Вятские хлеборобы выехали на поля

Благоприятные погодные условия в Кировской области позволили приступить к уборке сельскохозяйственных культур. Кампания началась уже в 12 районах. Ход работ в Советском районе оценил зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

— Погода способствует нашим аграриям, — отметил Алексей Алексеевич. — В прошлом году мы начали кампанию примерно в это же время, однако темпы уборки поначалу были очень низкими из-за дождей. На территорию в 6 тысяч гектаров убранных площадей годом ранее мы вышли на 10 дней позже, чем сейчас.

Высокие темпы отмечают и советские аграрии. Руководитель сельхозпредприятия «Мокино» Валерий Ведерников сказал, что его хлеборобы приступили к уборке зерна на три недели раньше, чем удалось в прошлом году.

— Поле, на котором мы находимся, размером в 220 гектаров. Рожь пережила зиму отлично, ждём урожайность в 30 центнеров с гектара. Работы предстоит много. Трудятся у нас сегодня два комбайнера. Один из них — 64-летний Александр Сурнин. Это наш лучший хлебороб, гордость коллектива. За всё время трудовой деятельности он не пропустил ни одной жатвы, не сдаёт позиций даже молодым трактористам, — рассказал Валерий Ведерников.

Перенимает опыт Александра Сурнина 30-летний Михаил Чайников из Лебяжья. Он пришёл в мокинский коллектив два года назад. Хозяйство сразу предоставило трактористу и его молодой жене просторный служебный дом. Теперь в семье растёт годовалая дочь.

Сразу после окончания работы комбайна на поле трактористы собирают солому, скручивают в тюки. Она пойдёт на подстилку коровам. В прошлом году это удавалось с трудом из-за высокой влажности.

— Зерном наши аграрии в целом довольны, — рассказал Алексей Котлячков. — Оно некрупного размера, но по хлебопекарским качествам — отличное. Средняя урожайность по области пока составляет 33,1 ц/га.

Всего кировским сельхозтоваропроизводителям предстоит обмолотить зерновые и зернобобовые культуры с площади 313,9 тысячи га. По прогнозам специалистов, валовой сбор составит не менее 600 тысяч тонн.