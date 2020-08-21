Вятский маршал Советского Союза

Его имя было занесено в «Книгу рекордов России» как маршала-долгожителя. Сергей Соколов стал единственным в мире военачальником, перешагнувшим 101-летний рубеж.

Родился Сергей Соколов в Евпатории, на берегу Чёрного моря, но родиной всегда считал вятский город Котельнич. Сюда он попал семилетним ребёнком вместе с родителями, старшим братом и двумя сёстрами. Отцу будущего маршала Леониду Николаевичу (по тем временам высокообразованному человеку) в городе предложили почётное место секретаря в уездном комитете:

На промысел вместе с котельничскими рыбаками

Через шесть лет Соколов-старший умер от тифа. Мать осталась одна с четырьмя детьми, а Сергей начал работать, чтобы помочь семье. На свой промысел его брали с собой котельничские рыбаки, и будущий маршал очень гордился, что вносит лепту в семейный бюджет. В 1927 году будущий военачальник окончил девятилетнюю школу и устроился упаковщиком посуды в райпотребсоюз, откуда вскоре перешёл на ответственную комсомольскую работу.

Там он, впрочем, надолго не задержался. В начале 1930-х в Советском Союзе шла мобилизация молодёжи в военные учебные заведения. В стране проходили испытания первых танков, и были нужны специалисты. Сергей Леонидович в числе других молодых людей попал в Горьковскую бронетанковую школу. Прошёл курс армейской подготовки, а затем получил назначение в танковые войска на Дальний Восток. Командовал взводом, ротой и отдельным батальоном.

Медаль, которую можно приравнять к ордену

В Уссурийске познакомился с будущей супругой. Это произошло на танцах. Сергей долго не решался подойти к понравившейся ему русоволосой девушке, прежде чем назначил ей свидание. Каково было удивление барышни, когда в условленное время на следующий день вчерашний симпатичный военный: не пришёл. Как оказалось, его неожиданно отправили в длительную военную командировку. Даже предупредить об отъезде времени не было.

Марии Самойловне (так звали его избранницу) Соколов начал писать письма. А через некоторое время предстал перед девушкой со сверкающей боевой медалью «За отвагу» на груди. Мария согласилась стать его женой. Не из-за медали, конечно. Как она рассказывала в интервью, ей сразу стало понятно, что Сергей — «добрейший и самый внимательный на свете человек».

Кстати, что касается медали: Она была получена за боевые действия в районе озера Хасан. Историки отмечают, что в те годы награждали нечасто, а значит, тогдашнюю «За отвагу» Соколова по значимости вполне можно приравнивать к ордену.

На фронт — с женой и сыном

Великую Отечественную Сергей Леонидович встретил на Западном фронте. «Первые дни и месяцы войны были трагическими, — рассказывал он потом. — Не хватало оружия, не было танков, артиллерии. Мы прибыли эшелоном вместе с техникой

9 мая 1941 года с Дальнего Востока под Харьков, в город Чугуев. Там формировалась 55-я танковая дивизия. А поскольку мой батальон оказался единственной боевой единицей на всё соединение, наши танки распределили по полкам, чтобы люди могли хотя бы увидеть боевую машину, потрогать её руками. Новая техника к началу боевых действий с немцами так и не поступила, танкисты воевали с винтовками в руках, поэтому не случайно очень скоро вышел приказ Сталина об отзыве танкистов в тыл. Нужно было сохранить кадры».

Вслед за Сергеем Соколовым — после того как его назначили начальником штаба танкового полка на Карельском фронте (оборонительном направлении Великой Отечественной) — на фронт отправилась и Мария Самойловна. Причём вместе с двухгодовалым сыном — в поезде его замаскировали на третьей полке за чемоданами. Путь был очень непростым, но всё завершилось благополучно. Кстати, приехав на фронт, Мария тоже пошла служить — она работала в ремонтном отделе.

В Афганистане

Ещё одной горячей точкой в биографии маршала стал Афганистан. Как и в случае с конфликтом у озера Хасан, Соколов отбыл туда совершенно неожиданно для своей спутницы жизни.

Маршал верил, что пройдёт месяц, и всё закончится. Оказалось иначе. Война не была быстрой и лёгкой. При этом военные историки отмечают, что в значительной степени именно благодаря вятскому маршалу и его опыту советские потери оказались меньше, чем у других стран в аналогичных кампаниях.

«Соколов считал войну ненужной и несправедливой. Но приказали, и он, военный человек, служил», — так рассказывал телеканал «Россия» (в сюжете к 100-летию маршала) об отношении Сергея Леонидовича к войне в Афганистане.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 года «за личное мужество и умелое управление войсками, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан» Маршал Советского Союза С.Л. Соколов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и второго ордена Ленина.

78 лет из 101 года жизни

Из 101 года жизни Сергей Соколов 78 лет служил в армии.

Маршалом стал в 1978-м. Министром обороны СССР — в 1984-м, после смерти Дмитрия Устинова. Сергею Леонидовичу тогда было 73 года, и его назначение оказалось для многих неожиданностью — на главный военный пост в стране были более молодые маршалы-претенденты. Но их в партийных кругах посчитали слишком самостоятельными и чересчур амбициозными.

На годы пребывания Сергея Соколова на посту министра обороны СССР пришёлся пик боевого могущества Вооружённых сил Союза. Одним из важных моментов он считал заботу о профессиональном престиже офицерского корпуса, его материальном состоянии. Рассказывают, как один из членов ЦК КПСС публично упрекнул министра за то, что тот «слишком много платит офицерам». На что маршал отрезал: «Если в армии так много платят, то почему же ваши дети не служат в ней?»

Вступил Соколов и в малозаметный, но довольно жёсткий конфликт с Эдуардом Шеварднадзе, тогдашним министром иностранных дел. Маршал считал, что перестроечное советское руководство слишком легко сдает внешнеполитические позиции, ничего не получая взамен от недавних вероятных противников. Но возглавлявший страну Михаил Горбачёв в этом споре решил встать на сторону Шеварднадзе.

«Я – Маршал Советского Союза!»

Добровольная отставка Сергея Соколова случилась после приземления на Красной площади самолёта молодого немецкого пилота-любителя Матиаса Руста. Хотя это неприятное событие стало, наверное, всё-таки лишь поводом для смены военного руководства.

С июля 1987 года маршал Соколов находился в Группе генеральных инспекторов, затем был советником главнокомандующего Вооружёнными силами СНГ. А с сентября 1992 года стал советником при Министерстве обороны Российской Федерации. В 1990-х Соколов регулярно появлялся в здании министерства и, говорят, поправлял офицеров и генералов, приветствовавших его: «Здравия желаю, товарищ маршал!»

«Я — Маршал Советского Союза!» — отвечал он.

P.S. Со своей спутницей жизни он ушёл почти в один день. Сергея Леонидовича не стало через три дня после того, как умерла его супруга. На Новодевичьем кладбище столицы их похоронили вместе. Проститься с Соколовыми приехал и Президент РФ Владимир Путин.

Боевой путь Сергея Соколова

С октября 1941 года — старший помощник начальника, а с апреля 1942 года — начальник отдела Автобронетанкового управления РККА. С июня 1942 года — начальник штаба этого управления, с января 1943 по март 1944 года начальник 1-го отдела автобронетанкового управления Карельского фронта. За умелое и инициативное руководство боевой подготовкой и боевой деятельностью награждён орденом Красной Звезды. В марте — сентябре 1944 года — командующий бронетанковыми и механизированными войсками 32-й армии того же фронта. Участвовал в обороне и освобождении советского Заполярья.