Вятские слова: околица

Как изначальный житель большого, далёкого от сельской местности города, слово «околица» воспринимал я по книгам, абстрактно - то есть как некое пространство при въезде в село, деревню ли.

Но прошло время, и деревня для меня и моей семьи стала, можно сказать, постоянным местом жительства. Здесь я и познакомился с околицей. При въезде в деревню увидел поперёк дороги «шлагбаум» — перегораживающую дорогу жердь. Тётушка моя пояснила,

что это околица, оставляй машину здесь, а дальше до избы — пешком, нечего мять травку. От неё же я узнал, что стык околиц трёх соседних деревень имел название «грань». Здесь устраивались молодёжные вечёрки. Двух деревень уже нет, а наша и околица остались. Давно изгнил «шлагбаум», но до сих пор по деревне не ездим, оставляем транспорт на околице. Глядя на меня, и друзья мои, и просто люди на колёсах в деревню не заезжают. А есть чудаки, которые и обувь свою снимают перед тем, как ступить на мягкую постриженную деревенскую травку. Гостей тоже до околицы провожаем, там и обнимания, и целования, и «посошок». Там они снова «переобуваются» в свои машины, и до следующей встречи… на околице.

***

Взгляд задорный, слово колется,

перебранки, смех, галдёж!

Деревенская околица

собирала молодёжь.

Ноги в пляску сами просятся

под весёлую гармонь:

Где сегодня те околицы:

Матерки, Грань, Оболонь?

Им народ давал названия.

Там рождались смысл и суть,

начинались расстояния

и заканчивался путь.

Шелестят осины-звонницы:

вместо изб — дремучий бор.

Век прошёл, а на околице

не растёт лес до сих пор.

Здесь угодья неудобные

для извилистых корней.

Их умяли пляски дробные,

выжгли слёзы матерей.

Лишь трава под ветром клонится,

словно топчет кто по ней:

Это пляшет на околице

юность бабушки моей.

Среди лютиков-бессмертников

безбоязненно, легко

задирается на сверстников

удаль деда моего:

У кого-то замок — дадено

на Багамах житиё.

Деревенька деда, тятина,

их одворица, окраина —

вот наследие моё.

Олег Шатков, писатель.

Коллаж-рисунок Марины Жигаловой