Вятские слова: корчага

Корчага… Слово, дошедшее до нас из давних времён и сохранившееся в вятском говоре. А предмет, носящий это название, используется в деревенском быту и поныне. Не знаю, как кто, а я в слове «корчага» слышу три слова: кор-ча-га. Не берусь разбирать и разгадывать первое и третье, но второе «ча» явно созвучно со словами «чаша», «чарка», «чан», то есть можно судить, что корчага — это ёмкость, предназначенная для хранения и содержания чего-то текучего или сыпучего.

Действительно, так оно и есть. У меня в клети полдюжины этих самых корчаг. Есть корчага под муку, есть под пшено, гречку, а есть, сейчас порожняя, под квас и домашнее пиво. Полки под корчагами не слабые, с подпорками. А как? Если каждая корчага вмещает по ведру, а то и по два ведра припасов. Да и в порожнем состоянии корчаги — не лёгкие изделия. Делались они из глины на гончарном круге и рассчитывались если не на века, то на жизнь хозяев-то точно. Пользуйся, храни, только не роняй на пол или не разбей ненароком колотушкой. Формой корчаги напоминают греческие амфоры. Некоторые — очень изящные, с орнаментом, настоящие произведения искусства. У меня в хозяйстве нет ни одной похожей. Одни пузатые, а другие — хоть букеты цветов ставь. Прежним хозяйкам — на любой вкус и даже цвет. От светло-коричневого до красного и даже чёрного.

Некоторые корчаги были жаропрочные. Они ставились в печь, не докрасна раскалённую, конечно, а подостывшую. В такой корчаге томились репа, свёкла, турнепс на радость детям, не избалованным сахаром. Наутро распаренная и выпаренная масса опрокидывалась на решето и высушивалась. Вот тебе и деликатес, можно сказать, конфеты. На всю зиму заготавливали. А хранили «конфеты» в той же самой корчаге…

***

Поистине была трудяга

в крестьянском житии корчага.

Хочу — муку-крупу храню,

желаю — завожу квашню,

на творог — полню простоквашей,

на зиму огурцы заквашу.

А сколь бедствующих спас

холодный из корчажки квас!

Как подымало настроенье

в корчаге пенное бурленье…

Как, приняв ковшик раз-другой,

как, распалив в себе огонь,

хозяин брался за гармонь…

Как, сдёрнув с крюка балалайку,

пускалась в пляс его хозяйка,

и бил в пустой корчажный жбан

сынуля, словно в барабан.

«Поосторожней будь, детина,

корчага не чугун, а глина».

Былое не вернёшь назад,

Неспешно время пролетает.

Она в музее отдыхает:

Корчага ныне — экспонат.

Олег ШАТКОВ, писатель.

Рисунок Марины Жигаловой