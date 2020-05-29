Вятские слова: дупло

Но времена переменились, и я, уже достаточно повзрослевший, познакомился с крестьянской избой, с предметами быта её обитателей. Один из них заинтересовал меня особо — выдолбленный обрубыш бревна с поперечиной внутри. По захватанности, истёртости дерева аж до блеска, его потемнелости ясно было, что «вещь» эта древняя и некогда активно использовалась. На мой вопрос, что это, получил ответ: дупло. Так я понял — мой отец не фантазировал, а вполне конкретно вспоминал события своего младенческого детства, детства своих младших сестёр.
Дупло имелось в каждой соседской избе, где были малые дети. Оно облегчало жизнь и труд молодой хозяйки. По крайней мере, во второй половине первого года жизни младенца. Как правило, ребёнка усаживали в дупло, как только он начинал держать спинку. В нормальной активной крестьянской семье долго он там не задерживался. Как только становился на ножки, его сменял следующий народившийся малыш — брат или сестра. А если рождались близнецы? Что же, хозяин долбил новое дупло.
***
Дупло — оно и в Африке дупло,
и там, и тут дуплу совсем не рады,
но, если шире посмотреть, оно
приют для белки, для совы отрада.
И даже, говорят, один святой
нашёл в дуплистом древе дом родной.
Так что кому отрада, кому — зло.
Не лыком шито в дереве дупло.
Не помню точно, но давным-давно
какой-то мой далёкий вятский прадед,
распотрошив дуплистое бревно,
отрезав тюльку, в ней сидушку сладил —
оставил от бревна лишь оболонь.
Конечно, не Бог весть что, не гармонь,
но для полусидящего мальца
подарок не из слабых от отца.
Удобно всем в избе и даже модно.
Жена довольна и для дел свободна.
Брат — за сестрёнкой, а сестра — за братом.
В дупле домашнем жизнь пошла накатом.
Хлопочет печь, трещит слегка светец,
уходят друг за другом поколенья…
В таком дупле семейном мой отец
провёл свои «чудесные мгновенья».
Он говорил, грудь выпятив вперёд:
я из дупла и из дупла наш род.
p.s.
А у меня в «мгновенье чудном» брешь —
в мой странный век сменил дупло манеж.
Ну а мои детишки-сосунки
пошли по жизни через ходунки.
У всех свой путь, у всех свои дела,
и мысли нет сказать — я из дупла.
Олег Шатков, писатель.
Рисунок Марины Жигаловой