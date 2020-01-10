Вятские партизаны: истребители танков, связисты, пулемётчики…

За прошедшие годы я изучил и проанализировал множество исторических и архивных документов, связанных с Великой Отечественной войной. Целью был документально-архивный поиск людей, пропавших без вести. Так, обратились ко мне однажды родственники Чудиновских Бориса Георгиевича 1924 года рождения. Он ушёл на фронт добровольцем. Но где находился земляк и что могло с ним произойти, неизвестно до сих пор. При этом я впервые столкнулся со случаем, когда информация о человеке была столь противоречивой. Речь – о партизане из Кировской области…

Как становились партизанами

За послевоенные годы мы привыкли к мысли, что партизаны – это гражданское население, оставшееся на оккупированной врагом территории, ушедшее в подполье и занимавшееся скрытой борьбой с фашистами. Затем к партизанам примыкали красноармейцы, выходившие из окружения, и в результате получались хоть и разрозненные, но боеспособные подразделения. Однако из­за отсутствия связи, оружия, снабжения продовольствием, координации их действий сложно было в полной мере оказывать отпор неприятелю. Нужны были специалисты по всем этим направлениям непростой работы.

30 мая 1942 года был создан Центральный штаб партизанского движения. 3 июля по радио выступил И.В.Сталин с речью «О значимости партизанской борьбы», а 18 июля ЦК партии принял постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск». Но где взять свежие, подготовленные силы? Тогда ЦК ВЛКСМ даёт директиву­приказ в тыловые области о призыве добровольцев­комсомольцев в партизаны. Пришёл такой приказ и в Кировскую область.

В телеграмме было написано:

«Отбирать в партизанский отряд здоровых мужчин, способных работать в тылу врага, пригодных к воинской службе, владеющих военными специальностями: истребители танков, связисты, пулемётчики, разведчики, подрывники, две медицинские сестры. Отряд полностью обмундировать, снабдить вещевыми мешками, компасами, финками, флягами и другими предметами. Каждому выдать 350 руб. денег».

В городе Кирове и районах области приступили к выполнению этого приказа, для чего были разосланы в районные военкоматы разнарядки на требуемое количество призывной молодёжи. Условия следующие:

«Исключительно добровольное желание пойти на фронт, не моложе 18 лет, крепкое физическое здоровье. При себе иметь карту призывника, подробную комсомольскую характеристику».

По месту работы добровольцам сразу производили полный финансовый расчёт, с выплатой 2­недельного выходного пособия.

Прибывшие 17 августа к 10 часам на пересыльный пункт областного военкомата несоюзная молодёжь и комсомольцы­добровольцы писали заявления.

«В областную

отборочную комиссию

от Чудиновских

Бориса Георгиевича

заявление.

Прошу принять меня в партизанский отряд, в РККА. Хочу служить в армии.

Подпись. 17 августа 1942 года»

Затем проходили медицинскую комиссию. Но это было не всё: после медицинского заключения кандидатуры строго рассматривала отборочная комиссия, с учётом личных безупречных качеств, хорошего здоровья, положительных характеристик с места работы, политически проверенных. Далее призывникам объяснили, что обучение они будут проходить в Москве, в школе подрывников.

Кировский сбор

К 20 августа группу собрали в городе Кирове. Выдали обмундирование: телогрейки, шапки, военные костюмы, сапоги, ремни поясные, ремни брючные, портянки, тёплое нижнее бельё, вещевые мешки, носки, носовые платки, котелки, фляги, мыло, расчёски.

Все добровольцы были 1924 года рождения. В этой группе были и две девушки.

После инструктажа 22 августа выдали суточные, по 14 рублей на человека, обеспечили продуктами питания в дорогу и поездом отправили в Москву.

В столице все 26 кировчан стали курсантами спецшколы №2. Обучение проходило по ускоренной программе. Специальность – подрывник, но параллельно изучали типы оружия, учились ориентироваться по карте и на местности, азам выживания в лесу и т.п. Проводились тренировки по стрельбе, прыжкам с парашютом, по ведению радиосвязи, маскировке… После обучения и сдачи зачётов их самолётом забросили на Западный фронт, в Смоленскую область. Новоиспечённые партизаны были переодеты в гражданскую одежду, имели документы на вымышленные имена.

