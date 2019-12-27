Вятский государственный университет подводит итоги

Уходящий год для опорного вуза региона стал богатым на значимые события.

В последние дни 2019 года в ВятГУ, опорном вузе Кировской области, подводят итоги. Какими событиями был ознаменован этот год?

Дальнейшее развитие получила урбанистическая тема, одна из ключевых для опорного университета. Оригинальная идея «ВятГУ-Челлендж» обрела новое воплощение, теперь уже в виде сетевого проекта, к организации которого подключился Национальный фонд подготовки кадров. В итоге в мае на площадке Инженериума ВятГУ было реализовано первое мероприятие нового масштабного проекта Urban-Challenge, участниками которого стали 10 междисциплинарных команд из разных российских вузов.

Одним из главных городских событий осени стал Киров Urban Форум, во второй раз организованный администрацией г. Кирова и ВятГУ. Объединивший представителей органов власти, предприятий и организаций, студентов и сотрудников вузов, общественности, урбанфорум стал местом обсуждения актуальных проблем развития городской среды. Один из ключевых блоков программы получил название «Как университет меняет город»: там были представлены лучшие проекты обучающихся ВятГУ, посвящённые теме урбанистики.

Летом команда Вятского государственного университета стала участником образовательного интенсива «Остров 10-22». Площадкой проведения знакового события стал Сколтех, а целью явилось создание и развитие команд региональных университетов, которые смогут реализовать системные изменения в сфере подготовки кадров для технологического развития.

В это время также состоялось подписание важных документов, в частности, меморандума о намерениях, сторонами которого выступили ВятГУ, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Платформа Национальной технологической инициативы, Университет Национальной технологической инициативы «20.35». Одним из его итогов стало развёртывание масштабной работы по тиражированию модели АСИ, региональной площадкой которой стал опорный вуз.

В октябре ВятГУ вошёл в число 41 вуза страны, в которых открылись университетские «Точки кипения».

«Точка кипения» ВятГУ – уникальное развивающее пространство для совместной работы над проектами будущего, место накопления и использования передового опыта, тестирования инновационных идей, тиражирования лучших практик, формирования проектных команд, – прокомментировал ректор ВятГУ Валентин Пугач.

Эта площадка стала одной из самых горячих не только в университете, но и во всем регионе: теперь здесь проходят мастер-классы, выставки, конкурсы, фестивали, культурные акции, образовательные и другие мероприятия. В числе самых значительных оказался проектно-образовательный интенсив «Брейнсторминг», участие в котором приняли около 50 студенческих команд из разных институтов ВятГУ.

Большой резонанс вызвал новый проект «ВяткаМедиаКреатив», реализованный опорным университетом совместно с агентством «Росмолодёжь». В течение двух месяцев несколько десятков студенческих команд из разных вузов и ссузов продвигались по пути создания собственного медиапродукта, направленного на решение той или иной социально значимой проблемы.

Такого в Кировской области ещё не было: в октябре в ВятГУ прошла международная научно-практическая конференция «Фторполимеры: исследования, проблемы производства, новые области применения», собравшая ведущих специалистов из разных регионов России, а также из Японии, Китая, ЮАР, Франции, Германии, Испании. По окончании насыщенной программы один из ведущих немецких полимерщиков Кристиан Дрейер отметил высочайший уровень организации конференции.

«Здесь был представлен весь диапазон химических исследований, от сугубо академических направлений до практического использования, и всего, что находится между ними», – подчеркнул он.

Ярким завершающим аккордом года стал успех Вятского государственного университета на «ВУЗПРОМЭКСПО-2019». Команда опорного вуза представила разработки Института химии и экологии, Политехнического института, Института биологии и биотехнологии, Инжинирингового центра. Среди них тренажёр виртуальной реальности асептического производства биофармацевтических препаратов, станок с ЧПУ для автоматической обработки бруса, инновационная технология очистки стоков промышленных предприятий PureDrop, антиобледенительные композиции NonFrost, огнебиозащитные средства для резины, органические удобрения.

2019-й стал для ВятГУ годом важных событий, очевидных успехов, поддерживающих высокий статус университета как опорного и вносящих существенный вклад в развитие Кировской области.

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Ректорат, сотрудники ППО «ВятГУ», совет ветеранов