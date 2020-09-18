Вятский актёр эпизода: от батьки Махно и «Белого солнца пустыни» до «Брата»

В ряду других актёров с вятскими корнями имя Виталия Матвеева не столь широко известно. Между тем уроженец Свечи сыграл во многих известных советских и российских картинах: «Хождение по мукам», «В огне брода нет», «Любовь Яровая», «Донская повесть», «Юность Петра», «Зимняя вишня», «Духов день», «Улицы разбитых фонарей»…

«Мильён!»

Поклонники современного кино помнят его по фильму Алексея Балабанова «Брат». В боевике 1997 года актёр сыграл «деда с ружьём» — колоритного обитателя коммунальной квартиры, который продаёт винтовку главному герою.

— Дед, продай ружьё, — говорит старику персонаж Сергея Бодрова.

— Мильён! — с ходу отвечает герой Матвеева. — Деньги наперёд давай!

Затем, получив пачку дензнаков, довольный сосед исчезает за дверью, успев восхищённо сказать на прощание: «ДоллАры!..». А вдогонку добавить: «Всё ходют и ходют…».

Крохотная роль — а у многих и сейчас перед глазами этот мужчина, удивительно точно вжившийся в образ. Словно он не играет, а живёт.

«Встреча» с товарищем Суховым

Интересно, что в биографии артиста уже был другой «человек с ружьём», причём в ещё одной знаковой отечественной киноленте. В фильме «Белое солнце пустыни» Виталий Матвеев сыграл страшного бандита в папахе. Роль была без слов: актёр лишь вскидывал ружьё, готовясь выстрелить в товарища Сухова. Однако красноармеец оказывался быстрее — ловко запускал в своего противника нож, после чего Виталий падал.

На одном курсе с Гурченко

Виталий Матвеев родился в Свече в первый день 1936 года. Его отец, Иван Митрофанович, был простым рабочим, впоследствии — участником Великой Отечественной войны и кавалером двух орденов Славы.

Рассказывают, что творческая жилка была у юноши всегда. Он писал стихи и рассказы, которые так и не были опубликованы. Мечтал о работе в кино, которое для парня из вятской глубинки было величайшим из искусств.

В 1950-х Виталий поступил во ВГИК, где оказался на одном курсе с Людмилой Гурченко, Натальей Фатеевой и Зинаидой Кириенко. В институте кинематографии Матвеев попал в число учеников Сергея Аполлинариевича Герасимова.

Кстати, актёр, как вспоминали его однокурсники, в итоге был одним из двух студентов, защитивших диплом на отлично. Вторая пятёрка — у Гурченко.

Батька Махно. Как настоящий

После учёбы Матвеев стал актёром киностудии «Ленфильм». Друзья называли его Матео — по имени одного из сыгранных Виталием героев. Кинодебют артиста случился в 1956 году. Это была короткометражная лента «Челкаш».

А внимание зрителей актёр привлёк в фильме «Хождение по мукам», где ему досталась роль батьки Махно. Рассказывают, что, когда картина только вышла на экраны, её оценили некоторые живые свидетели событий начала ХХ века. При этом люди, которым некогда довелось общаться с реальным Нестором, заявляли: артисту удалось настолько точно передать образ, что кажется, будто герой настоящий.

Сторож, геолог, белогвардеец…

Всего на его счету — около шести десятков ролей. В основном это были эпизоды. В соответствии с актёрским типажом Матвеев играл простых людей — строителей, сторожей, геологов, шофёров… Был и обитателем пансионата, и тюремным надзирателем, и белогвардейцем. Потом, в конце 1980-х, появилось множество ролей людей, оставшихся «за бортом». Например, в «Зимнюю вишню» его пригласили на роль старика без определённого места жительства, выселенного бандитами из своей квартиры.

Актёра можно было увидеть в известном в СССР киноальманахе «Исключение без правил» и в совместных лентах с иностранными студиями. Так, колоритный Матвеев сыграл небольшую роль в эпизоде советско-итальянской ленты «Красная палатка», в которой снимались мировые звёзды Шон Коннери и Клаудиа Кардинале.

Ещё одна его роль в международном проекте была в совместном германо-польско-российском фильме «Аляска Кид», где актёр перевоплотился в каторжанина.

Без ролей

В годы перестройки Виталий Иванович увлёкся политикой. В частности, стал доверенным лицом кандидата в депутаты Николая Иванова, известного следователя, занимавшегося узбекским «хлопковым делом».

Начавшаяся перестройка обрушила отечественный кинематограф, оставив актёра без новых ролей. А некоторые уже начатые картины и вовсе оказались закрыты. Так было с фильмом 1989 года «Пирамида», в котором Виталию Матвееву достался образ народного депутата.

Временами Виталию Ивановичу приходилось в буквальном смысле выживать. Актёр, лишившись ролей и будучи выведенным за штат «Ленфильма», вынужден был собирать и сдавать бутылки. Впрочем, постепенно появились новые картины и новые роли. В начале 2000-х Матвеева звали играть, как правило, «лихих» людей в детективных сериалах: «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей».

Также Виталия Матвеева можно было увидеть в сериале «Империя под ударом», показанном на Первом канале.

Часовых дел мастер: из квартиры поэта Блока

Интересно, что несколько лет в Санкт-Петербурге актёр жил в квартире, где некогда квартировал поэт Александр Блок. При этом в «перерыве» между ними апартаменты не были заняты никем. Пустовали…

У артиста было весьма оригинальное хобби — он обожал ремонтировать настенные часы и старые радиоприёмники. Матвеев часами сидел за разборкой и сборкой такой техники. Время в эти мгновения как будто замирало и становилось подвластно мастеру.

Своей миссией последних лет Виталий Иванович считал установку мемориальной доски на доме, в котором когда-то жил его учитель Сергей Герасимов. Матвееву пришлось приложить немало усилий, чтобы всё состоялось: к 100-летию со дня рождения Сергея Аполлинариевича доска была торжественно открыта на доме, в котором он когда-то жил.

«Щедра земля талантами»

Актёра не стало ровно 10 лет назад. Он умер в возрасте 74 лет в Санкт-Петербурге, был кремирован, а похоронен — согласно завещанию — на вятской земле, в Кирово-Чепецке, рядом с могилами родителей.

На специализированных интернет-форумах киноманы и сегодня обсуждают роли актёра. Вспоминают его деда из «Брата», восхищаются перевоплощением в Нестора Махно. «Яркий актёр был. Светлая память. Как много фильмов с его участием!», «Самый лучший Махно. Так не смог сыграть больше никто — ни до, ни после», «У него была своеобразная, характерная запоминающаяся внешность. С такой можно было сыграть любую роль — и драматическую, и комическую», «Щедра наша земля талантами и: как же бездарно она ими разбрасывается!» — отмечают комментаторы.

Действительно, многие роли, о которых мечтал и на которые был способен артист, прошли мимо него…

Кстати

Актёры-земляки…

Александр Калягин, уроженец города Малмыжа.

Борис Чирков, появившийся на свет в Нолинске в 1901 г.

Тимофей Трибунцев, воспитанник кировского театра «Гротеск».

Евгений Шутов, уроженец села Полом Кирово-Чепецкого района.

Юлия Свежакова, театральная и киноактриса из Кирово-Чепецка.

…и артисты, жившие в Кировской области

Вениамин Смехов, Александр Белявский и Кирилл Лавров оказались в Кировской области в эвакуации в годы Великой Отечественной войны.

Леонид Броневой прожил вместе с семьёй 5 лет в Малмыже после того, как его отец был репрессирован в 1936 году.