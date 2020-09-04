Вятские слова: комуха

Как ни хорошо жить на Вятке, но и у нас болеют люди. И болели. Болезней было много. У каких-то были конкретные названия – оспа, родимчик, язва… А некоторые, такие, как комуха, обозначали общее недомогание, лихорадку.
Начиналась комуха с общего симптома, который определяется глаголом «мычить». «Мычит меня с утра», – жалуется дедушка. Это значит – кружит голову, ломота в суставах, слабость. Если же при этом температура, в глазах круги, тошнота, то человек вконец заболел – комуха напала. Надо лечиться. По крайней мере, отлежаться. Это неплохо, если в избе есть здоровый человек. А если один?! В ограде коровы, поросёнок, куры. Они вполне здоровы и у всех свой аппетит. Надо двигаться. Ну а к вечеру можно и подлечиться. Для этого есть проверенные предками средства: травы, настои, кумышка – самогон. Если траву правильно выбрать, с кумышкой не перебрать, то, глядишь, к утру комуха и уберётся. Ну а нет, надо врача вызывать…
***
Ломота в костях и болят потроха –
напала нежданно болесть комухá.
Шумит в голове, словно после гулянки.
Давно не бывало в избе лихоманки.
Болезнь не собака, не выгонишь прочь.
Как видно, сегодня на грядки – не смочь.
Но двигаться надо, как будто здорова –
недоенной не оставишь корову.
Визжат поросята, волнуются, ждут.
Свинью не кормить так и хлев разнесут.
Дрова не наношены к русской печи –
опара взошла – надо хлеб испекчи…
Постряпать… убрать… принести… напоить…
Корова пришла – надо снова доить.
А продыху нету, за окнами ночь…
Восеть насылалась наведаться дочь.
Помыть, протереть бы к приезду в избе,
Но нет больше мочи, и силы не те.
Дневную заботушку скинула с плеч,
и полно, осталось забраться на печь,
«лопух приложу и кумышкой натрусь.
Глядишь, хворь отстанет, к утру отлежусь.
Откину тулуп и сниму лопухи…
Помилуй, Господь, и прости за грехи».
Олег ШАТКОВ, писатель.
Рисунок Марины Жигаловой