Вятские туристические маршруты в числе лучших в России

Стали известны финалисты всероссийской туристской премии «Маршрут года» – 2020 и Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В числе лучших – 14 проектов от Кировской области.

Большинство их разработаны Центром развития туризма, подведомственным региональному министерству спорта и молодёжной политики.

– В нелёгком для туристской отрасли 2020 году особенно важна профессиональная поддержка. Эти две крупнейшие экспертные, коммуникационные площадки страны не только объединяют всех заинтересованных лиц в сфере развития событийного туризма, но и помогают самым ярким отраслевым проектам проложить дорогу в жизнь, – отметила министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

В числе кировских проектов-финалистов – такие маршруты, как «Вятские версты царской семьи», «Узоры городов России. В гости к вятским мастерам», «Вятка – город героев» (посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) и другие.