Вятский край – в тройке лидеров по инвестиционной активности

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 6 по 12 марта.

В Кировской области 17 марта в промышленную эксплуатацию запустят сервис «Умный проезд». Разработку проекта вело региональное министерство информационных технологий и связи по поручению губернатора Игоря Васильева.

«Умный проезд»: плюсы очевидны

– Внедрение сервиса «Умный проезд» предоставит гражданам, имеющим льготы, возможность оплачивать проезд банковской картой без необходимости сбора дополнительных справок и посещения различных инстанций, – сказал глава региона на совещании в правительстве. – Новый сервис – пример оказания проактивных услуг, когда система сама определяет, имеет ли человек право на льготу. Для этого нужна только банковская карта.

Игорь Владимирович отметил, что плюсы «Умного проезда» очевидны, ведь гражданам не придётся получать справки или карты специального образца.

– Хочу подчеркнуть, что новая система разработана в Кирове, но она может быть масштабирована на федеральном уровне, – отметил Игорь Васильев.

Новый сервис предполагает использование банковской карты любого банка, относящейся к платёжной системе «Мир». Перевозчик по электронным каналам связи будет направлять запрос банку о списании со счёта полной стоимости проезда. При этом банк, прежде чем списать деньги с карты, запросит у ГИС «Умные услуги» информацию о наличии у пассажира льготного статуса, чтобы списать сумму с учётом льготы гражданина. Подробнее об особенностях работы системы читайте в следующем номере «КП».

Льготная сельская ипотека

Ещё один проект, реализация которого также начинается в эти дни: льготная сельская ипотека. Это государственная программа обеспечения сельского населения доступным и комфортным жильём на сельских территориях. Впрочем, воспользоваться ею могут не только жители села, но и горожане.

– Реализация госпрограммы в нашей области и в России в целом поможет замедлить миграцию населения в мегаполисы, привлечь в аграрный сектор городских жителей и повысить качество жизни на селе, – отметил заместитель председателя правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. – Общий объём финансирования программы в России из федерального бюджета в 2020 году составит 1 млрд рублей. По прогнозам Минсельхоза России, это позволит улучшить жилищные условия более 5,5 тысячи человек.

Для участия в программе потребуется первоначальный взнос в 10% от суммы кредита. Годовая ставка составит не более 3%. В Кировской области к реализации программы первым подключился «Россельхозбанк». В среду утром сюда поступило уже 65 заявок от населения, 55 из которых были одобрены.

В клубе лидеров – 14 предприятий

Ещё одна хорошая новость недели, связанная с сельским хозяйством региона. Как сообщили в минсельхозе, 14 сельхозпредприятий Кировской области вошли в «клуб девятитысячников» по показателю надоя на одну фуражную корову свыше 9000 кг молока в год. Причём 10 хозяйств преодолели высокую планку впервые за время работы.

– Среди новичков показателя в 9000 кг в год – хозяйства Кумёнского, Зуевского, Слободского, Орловского, Пижанского, Юрьянского, Белохолуницкого, Унинского, Слободского районов и одно городское хозяйство, – рассказал министр Алексей Котлячков. – Это отличный результат для нашего животноводства, предмет гордости для работников хозяйств и результат грамотного руководства глав сельхозпредприятий.

Все коллективы, которые впервые перешагнули девятитысячный рубеж, глава министерства поздравил лично. Алексей Алексеевич посетил хозяйства, вручил благодарственные письма и грамоты лучшим специалистам, осмотрел животноводческие комплексы, провёл совещания по сохранению здоровья высокопродуктивного стада в сельхозорганизациях.

Кстати, в некоторых хозяйствах высокие показатели производства стали настоящим праздником для работников и жителей села. В мероприятиях принимали участие творческие районные коллективы.

Добавим, что «девятитысячники», которые отпраздновали высокие результаты в 2019 году, теперь стремятся в клуб «10000+». В 2019 году его участниками стали два хозяйства региона – племзавод «Октябрьский» и СПК «Красное знамя». Последний сумел преодолеть планку в 11000 кг молока на одну корову чёрно-пёстрой породы. Как уже сообщала «Кировская правда», с впечатляющим результатом коллектив «Красного знамени» лично поздравлял губернатор региона Игорь Васильев.

Рост – сразу на 12 пунктов

Ещё о достижениях. Кировская область вошла в число лидеров по инвестиционной активности – в февральском рейтинге делового журнала «Инвест-Форсайт» Вятка улучшила свои позиции сразу на 12 пунктов. Как отмечает пресс-центр правительства региона, при составлении списка учитывались сообщения о запускаемых и реализуемых в 81 краях и областях инвестиционных проектах. Каждому из проектов при этом присваивался балл по 10-балльной шкале в зависимости от значимости и масштаба.

В результате Приволжский федеральный округ оказался безусловным лидером по инвестиционной активности. В тройке лидеров по ПФО – Республика Татарстан (первое место), Пермский край (второе место) и Кировская область (третье место). Наш регион обогнал такие регионы, как Нижегородская, Самарская, Саратовская области, республики Башкортостан, Марий Эл, а также Удмуртия, которая заняла в рейтинге последнее место.

Кировские спортсмены-танцоры – лучшие

На минувшей неделе стало известно и об успехах вятских спортсменов, занимающихся необычным направлением – акробатическим рок-н-роллом. Они признаны лучшими в Приволжском федеральном округе. Таков результат чемпионата и первенства ПФО по акробатическому рок-н-роллу, который прошёл в спорткомплексе «Грация» в городе Самаре и собрал около 600 атлетов разных возрастов.

Как сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Кировской области, регион представляли шесть спортсменов. Кировчане Анатолий Березовчук и Алёна Русалеева стали победителями чемпионата.

Также в число финалистов вошли ещё две пары сборной области: Андрей Феофанов, Анастасия Черанёва и Данил Окунев, Анастасия Жукова.

Вятские волонтёры 75-летия Победы

Кировская неравнодушная молодёжь поможет в организации главных мероприятий Года памяти и славы, объявленного в России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уже не одна сотня кировчан зарегистрировалась в качестве волонтёров будущих праздничных мероприятий. Девушки и юноши станут важной частью всероссийского общественного движения, насчитывающего более 50 тысяч участников.

В отделении «Волонтёры Победы» Кировской области рассказали, что тематические мероприятия в честь 75-летия Победы начались в регионе в ноябре 2019 года и продолжатся до декабря 2020 года. В конце января было проведено несколько мероприятий, посвящённых блокадному Ленинграду. В марте будут организованы интеллектуальные игры, связанные с историей страны, а также видеоуроки и квесты на знание истории страны и событий Великой Отечественной.

Кировские волонтёры станут и участниками крупных всероссийских акций, таких как «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Эстафета поколений», «Наши победы» и других. И, конечно, будут оказывать помощь в организации и проведении масштабных акций 9 Мая. Это сопровождение парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк».

Работа молодых людей очень ценна. Как ранее подчёркивал губернатор Кировской области Игорь Васильев, добровольчество – созидательная и социально значимая форма самореализации личности. В современном обществе, как отмечал глава региона, добровольческое движение помогает решать важные социальные задачи в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная поддержка населения, спорт, охрана окружающей среды и ряде других.