Более того, призванные добровольцами по линии комсомола и будучи засекреченными, они не считались военными, по сути являлись гражданскими лицами. Их семьям на родине продолжали выплачивать денежное довольствие в размере ежемесячной заработной платы, как будто эти люди просто находились в длительной командировке от предприятия.

Партизаны числились в войсковой части 00125, полк 151­й. Полевая почтовая станция 20700. Но писем от них домой не приходило.

Позывной «Гроза» – это штаб партизанского движения Западного фронта. Приняла их 1­я Вадинская партизанская бригада. Воевать пришлось в отряде Воробьёва. Дислоцировались в Вадинском лесном массиве. Эта партизанская бригада (командир Н.И. Бобров, комиссар Ф.И. Белоусов) была создана в октябре 1942 года на базе особого партизанского полка Г.Т. Амеличева. Она объединила партизанские отряды Ярцевского и Сафоновского районов. Состояла из трёх батальонов. Общая численность –

1098 бойцов.

Так как наша группа была специально подготовлена, это вселяло бригаде уверенность в победе. Кировчане подавали пример в бою. Расслабляться не пришлось: практически сразу, с осени 1942-­го, стали наносить удары по путям сообщения и линиям связи врага. Началась «рельсовая война». 21 декабря 1942 года взорвали 160 метров железнодорожного пути в районе станции Милохово, а на следующий день организовали крушение воинского эшелона противника с живой силой на перегоне Свищево-­Вышегор.

С ноября 194-2­го по январь 1943­-го 1-­й бригадой было совершено 24 налёта на вражеские гарнизоны. В этих боях партизаны уничтожили 657 немецких солдат и офицеров.

В январе 1943 года оккупанты бросили против Вадинской партизанской группировки большие силы. Немцы блокировали лесной массив, и в бою с ними погибло и пропало без вести около половины личного состава партизанских отрядов. Фашисты ненавидели партизан и при поимке расстреливали на месте или заживо сжигали…

После войны

Что произошло с Борисом Георгиевичем в тылу врага, установить невозможно. Ясно одно: он сполна выполнил свой воинский долг.

По ряду причин, приведённых выше, Чудиновских не вошёл в учёт воинских потерь на фронте, равно как и все остальные из этой группы. Только трое занесены в Книгу Памяти Кировской области, остальные не числятся нигде. Судьба большинства кроме двоих, неизвестна. Первый, старший кировской группы, 25 ноября 1942 года попал в плен в Смоленской области. Что было дальше, неведомо. Второго фашисты схватили в октябре 1942 года, отправили в концлагерь. Он выжил и после освобождения из плена в 1945 году прибыл к своей семье в город Киров.

Так как группа не вошла ни в один из учётных документов, а доказательства о пребывании в действующей армии отсутствовали, то на местах поступили с семьями партизан неожиданно. Выплачиваемое ежемесячное денежное довольствие за годы войны заставили вернуть в полном объёме, как неправильно начисленное, что явилось большой несправедливостью. Эти деньги малоимущим семьям, потерявшим кормильца на войне, пришлось по крохам возвращать государству много лет.

Осенью 1943 года из войсковой части – полевая почта 20700 пришло извещение, в котором написано, что Чудиновских Борис Георгиевич пропал без вести в сентябре 1943 года. Вероятнее всего, эти данные не соответствуют действительности, а срок его «пропажи без вести» проставлен в извещении приблизительно.

Впрочем, в списках военнопленных Чудиновских не числится. В документах госпиталей и медсанбатов не записан. По наградному отделу не проходил (не награждался)…

Все эти данные не окончательные и подлежат дальнейшему исследованию. А Чудиновских Борис Георгиевич все же занесён в Книгу Памяти Кировской области (том 15-­й, стр. 763 и том 8­-й, стр. 671).

Анатолий МАШКИН