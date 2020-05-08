Вятские слова: водополица

Есть слова-жемчужины, изначально красивые по звучанию. Одно из них — водополица.

Оно красиво не только по слогосочетанию, но и по смыслу. Сразу понимаешь, что это явление природы, что оно связано с водой, с полой водой, когда земля, поля освобождаются от снега, начинают журчать ручьи и можно уже забывать об изрядно надоевшей зиме и вспоминать о весне. Такую жемчужину я обнаружил при разговоре с бабушкой в Сунском районе.

Да, где-то говорят: разлив, половодье, снеготал, ледоход, а здесь ласково — водополица. И уху, и душе ласково и понятно.

***

Снег осел, а лужи полнятся,

в валенках пройтись — беда.

Наступила водополица,

всюду полая вода.

Да что катанные валенки,

ежели вокруг шуга!

Промахнулся чуть

с проталинкой —

полны оба сапога.

Не мычат дела, не телятся,

не пройти ни тут, ни там.

Дед седой макушкой светится:

— Снега сколь — я тебе дам!

Он с ведром нелёгким горбится,

машет пепельной рукой,

покрывает снег сугробистый

припасённою золой,

ускоряя ход события —

через три-четыре дня

наст исчезнет, вокруг жития

обозначится земля.

Снег бежит путями торными

в лог, где летом ключик бьёт.

Там сейчас форте-аккордами

водополица ревёт.

Хилые сосёнки валятся,

заяц путает следы,

бобр седой на горку пятится

от взбесившейся воды.

И ему, как деду, хочется,

чтоб скорей сошла она.

А на сердце — водополица…

Полноводная весна!

Олег Шатков, писатель.

Рисунок-коллаж Марины Жигаловой