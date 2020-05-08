Вятские слова: водополица

Есть слова-жемчужины, изначально красивые по звучанию. Одно из них — водополица.
Оно красиво не только по слогосочетанию, но и по смыслу. Сразу понимаешь, что это явление природы, что оно связано с водой, с полой водой, когда земля, поля освобождаются от снега, начинают журчать ручьи и можно уже забывать об изрядно надоевшей зиме и вспоминать о весне. Такую жемчужину я обнаружил при разговоре с бабушкой в Сунском районе.
Да, где-то говорят: разлив, половодье, снеготал, ледоход, а здесь ласково — водополица. И уху, и душе ласково и понятно.
***
Снег осел, а лужи полнятся,
в валенках пройтись — беда.
Наступила водополица,
всюду полая вода.
Да что катанные валенки,
ежели вокруг шуга!
Промахнулся чуть
с проталинкой —
полны оба сапога.
Не мычат дела, не телятся,
не пройти ни тут, ни там.
Дед седой макушкой светится:
— Снега сколь — я тебе дам!
Он с ведром нелёгким горбится,
машет пепельной рукой,
покрывает снег сугробистый
припасённою золой,
ускоряя ход события —
через три-четыре дня
наст исчезнет, вокруг жития
обозначится земля.
Снег бежит путями торными
в лог, где летом ключик бьёт.
Там сейчас форте-аккордами
водополица ревёт.
Хилые сосёнки валятся,
заяц путает следы,
бобр седой на горку пятится
от взбесившейся воды.
И ему, как деду, хочется,
чтоб скорей сошла она.
А на сердце — водополица…
Полноводная весна!
Олег Шатков, писатель.
Рисунок-коллаж Марины Жигаловой