладатели наград самых престижных музыкальных конкурсов, дуэт SiBDUO.

О грустном

К сожалению, к новому сезону филармония подошла не без потерь. В июне ушёл из жизни солист Вятского оркестра русских народных инструментов и «первый балалаечник» Михаил Шустов, более 30 лет выступавший на сцене областной филармонии.

— Это очень, очень большая потеря для нашего коллектива и для музыкальной общественности города. Мы обязательно вспомним Михаила Уалентовича на концерте, — сказал Александр Гаврилин. — На его место уже пришёл молодой специалист, и мы надеемся, что он справится с обязанностями, которые на него возложены, возьмёт знамя первого балалаечника и понесёт его вперёд.

Вятскому симфоническому — 60

Ровно на 10 лет старше Александра Чубарова Вятский симфонический оркестр, который в этом году тоже отметит юбилей. В честь этого события в Кирове пройдёт межрегиональный музыкальный фестиваль, в который войдут четыре концертные программы. Главное юбилейное торжество состоится 3 октября. Как надеются в филармонии, к нему присоединятся первые лица города и области.

Поздравить артистов и порадовать кировчан приедут скрипач Граф Муржа и виолончелист Борис Андрианов. В начале нулевых Валерий Раевский, дирижёр, чьё имя уже шесть лет носит оркестр, пригласил их, молодых тогда исполнителей, на вятскую сцену и предсказал им блестящее будущее. И не ошибся. Сегодня оба — выдающиеся музыканты, известные не только в России, но и за рубежом.

Созданный в 1960 году как любительский коллектив совета профсоюзов, Вятский симфонический оркестр прошёл большой путь и сегодня входит в число лучших региональных оркестров России. Но чем больше успехи, тем амбициознее задачи.

— 60 лет — дата серьёзная. Мы подводим итоги и ставим новые цели. Симфонический оркестр должен стать не только лучшим региональным коллективом, но и лучшим оркестром страны — такую высокую планку ставит перед нами министерство культуры. Наша задача — сделать так, чтобы любой концерт был не просто выступлением, а ярчайшим музыкальным событием. Все средства и возможности для этого у нас есть, — подчеркнул директор филармонии.

— Что же нужно для того, чтобы Вятский симфонический оркестр стал лучшим в стране? — не могли не спросить журналисты.

— Понимаете, здесь много факторов. И репертуар, и желание самих музыкантов работать, и финансовый момент, и вопросы, связанные с пиаром оркестра, и солисты, которые приезжают к нам: Закончится фестиваль, и мы откроем новую страницу истории оркестра. Нам есть куда расти, — ответил Александр Гаврилин.

Музыка рядом с нами

И напоследок — приятная новость для зрителей. Все купленные заранее билеты и абонементы продолжат действовать, а цены в этом сезоне не вырастут.

— Если вы пройдёте в большой концертный зал, в малый, в органный, то увидите, что через кресло расставлены таблички с надписью «Музыка рядом с вами» и убедительной просьбой данное место не занимать. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, по требованию Роспотребнадзора заполняемость зала сегодня составляет не более 50 процентов. Поэтому и ценовую политику мы решили пока не менять. Наши исполнители входят в положение, так как зал всё-таки неполный, — говорит Александр Александрович. И, отвечая на резонный вопрос о том, хватит ли мест для всех желающих, просит не волноваться.

— Все зависит от востребованности. Если у музыканта есть «окно» и есть возможность дать второй концерт, то, думаю, мало кто откажется. Если зрители приходят семьёй, мы имеем возможность посадить их рядом — вот и дополнительное место.

***

Но всё же хочется добавить — поспешите за билетами! И пусть осень на Вятке порадует не только последним теплом, но и долгожданной музыкой.